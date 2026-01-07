Prezydent Karol Nawrocki podpisał reformę orzecznictwa lekarskiego w ZUS, która wprowadza też nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. Celem nowych przepisów jest m.in. uszczelnienie systemu kontroli prawidłowości wykorzystywania L4. Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki podpisał także ustawę pozwalającą samorządom określać zasady umów urbanistycznych oraz nowelę w sprawie nowych zasad wypłaty ekwiwalentu za urlop.

Prezydent RP Karol Nawrocki. / Pawel Supernak / PAP

Prezydent Nawrocki podpisał nowelizację dotyczącą m.in. reformy zwolnień lekarskich i orzecznictwa w ZUS, co ma skrócić czas oczekiwania na orzeczenia i poprawić warunki pracy lekarzy orzeczników.

Nowe przepisy pozwalają lekarzom orzecznikom wybierać formę zatrudnienia oraz podnoszą ich wynagrodzenia.

ZUS będzie mógł kontrolować prawidłowość korzystania ze zwolnień lekarskich, a osoby pracujące mimo zwolnienia mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego.

Podpisano też nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym, która ułatwi samorządom ustalanie zasad umów urbanistycznych i przyspieszy realizację inwestycji.

Dodatkowo zmieniono Kodeks pracy, m.in. łącząc termin wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wynagrodzenia oraz rozszerzając możliwość elektronicznego składania wniosków przez pracowników.

Reforma orzecznictwa lekarskiego w ZUS

Podpisana przez prezydenta Nawrockiego nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw oparta jest na dwóch filarach - reformie orzecznictwa lekarskiego w ZUS oraz reformie zwolnień lekarskich.

Przepisy mają przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenia, a także polepszenia warunków pracy dla lekarzy orzeczników, w efekcie czego uzupełnione mają zostać braki kadrowe.

Zgodnie z nowymi przepisami lekarze orzecznicy będą mogli wybrać, czy chcą pracować na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej. Naczelny lekarz ZUS, jego zastępca, główny lekarz orzecznik, zastępca głównego lekarza orzecznika i lekarze inspektorzy nadzoru orzecznictwa lekarskiego będą zatrudniani wyłącznie na podstawie umów o pracę.

Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy orzeczników będzie ustalane na podobnych zasadach, jak najniższe wynagrodzenia zasadnicze niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem resortu pracy przełoży się to na ok. 25-procentowy wzrost wynagrodzeń lekarzy w ZUS.

Na stanowisko lekarza orzecznika zatrudniani będą również - co do zasady - lekarze bez tytułu specjalisty. Regulacja zakłada wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw (związanych z ich kompetencjami) przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy.

Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej i drugiej instancji wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie ma być wydawane jednoosobowo. W sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będą mogli skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. Obecnie w I instancji orzeczenie wydawane jest jednoosobowo przez lekarza orzecznika, a w II instancji - każdorazowo przez komisję lekarską w trzyosobowym składzie.

Nowela zakłada też zmiany struktury organizacyjnej orzecznictwa lekarskiego. Zaproponowano konsolidację zadań związanych z wydawaniem orzeczeń oraz realizacją bezpośredniego nadzoru nad orzekaniem w centrach orzeczniczych, które będą tworzone w oddziałach ZUS.

Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich

W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy.

Stracić go będą mogły osoby, które podczas zwolnienia wykonują pracę zarobkową lub podejmują aktywność niezgodną z celem zwolnienia (z wyjątkiem drobnych czynności, np. zakupów) czy działania przedłużające chorobę (np. forsowny wyjazd podczas rekonwalescencji).

Regulacja wprowadza także możliwość korzystania ze zwolnienia w jednym miejscu, a pracowania w drugim (np. dla osób z dwoma etatami - jeśli charakter pracy na to pozwala).

Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. ZUS będzie uprawniony do przeprowadzania kontroli ubezpieczonych oraz osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Zakład będzie mógł zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym wystawiono zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Kontrola ma polegać na ustaleniu, czy osoba nie podejmuje działań, które wyłączają ją z prawa do czasowego zwolnienia od pracy, a w przypadku zasiłku opiekuńczego również na ustaleniu, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.

Ustawa, poza pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Prezydent Karol Nawrocki podpisał także nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która umożliwi samorządom określanie zasad umów urbanistycznych zawieranych w związku ze sporządzeniem zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI).

Nowela ustawy jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiany umożliwią radom gmin ustalanie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad określania postanowień umów urbanistycznych zawieranych w związku ze sporządzeniem zintegrowanych planów inwestycyjnych, tzw. ZPI.

Ustawa ma na celu zwiększenie transparentności procedury przygotowania zintegrowanego planu inwestycyjnego i skrócenie czasu jego realizacji. ZPI jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzoną na wniosek inwestora. Obowiązkowym elementem ZPI jest umowa urbanistyczna, w ramach której inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniającej, np. drogi publicznej, przedszkola czy szkoły. Może też zobowiązać się do innych świadczeń na rzecz gminy, np. pokrycia kosztów uchwalenia ZPI czy zapłaty odszkodowań.

Dzięki nowelizacji inwestycje, które wymagają uzupełnienia o infrastrukturę techniczną, komunikacyjną lub społeczną, nie obciążą ponad miarę budżetu gminy. Nowelizacja ma też ułatwić inwestorom zrozumienie wymagań gminy już na początkowym etapie negocjacji, co zapewni im większą przewidywalność. Dzięki temu proces inwestycyjny ma zostać skrócony nawet o 45 dni.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop

Prezydent podpisał w środę także nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada powiązanie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Deregulacja została przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy oznaczają, że ekwiwalent za urlop będzie wypłacany w dniu zakończenia pracy. Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do dziesięciu dni od zakończenia stosunku pracy. Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Przepisy zakładają również, że pracodawcy, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalenia spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas wymagany był udział jednego reprezentanta, podczas gdy w zakresie prawa pracy wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników. Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad.

Nowela rozszerza również możliwości elektronicznego załatwiania spraw między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.

Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.