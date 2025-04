Ważne informacje dla tych, którzy chcą zagłosować w wyborach prezydenckich w innym miejscu niż są zameldowani. Aby zagłosować poza swoim miejscem zamieszkania w Polsce, należy dopisać się do spisu wyborców w wybranej gminie lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Oto szczegółowe informacje, jak to zrobić.

W lokalu wyborczym - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wybory to kluczowy moment, w którym każdy obywatel ma szansę wpłynąć na kształtowanie się władzy w kraju. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie zagłosować w miejscu naszego zameldowania. Na szczęście istnieją sposoby, aby móc wziąć udział w wyborach, niezależnie od naszej aktualnej lokalizacji. Jedną z opcji jest złożenie wniosku o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym aktualnie przebywamy. Można też uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. To dokument, który umożliwia oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym, niezależnie od miejsca zameldowania. Zaświadczenie to jest szczególnie przydatne dla osób, które w dniu wyborów są poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na przykład w podróży. Jak to zrobić? Dopisanie do spisu wyborców w wybranej gminie Jednorazowa zmiana miejsca głosowania jest możliwa dla każdego uprawnionego obywatela Polski. Aby tego dokonać, wystarczy złożyć wniosek - można to zrobić online, korzystając z profilu zaufanego (wniosek znajduje się na stronie gov.pl). Można też zrobić to osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Wniosek powinien zawierać adres, pod którym wnioskodawca będzie przebywał w dniu wyborów. Dokumenty do urzędu miasta lub gminy można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyborami. Procedura ta jest bezpłatna i pozwala na przypisanie do odpowiedniej komisji wyborczej. Zaświadczenie o prawie do głosowania Jeśli nie wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów, możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Umożliwia ono głosowanie w miejscu, w którym będziemy przebywali w dniu wyborów. Zaświadczenie uzyskać można w wybranym urzędzie gminy. Uwaga, jest jednak rygor czasowy. Można się o nie starać na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed dniem wyborów. Ważne, aby w dniu głosowania zabrać ze sobą ten dokument. Zmiana stałego obwodu głosowania Z kolei osoby, które na stałe rezydują w innej gminie niż ta, w której są zameldowane, mają możliwość zmiany stałego obwodu głosowania, co umożliwia im udział w wyborach bez konieczności powrotu do gminy meldunkowej. Aby dokonać zmiany, należy złożyć wniosek online lub bezpośrednio w urzędzie gminy, na terenie której osoba chce głosować. Procedura ta jest dostępna w każdym momencie, jednak urząd ma do pięciu dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku odwołania się od decyzji urzędu, proces rozpatrzenia skargi może wymagać dodatkowego czasu. Wniosek o zmianę miejsca głosowania znajduje się na stronie gov.pl. Do dokumentu może być konieczne dołączenie dowodu - załącznika potwierdzającego, że mieszkamy w danej gminie (np. umowę najmu mieszkania, oświadczenie właściciela mieszkania, umowę o pracę, itp.). Zobacz również: Hołownia wzywa Trzaskowskiego na "sparing"

