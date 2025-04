Kampania przed majowymi wyborami prezydenckimi rozgorzała na dobre. Szczególnie intensywne były ostatnie dni. Niektórzy z kandydatów na urząd prezydenta brali bowiem udział w debatach, m.in. tych w Końskich. Jak wpłynęły one na nasze preferencje wyborcze? Który z kandydatów zyskał, a który stracił? Pokazuje to najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony po debatach. Porównujemy go z sondażem Opinia24 przeprowadzonym dla RMF FM tuż przed nimi. Okazuje się, że szermierki słowne kandydatów miały na nas znaczący wpływ.

Wybory 2025: Jedna z dwóch debat prezydenckich w Końskich / Adam Kumorowicz / PAP Przewidywana frekwencja. Co zmieniły debaty? Najnowszy sondaż Opinia24 "Preferencje w wyborach prezydenckich" został przeprowadzony 14, 15 i 16 kwietnia, a więc po debatach. 67 proc. Polaków - ponad dwie trzecie - deklaruje w nim, że weźmie udział w majowych wyborach. W sondażu Opinia24 dla RMF FM przeprowadzonym w dniach 7-9 kwietnia, a więc przed debatami, udział w wyborach prezydenckich deklarowała większa liczba Polaków. Do urn poszłoby 69 proc. Sondaż Opinia24 dla RMF FM przeprowadzony przed debatami / Opinia24 / RMF FM Sondaż Opinia24 przeprowadzony po debatach / Opinia24 / RMF FM Jak zmieniło się poparcie dla kandydatów po debatach? Z nowego sondażu Opinia24 wynika, że najwyższe notowania nadal ma Rafał Trzaskowski. Jego poparcie wzrosło, tak samo jak poparcie m.in. dla Karola Nawrockiego, Szymon Hołowni, Magdaleny Biejat, Adriana Zandberga, Joanny Senyszyn czy Marka Jakubiaka. Stracili natomiast m.in. Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun czy Artur Bartosiewicz. Debaty kandydatów nie zmieniły natomiast deklarowanego poparcia dla Krzysztofa Stanowskiego czy Macieja Maciaka. Rafał Trzaskowski - przed debatami: 31,5 proc., po debatach: 34,1 proc.

Karol Nawrocki - przed debatami: 20,1 proc., po debatach: 21,6 proc.

Sławomir Mentzen - przed debatami: 14,7 proc., po debatach: 12,9 proc.

Szymon Hołownia - przed debatami: 5,8 proc., po debatach: 6,1 proc.

Adrian Zandberg - przed debatami: 2,7 proc., po debatach: 4,3 proc.

Magdalena Biejat - przed debatami: 1,5 proc., po debatach: 3,2 proc.

Grzegorz Braun - przed debatami: 3,5 proc., po debatach: 3,0 proc.

Krzysztof Stanowski - przed debatami: 2,4 proc., po debatach: 2,4 proc.

Marek Jakubiak - przed debatami: 1,0 proc., po debatach: 1,6 proc.

Joanna Senyszyn - przed debatami: 0,4 proc., po debatach: 0,6 proc.

Artur Bartosiewicz - przed debatami: 0,7 proc., po debatach: 0,5 proc.

Maciej Maciak - przed debatami: 0,2 proc., po debatach: 0,2 proc.

Marek Woch - przed debatami: 0,0 proc., po debatach: 0,0 proc.

inny kandydat - przed debatami: 1,1 proc., po debatach: 0,3 proc.

trudno powiedzieć - przed debatami: 14,5 proc., po debatach: 9,3 proc. Sondaż Opinia24 dla RMF FM przeprowadzony przed debatami / Opinia24 dla RMF FM / RMF FM Sondaż Opinia24 przeprowadzony po debatach / Opinia24 / RMF FM Poparcie w drugiej turze. Deklaracje przed i po debatach 1 czerwca prawdopodobnie odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Zbadano, jak zagłosowaliby Polacy, jeśli znalazłby się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Oto co zmieniły debaty: Rafał Trzaskowski - deklaracja poparcia w II turze przed debatami: 48,2 proc., po debatach: 52,4 proc.

Karol Nawrocki - deklaracja poparcia w II turze przed debatami: 39,8 proc., po debatach: 41,6 proc.

Pracownia badawcza Opinia24 Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.

