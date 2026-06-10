PiS chce odwołania ministra kultury Marty Cienkowskiej. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec niej. Politycy PiS zarzucają ministrze m.in. ignorancję i brak kompetencji. "Oderwała się od rzeczywistości" - komentuje Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska w Sejmie. / Radek Pietruszka / PAP

PiS chce odwołać minister kultury Martę Cienkowską, nazywając ją "panią oderwaną od rzeczywistości".

Krytyka dotyczy m.in. projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.

Cała sytuacja wywołała napięcie na linii PiS - Konfederacja.

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Wniosek o wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów - klub PiS liczy 186 posłów.

PiS wskazuje na "lex Kapela"

Mariusz Błaszczak podczas środowej konferencji prasowej ocenił, że Marta Cienkowska to "pani, która oderwała się od rzeczywistości".

Wśród powodów, dla których ministra kultury powinna zostać odwołana, szef klubu PiS wymienił m.in. "forsowanie ustawowych zmian sprzyjających wąskiej grupie kosztem całego społeczeństwa". Jako przykład podał tzw. lex Kapela - w ten sposób Błaszczak opisał przyznanie stypendium twórczego o łącznej wartości 60 tys. zł lewicowemu aktywiście Jasiowi Kapeli na realizację projektu literackiego.

Z kolei znajdujący się w Sejmie projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów Błaszczak nazwał "jednym wielkim skandalem", biorąc pod uwagę - jak dodał - kryzys w służbie zdrowia i deficyt finansów publicznych. Szef klubu PiS ocenił również, że "skrajnie zaniedbana" jest sprawa mediów publicznych.

Posłanka PiS Joanna Lichocka wyjaśniła, że wniosek o odwołanie Cienkowskiej opiera się na trzech filarach. Dowodzimy, że pani Cienkowska grzeszy ignorancją, nie ma wystarczających predyspozycji, kompetencji do kierowania tak ważnym resortem i ma złą wolę - stwierdziła.

Lichocka zarzuciła ministrze m.in. nieprawidłowe dysponowanie środkami dla kultury z programu KPO, wykazanie się ignorancją przy projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów i złą wolą poprzez brak opracowania nowej ustawy medialnej.

"Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił ci tego Błaszczak"

Wniosek klubu PiS ws. odwołania Cienkowskiej jest już drugim zgłoszonym przez opozycję. Pod koniec maja Konfederacja poinformowała o rozpoczęciu zbiórki podpisów.

We wtorek jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen - zwracając się do wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka - napisał na X, że docenia Czarnka jako "jedynego członka PiS, który chciał podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej". "Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił ci tego Błaszczak" - dodał we wpisie, do którego załączył zdjęcie z sali plenarnej w Sejmie przedstawiające Czarnka, Błaszczaka i posła Konfederacji Bartłomieja Pejo z wnioskiem o wotum nieufności.