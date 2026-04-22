W ostatnich dniach w rejonie Morza Bałtyckiego doszło do licznych przechwyceń rosyjskich samolotów bojowych, m.in. bombowców strategicznych i myśliwców wielozadaniowych. Podrywane były maszyny z kilku europejskich krajów, przy czym prym wiedli Francuzi i Rumuni.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
NATO przechwyciło w poniedziałek rosyjskie bombowce strategiczne i myśliwce wielozadaniowe, które przelatywały nad Morzem Bałtyckim - pisze Euronews, dodając, że był to pokaz siły powietrznej na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Poderwane zostały np. francuskie myśliwce Rafale, które - uzbrojone w pociski powietrze-powietrze - dołączyły do samolotów bojowych ze Szwecji, Finlandii, Polski, Danii i Rumunii. Wszystkie wzbiły się w powietrze, aby dokonać inspekcji i obserwować lot rosyjskich maszyn.