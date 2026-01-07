Szybka akcja ratunkowa

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano około 40 ratowników i służb lokalnych. Niestety, mimo szybkiej reakcji, dla dwóch osób znajdujących się na pokładzie śmigłowca nie dało się już nic zrobić. "Portal Militarny" w mediach społecznościowych poinformował, że w katastrofie lotniczej zginął założyciel dużej firmy transportowej "Tattranskom" Iljas Gimadutdinow oraz Elmir Konjakow - szef działu samochodowego przedsiębiorstwa.

Śledztwo i pierwsze ustalenia

Rosyjskie służby wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Według wstępnych ustaleń śmigłowiec leciał zbyt nisko, a lot nie był oficjalnie zgłoszony ani zatwierdzony przez odpowiednie służby. Śledczy podejrzewają, że do tragedii mogło doprowadzić ludzkie niedopatrzenie. Ostateczne przyczyny wypadku będą znane po zakończeniu śledztwa.

Władze zapewniają, że w wyniku wypadku żaden z narciarzy ani innych osób przebywających na stoku nie odniósł obrażeń. Służby szybko zabezpieczyły teren i wykluczyły dalsze zagrożenie dla gości ośrodka.