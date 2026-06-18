Prokuratura Rejonowa w Suwałkach postawiła zarzuty dwóm kobietom z powiatu suwalskiego, które miały przez kilkanaście lat przetrzymywać w zamknięciu rodzeństwo - obecnie 47-letnich bliźniaków. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

Dramat w powiecie suwalskim: Bliźnięta przez lata przetrzymywane przez rodzinę - zdjęcie ilustracyjne / Michał Zieliński / PAP

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Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednej z wsi powiatu suwalskiego. Według ustaleń śledczych, 70-letnia matka i jej 50-letnia córka przez co najmniej 16 lat nie sprawowały właściwej opieki nad bliźniętami - bratem i siostrą.

Prokuratura ustaliła, że kobiety zaniedbywały podstawowe potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, Wojciech Piktel, w wyniku tych działań u bliźniąt doszło do przewlekłego i wieloaspektowego zaniedbania organizmu, w szczególności do niedożywienia.

Śledczy nie wykluczają, że rodzeństwo mogło być izolowane od świata nawet przez 30 lat. Prokuratura będzie to szczegółowo ustalać.

Według prokuratury, działania podejrzanych mogły narazić pokrzywdzonych na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Obecnie bliźnięta przebywają w szpitalu psychiatrycznym, gdzie otrzymują niezbędną pomoc.

Obu kobietom postawiono zarzuty związane z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.