Donald Tusk spotka się z Karolem Nawrockim. Będzie przełom w relacjach prezydenta z premierem? Czy MSZ jest gotowe do ustępstw w sporze z prezydentem dotyczącym nominacji ambasadorskich? Co akcja USA w Wenezueli może oznaczać dla Polski? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Bosackiego, wiceszefa MSZ, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Premier Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni. Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w piątek.

Tematem rozmów będą też spory o nominacje ambasadorskie, w tym kandydatury Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Czy MSZ jest gotowe do ustępstw, by zażegnać spór o ambasadorów.

W rozmowie z wiceszefem MSZ poruszymy także sprawę pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przez USA. Zapytamy, co akcja USA w Wenezueli może oznaczać dla Polski.

