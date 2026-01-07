​Oficer amerykańskich służb migracyjnych zastrzelił w Minneapolis kobietę. Według agentów, 37-latka chciała ich rozjechać samochodem. Burmistrz miasta Jacob Frey, powołując się na dostępne w sieci nagrania, stwierdził, że "to bzdury". Swój wywód zakończył apelem: "Do ICE, wypier... z Minneapolis. Nie chcemy was tutaj".

Według DHS funkcjonariusz ICE oddał strzały „w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych”, gdy kobieta "próbować potrącić agentów". / STEPHEN MATUREN/Getty AFP/East News / East News

Agent ICE w Minneapolis zastrzelił 37-letnią kobietę podczas operacji deportacyjnej.

Burmistrz Jacob Frey ostro skrytykował wersję wydarzeń przedstawioną przez ICE, nazywając ją nadużyciem władzy i nawołując do wycofania agentów z miasta.

Sprawę bada FBI.

Agent Służby Imigracyjnej i Celnej (Immigration and Customs Enforcement - ICE) zastrzelił w środę podczas szeroko zakrojonej operacji deportacyjnej w Minneapolis 37-letnią kobietę.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem wyjaśniała na konferencji prasowej, że pojazdy agentów utknęły w śniegu i gdy próbowali je wypchnąć, kobieta ich "zaatakowała". To był akt terroryzmu krajowego - stwierdziła Noem.

"Agent oddał strzały. Wykorzystał swoje umiejętności i uratował życie własne oraz swoich kolegów. Sprawczyni została trafiona i nie żyje. Funkcjonariusze ICE, którzy odnieśli obrażenia, powinni w pełni wyzdrowieć" - czytamy w oświadczeniu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS).

Postrzelona w głowę

W sieci krążą nagrania z zajścia w Minneapolis. Pokazują agentów podchodzących do samochodu blokującego ulicę. Gdy pojazd zaczyna odjeżdżać, w ciągu kilku sekund padają strzały, po czym auto uderza w inny pojazd.