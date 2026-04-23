Państwa Unii Europejskiej jednomyślnie zaakceptowały w czwartek pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Na początku lutego państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie wsparcia finansowego w wysokości 90 miliardów euro . Jednak Kijów nie otrzymał tych pieniędzy. W marcu premier Węgier Viktor Orban zablokował pożyczkę dla Ukrainy.

Dzisiaj państwa członkowskie UE jednomyślnie zaakceptowały udzielenie pożyczki. Zaakceptowały również nałożenie 20. pakietu sankcji na Rosję. Pakiet sankcji był również blokowany przez Budapeszt.

Pożyczka i sankcje

Wstępne porozumienie w sprawie pożyczki i sankcji kraje UE zawarły jeszcze w środę. Dziś przed popołudniem zakończyła się procedura pisemna, co oznacza, że rządy państw członkowskich ostatecznie zatwierdziły uwolnienie środków dla Ukrainy oraz nałożenie kolejnego - dwudziestego - pakietu sankcji na Rosję. Obie decyzje zostały podjęte jednomyślnie.

Wcześniej zarówno pożyczkę jak i pakiet sankcji na Rosję blokowały Węgry. Budapeszt uzależniał uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem Przyjaźń. Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, jak premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech. Rurociąg Przyjaźń został naprawiony, a Słowacja zaczęła już odbierać ropę.

Pieniądze dla Kijowa

Zgoda oznacza, że Komisja Europejska będzie mogła wkrótce wypłacić Ukrainie pierwszą transzę z 90 mld euro pożyczki, przyznanej Kijowowi na lata 2026 i 2027.

Z tej puli 30 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie budżetowe. Reszta ma wzmocnić zdolności obronne Ukrainy.

Z kolei 20. pakiet sankcji na Moskwę jeszcze bardziej uderzy w rosyjską flotę cieni. Przygotuje też grunt pod wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską.