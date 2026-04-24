W sieci pojawiły się niepokojące zdjęcia ukraińskich żołnierzy, którzy od wielu dni mają pozostawać bez wody i pożywienia. Sprawę komentuje ukraińska armia, podkreślając, że "dowództwo ukrywało rzeczywisty stan rzeczy".

Ukraińska armia potwierdziła trudną sytuację logistyczną, wskazując na intensywny ostrzał i ataki dronów ze strony Rosji.

Pełnowymiarowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku . W mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące zdjęcia ukraińskich żołnierzy, którzy - według relacji autora wpisu - od wielu dni pozostają bez dostępu do pożywienia.

W opublikowanym 22 kwietnia poście czytamy: "Moi drodzy, proszę o jak najszersze rozpowszechnienie! 14. Brygada, 2. batalion zmechanizowany, oddelegowani do 30. Brygady, 2. Batalionu. Chłopaki na pozycjach bez jedzenia i wody! Dowództwo nie reaguje. Żołnierze tracą przytomność z głodu, piją deszczówkę. Są też problemy z łącznością".

Do wpisu dołączono zdjęcia, które przedstawiają wyraźnie niedożywionych żołnierzy.

Armia ukraińska: Doszło do zaniedbań

Na doniesienia zareagowało ukraińskie dowództwo. W opublikowanym oświadczeniu potwierdzono, że zdjęcia wykonano na froncie w rejonie Kupiańska i podkreślono, że sytuacja logistyczna w tym obszarze jest wyjątkowo trudna ze względu na intensywne działania rosyjskich sił.

Według sztabu, Rosjanie prowadzą nasilony ostrzał artyleryjski oraz wykorzystują drony do atakowania ukraińskich linii zaopatrzeniowych, co znacząco utrudnia dostarczanie żywności i wody żołnierzom przebywającym na pozycjach.

Jednocześnie armia przyznała, że doszło do poważnych zaniedbań po stronie dowództwa. W komunikacie wskazano, że "dowództwo 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej ukrywało rzeczywisty stan rzeczy" oraz dopuściło się błędów w organizacji zaopatrzenia.

W odpowiedzi na sytuację wprowadzono zmiany kadrowe, w tym na stanowisku dowódcy brygady. Jak zapewniono, nowe dowództwo podejmuje działania mające na celu jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji i dostarczenie niezbędnych zapasów żołnierzom.

Kijów zapowiedział również przeprowadzenie kompleksowej kontroli systemu zaopatrzenia na froncie w rejonie Kupiańska, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.