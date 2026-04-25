Pod gruzami zniszczonych budynków trwają poszukiwania sześciu osób, a co najmniej 14 rannym udzielana jest pomoc - to efekt zmasowanego ataku Rosji na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie. Wojska rosyjskie uderzyły też m.in. w Charków - oczywiście, jak w przypadku putinowskiej agresji, głównie w obiekty cywilne. Służby udostępniły wstrząsające nagranie z akcji ratunkowej.

Rosja zaatakowała Dniepr, drony uderzyły m.in. bloki mieszkalne, 24/25 kwietnia 2026 roku

W nocy Rosja wystrzeliła aż 47 rakiet i 619 dronów, atakując Ukrainę, w tym na obwody graniczące z Polską - wołyński, lwowski i zakarpacki.

W Dnieprze rannych zostało 14 osób, w tym dziecko; zdewastowane są bloki mieszkalne i samochody.

Trwa poszukiwanie rannych pod gruzami.

Film z akcji ratunkowej oraz zdjęcia można zobaczyć poniżej.

Ofiary, pożary i poszukiwania pod gruzami po rosyjskim nalocie

Tej nocy alarm powietrzny ogłoszono we wszystkich regionach Ukrainy, w tym w graniczących z Polską obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. "Rosjanie zastosowali w atakach rakiety odpalone z samolotów lotnictwa strategicznego, pociski balistyczne oraz drony" - powiadomiły władze.

"Czternaście osób zostało rannych w wyniku wrogiego ataku na Dniepr. Wśród nich jest dziecko" - poinformował na Telegramie szef dniepropietrowskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksandr Hanża.

W mieście uszkodzonych zostało pięć bloków mieszkalnych, budynki przedsiębiorstw i samochody. Wybuchły liczne pożary. Ratownicy poszukują sześciu osób, które najprawdopodobniej znajdują się pod gruzami.

Rosja zaatakowała Dniepr; Ukraina, 25 kwietnia 2026 roku

W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy drony uderzyły w bloki mieszkalne i obiekty infrastruktury cywilnej. Uszkodzony został m.in. gazociąg. Mer Charkowa Ihor Terechow powiadomił o dwóch rannych osobach, wśród których jest półtoraroczny chłopczyk.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że w nocnych i porannych atakach Rosja zastosowała 47 rakiet różnego rodzaju oraz 619 dronów. Zniszczono bądź unieszkodliwiono 610 środków ataku powietrznego.

Polska poderwała myśliwce

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w nocy poderwane zostały samoloty polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały m.in. myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości.

Jak zaznaczono w komunikacie, działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – poinformowano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ.