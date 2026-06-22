W nocy z niedzieli na poniedziałek z najwyższego budynku w Unii Europejskiej, warszawskiego Varso Tower, spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni trzy samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

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Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Chmielnej w Warszawie.

Z Varso Tower, najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej, wypadła szyba, która spadła na chodnik i ulicę, uszkadzając stojące w pobliżu trzy samochody.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na miejscu od rana trwa akcja policji, która wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

To nie pierwszy taki przypadek

Jak się okazuje, to nie pierwszy tego typu incydent w Varso Tower. We wrześniu ubiegłego roku z 11. piętra wieżowca Varso Tower spadła szyba, roztrzaskując się tuż obok ogródka kawiarnianego.

Na szczęście i wtedy nikomu nic się nie stało, ponieważ kawiarnia była zamknięta.

Varso Tower – najwyższy budynek w UE

Varso Tower to imponujący wieżowiec liczący 53 piętra i 310 metrów wysokości. Budynek oferuje 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a na jego szczycie znajduje się taras widokowy oraz restauracja.

Piętra od trzeciego do 45. przeznaczone są na biura. Budowa wieżowca zakończyła się we wrześniu 2022 roku, a taras widokowy został otwarty we wrześniu 2025 roku.

W skład kompleksu wchodzą także dwa boczne wieżowce o wysokości 90 i 81 metrów, w których mieszczą się biura oraz hotel.