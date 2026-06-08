Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie dla Sky News, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz kontaktował się z nim. W rozmowie ukraiński przywódca zdradził jaką "kluczową wiadomość" przekazał mu były właściciel piłkarskiego klubu Chelsea Londyn.

Roman Abramowicz rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim / SPUTNIK POOL / PAP/EPA

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Abramowicz, powołując się na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, sondował możliwość zawarcia kompromisu między Kijowem a Moskwą. Przyjechał do Kijowa. Powiedział: "Mam dla ciebie bezpośrednią wiadomość i chcę otrzymać wiadomość od ciebie i przekazać ją Putinowi". Powiedział też, że musi się to odbyć w ciszy, bez informowania opinii publicznej - podkreślił lider Ukrainy.

Oligarcha miał przekazać Ukraińcom, że Rosja chce zrozumieć, czego chce Kijów. Zełenski podkreślił, że poinformował Abramowicza, że musi dojść do zawieszenia broni, a oddanie Donbasu Rosji nie wchodzi w grę.

To była kluczowa wiadomość. Powiedziałem, że nie odejdziemy, nie damy im takiego zwycięstwa - wyjaśnił prezydent.

Możliwe spotkanie z Putinem

Zełenski powiedział Abramowiczowi, że jest gotów spotkać się z rosyjskim przywódcą w każdym formacie: dwustronnym, przy udziale Amerykanów, a najlepiej - USA i Europy.

Zawsze próbowałem zaangażować Europę, tak bardzo, jak to możliwe - podkreślił.

Informatorzy dziennika "The Financial Times", który napisał o sprawie jako pierwszy, mówią, że od początku pełnoskalowej inwazji oligarcha próbuje odgrywać rolę mediatora, choć po zaangażowaniu USA w negocjacje jego rola miała się zmniejszyć. Do spotkania w Kijowie miało dojść w zeszłym miesiącu.

Zełenski dodał, że podczas rozmowy miał przekazać, że warunek wstępny zawarcia porozumienia to zawieszenie broni. Zawieszenie broni z naszej strony to największy kompromis - podkreślił.

Zełenski w Wielkiej Brytanii

Przywódca Ukrainy spotka się w poniedziałek w Londynie z królem Karolem III. W niedzielę przyleciał do Zjednoczonego Królestwa na spotkanie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przed tym spotkaniem poinformował, że Ukraina jest bliska stworzenia pocisku balistycznego własnej produkcji.

Abramowicz, rosyjski miliarder i oligarcha, który majątek zbudował działając w rosyjskim sektorze surowcowym. Przez 19 lat był właścicielem londyńskiej drużyny piłkarskiej Chelsea, a jego pieniądze przyczyniły się do "złotego okresu" w historii klubu. Po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty brytyjskimi i unijnymi sankcjami, a Londyn zmusił go do sprzedania Chelsea.

