Euronews pisze, że w skład rosyjskiej misji wchodziły dwa bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3, a także około 10 myśliwców, w tym Su-30 i Su-35, które na zmianę eskortowały większe bombowce strategiczne.

Rosyjski resort obrony informuje, że lot był zaplanowany, trwał ponad cztery godziny i odbył się w przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi Morza Bałtyckiego. "Na pewnych etapach trasy bombowcom dalekiego zasięgu towarzyszyły myśliwce państw obcych" - dodano.

Litewski resort obrony podaje, że w ubiegłym tygodniu, w dniach 13-19 kwietnia, samoloty bojowe NATO były podrywane cztery razy w celu przechwycenia rosyjskich maszyn, które "naruszały przepisy dotyczące lotów, w tym m.in. wyłączały transpondery".

Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych, jedna ze struktur dowodzenia NATO, przekazała, że w zeszłym tygodniu poderwane zostały m.in. rumuńskie myśliwce F-16, które przechwyciły rosyjski samolot rozpoznania elektronicznego Ił-20 (w kodzie NATO: Coot-A).