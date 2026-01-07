Okolice Pokrowska i Hulajpola w obwodach donieckim i zaporoskim - to tam trwają najcięższe walki z Rosjanami, poinformował w środę ukraiński Sztab Generalny. Tylko w ciągu minionej doby Rosjanie posunęli się tam o odpowiednio 8 i 2,5 km2. Wojsko Putina zajęło większość aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Podano również, że oddziały ukraińskiej armii przeprowadziły w nocy z wtorku na środę atak na magazyn ropy naftowej Oskołnieftiesnab w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Na terenie zakładu doszło do rozległego pożaru.

Zdj. poglądowe / Sztab Generalny Ził Zbrojnych Ukrainy (Генеральний штаб ЗСУ) / Materiały prasowe

Krwawy bój trwają o Pokrowsk i Hulajpole

"W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu odnotowano 221 starć z siłami rosyjskimi" – napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego. Do 44 potyczek doszło na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, a do 48 wokół Hulajpola w obwodzie zaporoskim. Te dane potwierdził także projekt analityczny DeepState w komunikatorze Telegram, informując w środę o trwających walkach i postępach sił rosyjskich w pobliżu Pokrowska i Hulajpola. W ciągu minionej doby te postępy miały wynieść odpowiednio 8 i 2,5 km kwadratowego.

Analitycy DeepState zwrócili uwagę na znaczący wzrost aktywności sił rosyjskich wokół Hulajpola, gdzie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, które utrudniają działania z użyciem bezzałogowców, dochodzi do licznych prób infiltrowania ukraińskich pozycji przez niewielkie grupy sił rosyjskich, liczące dwóch-czterech żołnierzy.

Walki na odcinku pokrowskim - gdzie od ponad półtora roku koncentrowały się rosyjskie działania ofensywne - doprowadziły do zajęcia większości aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Armia ukraińska nadal utrzymuje część pozycji w północnych dzielnicach Pokrowska i Myrnohradu, choć jest to obszar tzw. szarej strefy, gdzie pozycje obu walczących stron są przemieszane i odnotowywana jest duża aktywność dronów. Podobnie wygląda sytuacja w mieście Hulajpole.

Ukriańcy uderzyli w magazyn ropy naftowej w obwodzie biełgorodzkim w Rosji

"Magazyn ropy naftowej jest wykorzystywany do zaopatrywania armii okupantów w paliwo. W wyniku trafień w zbiorniki odnotowano rozległy pożar na terenie obiektu" – podały ukraińskie wojska również w środę.

Na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy, trafiony został również magazyn środków materiałowo-technicznych rosyjskiej 20. dywizji strzelców zmotoryzowanych. W przypadku obu operacji trwa ustalanie skali zniszczeń.

"Siły zbrojne nadal podejmują działania mające na celu osłabienie potencjału ofensywnego i militarno-gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszenie Rosji do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - podkreślił Sztab Generalny.