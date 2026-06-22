Czterech mieszkańców województwa mazowieckiego zostało zatrzymanych podczas szeroko zakrojonej akcji policji w województwie łódzkim. Funkcjonariusze ze Skierniewic, działając na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów, paserstwem oraz handlem narkotykami.

/ Łódzka policja /

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Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymani to mężczyźni w wieku od 31 do 45 lat. Wszyscy są mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa oraz wprowadzania do obrotu narkotyków.

Trzech z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.

Przebieg akcji i odzyskane mienie

W akcji, poza policjantami ze Skierniewic, uczestniczyli także kontrterroryści.

Funkcjonariuszom udało się odzyskać dwa luksusowe samochody – BMW oraz Lexusa. Oprócz tego przejęto dużą ilość sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do włamań, a także silniki samochodowe i części.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli też narkotyki - łącznie ponad 230 gramów amfetaminy, ponad 280 gramów mefedronu, ponad 3900 gramów marihuany oraz ponad 4100 gramów niezidentyfikowanej substancji.

Śledztwo w sprawie działalności grupy przestępczej prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi.

