"Jestem bardzo rozczarowany Rosją, ale też Ukrainą. Myślę, że można było zawrzeć układ" – powiedział Donald Trump. Prezydent USA zasugerował jednak, że nie przestanie dążyć do zakończenia wojny pomiędzy tymi krajami.

Donald Trump / allison dinner / PAP/EPA

Jestem bardzo rozczarowany Rosją, ale jestem też rozczarowany Ukrainą, bo myślę, że można było zawrzeć układ - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy w Białym Domu o jego wysiłki na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Prezydent USA nie wyjaśnił szerzej powodów swojej frustracji wobec Kijowa, choć wcześniej z przekąsem komentował, że ukraińskie ataki na rosyjskie bazy dały Rosji powód by "zbombardować ich w cholerę".

Trump wyraził ubolewanie z powodu trwającej "jatki" w Ukrainie, twierdząc że ginie tam 5-6 tys. żołnierzy tygodniowo.

Myślę, że osiągniemy to (zakończenie wojny), ale jestem rozczarowany, że to nie zostało dotąd zrobione - dodał.

Zdziwiony Putin

W innej części rozmowy z dziennikarzami Trump - mówiąc o szykowanej paradzie wojskowej w Waszyngtonie i wspominając francuskie obchody zakończenia II wojny światowej - dziwił się, że "wszyscy nienawidzą Rosji", podczas gdy Niemcy i Japonia "są w porządku".

Rozmawiałem z prezydentem Putinem i bądźmy uczciwi wobec niego: stracił 51 mln ludzi (...) Czy to nie interesujące? On walczył z nami w II wojnie światowej i wszyscy ich nienawidzą, a Niemcy i Japonia są w porządku. Kiedyś ktoś to wyjaśni. Ale Putin jest tym trochę zdziwiony - powiedział Trump, dwukrotnie zawyżając wojenne straty ZSRR.