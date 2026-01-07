Na jednym z rysunków, który prawdopodobnie jest dziełem Leonarda da Vinci, naukowcy odkryli ślady DNA. Przeprowadzone analizy rzucają nowe światło na tożsamość słynnego artysty, choć badacze podkreślają, że nie ma jeszcze ostatecznych dowodów.

Kadr z filmu dokumentalnego przedstawiający Leonarda da Vinci / Shutterstock

Naukowcy wykryli ślady DNA, które mogą należeć do Leonarda da Vinci.

Materiał genetyczny pobrano z rysunku przypisywanego artyście.

Analizy chromosomu Y wskazują na wspólnego przodka w Toskanii.

Brakuje jeszcze ostatecznych dowodów na autentyczność DNA.

W ostatnich latach zidentyfikowano kilkunastu potomków Leonarda da Vinci.

Grupa naukowców poinformowała o wykryciu śladów genetycznych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być DNA Leonarda da Vinci. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science". Eksperci podkreślają jednak, że ich ustalenia nie są jeszcze definitywnym dowodem na to, że materiał genetyczny rzeczywiście pochodzi od renesansowego geniusza.

Analiza tajemniczego rysunku

W 2024 roku genetyk mikrobiolog Norberto Gonzales Juarbe przeprowadził badania na rysunku znajdującym się w prywatnej kolekcji w Nowym Jorku. Dzieło to jest przypisywane Leonardowi da Vinci, choć kwestia autorstwa wciąż budzi kontrowersje wśród ekspertów. Naukowiec pobrał próbki z powierzchni rysunku, używając specjalnego patyczka, podobnego do tych stosowanych przy wymazach na Covid-19.

Równolegle inny zespół badaczy pobrał materiał genetyczny z innych dzieł przypisywanych Leonardowi da Vinci. Do tego analizy wykazały, że sekwencje chromosomu Y z rysunku oraz z listu napisanego przez kuzyna artysty należą do tej samej grupy genetycznej. Osoby te miały wspólnego przodka w regionie Toskanii, gdzie urodził się Leonardo da Vinci w 1452 roku.

Ostrożność w interpretacji wyników

Mimo obiecujących rezultatów, naukowcy apelują o ostrożność w wyciąganiu ostatecznych wniosków. Badacze podkreślają, że obecne ustalenia nie stanowią jeszcze niepodważalnego dowodu na to, że udało się zidentyfikować DNA samego Leonarda da Vinci. Konieczne są dalsze, szczegółowe analizy.

W ostatnich latach włoscy naukowcy zidentyfikowali 14 żyjących potomków Leonarda da Vinci, z których 13 było wcześniej nieznanych. W 2016 roku udało się ustalić aż 35 potomków artysty, choć nie wszyscy pochodzili z linii prostej. Wśród nich znalazł się m.in. wybitny reżyser Franco Zeffirelli.