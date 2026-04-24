"Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem" - przekazał na platformie X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polityk nie sprecyzował, kiedy doszło do incydentu.

"Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO" - zaznaczył Tomczyk.

To nie pierwsza taka sytuacja

Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej".

Tego typu akcje zdarzały się w ostatnich miesiącach kilkukrotnie - na jesieni 2025 r. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o trzech takich incydentach na przestrzeni tygodnia. Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

Co robi wojsko, gdy zauważy obcy samolot?

W takiej sytuacji przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.