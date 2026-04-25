Minionej nocy Wojsko Polskie poderwało myśliwce, by strzec nieba w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Po kilku godzinach zagrożenie minęło - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Siły Moskwy wykorzystały m.in. drony uderzeniowe i pociski manewrujące.

W większości regionów kraju ogłoszono alarm powietrzny; pod ostrzałem był m.in. Charków i Dniepr. W tym drugim mieście doszło do kilku pożarów, Rosjanie trafili m.in. w czteropiętrowy blok. Co najmniej trzy osoby zostały ranne.

Polska poderwała myśliwce

Tuż po godz. 2:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów bojowych, które strzegły nieba nad Polską.

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Wojsko Polskie dodało, że "naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości". "Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.