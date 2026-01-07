IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla pięciu województw i ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla dwóch. Jak mówi synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz, w nocy ze środy na czwartek w rejonach podgórskich Sudetów temperatura spadnie nawet do -20 st. C.

IMGW wydało alert dla 7 województw, fot. IMGW / Shutterstock

Bądź na bieżąco - wszystko, co najważniejsze z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Alert przed mrozem dla 5 województw

W środę IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Alerty obowiązywać będą do czwartku, do godz. 9.

Alert przed silnym mrozem dla 5 województw, fot. IMGW

Instytut wydał również ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Alerty pozostaną aktywne do czwartku, do godz. 17. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju duże, z opadami śniegu. Na południowym wschodzie wystąpią opady o natężeniu umiarkowanym, z przyrostem pokrywy śnieżnej od 4 do 8 cm, a w Bieszczadach do około 12 cm.

Temperatura spadnie nawet do -20 st. C

Temperatura minimalna w nocy osiągnie od -15 st. C miejscami na północy, -12 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -7 st. C miejscami nad morzem i na południowym wschodzie. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Sudetów - do około -20 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków północnych, a na zachodzie kraju przeważnie południowo-wschodni. W Bieszczadach natomiast wiatr nadal będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

fot. IMGW

W czwartek najzimniej w górach

W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, a na pozostałym obszarze kraju pochmurno. Na krańcach zachodnich, na wschodzie i w Sudetach opady śniegu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym.

Na tym obszarze przyrost pokrywy śnieżnej o 3 do 8 cm, a na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny do około 12 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -7, -5 st. C na wschodzie kraju, -4 st. C w centrum, do -2 st. C na zachodzie i na wybrzeżu. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat - około -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym wschodzie, okresami porywisty we wschodniej połowie kraju, z kierunków północnych. Na pozostałym obszarze wiatr południowo-wschodni i południowy. W Bieszczadach i Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.



Jak dodała synoptyk Agnieszka Harasimowicz, w ciągu najbliższych dwóch dni miejscami wystąpią także mgły ograniczające widzialność poniżej 500 metrów, osadzające szadź.



Ostrzeżenie I stopnia oznacza występowanie zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.