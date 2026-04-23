Policja i Państwowa Inspekcja Pracy będą wyjaśniać okoliczności wypadku na budowie w Zakopanem. Betoniarka najechała tam na młodego mężczyznę.

Wypadek miał miejsce ok. godziny 11:30 przy ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem. Prowadzone są tam prace ziemne. 

Ze zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna pracujący przy wylewaniu betonu z nieznanych na obecną chwilę przyczyn znalazł się pomiędzy żurawiem a betoniarką, która na niego najechała - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. 

Młody mężczyzna został poważnie ranny. Na miejsce wypadku skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Kierowca betoniarki był trzeźwy. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję i Państwową Inspekcję Pracy. 

Zobacz również:

