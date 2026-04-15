Lotnictwo wojskowe zakończyło operację w polskiej przestrzeni powietrznej, rozpoczętą w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę - podało w środę wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Podkreślono, że nie zaobserwowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.
- Polskie Siły Zbrojne poderwały myśliwce. W powietrzu jest także samolot wczesnego ostrzegania.
- Operacja ma związek z aktywnością rosyjskiego lotnictwa w Ukrainie.
O starcie polskich samolotów wobec nasilenia rosyjskich ataków rakietowych na terytorium Ukrainy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - odpowiedzialne m.in. za codzienną ochronę polskiego nieba - poinformowało w środę po godz. 19 we wpisie na X.