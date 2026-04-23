Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie został przyjęty do elitarnej sieci mitos21, skupiającej najważniejsze sceny teatralne Europy. To wyjątkowe wyróżnienie nie tylko dla samego teatru, ale także dla całego Krakowa i polskiej kultury.

Narodowy Teatr Stary w Krakowie / Shutterstock

Krakowska scena jest jedynym polskim teatrem w prestiżowym gronie mitos21, do którego należą m.in. słynny Théâtre de l’Odéon w Paryżu czy National Theatre w Londynie.

Członkostwo w tej sieci otwiera przed Narodowym Starym Teatrem nowe możliwości współpracy międzynarodowej, ubiegania się o granty oraz realizacji wspólnych projektów artystycznych.

Proces przyjęcia do mitos21 jest wyjątkowo wymagający.

O tym, jak wyglądała droga krakowskiego teatru do elitarnego grona, opowiedział reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu wicedyrektor Narodowego Starego Teatru, Jakub Skrzywanek.

Dyrektorzy największych teatrów widzieli nasze spektakle na różnych festiwalach, bo taka jest też zasada. Oni wysłuchują naszego programu, oglądają nasze spektakle, a potem głosują. To jest też bardzo ważne - tych siedemnaście najważniejszych teatrów w Europie jednogłośnie stwierdziło, że chce być w jednej sieci. Czyli jesteśmy osiemnastym teatrem w Europie, jedynym w Polsce i tak też raczej pozostanie, bo zazwyczaj jest zasada, że tylko jeden teatr z danego kraju może w nim uczestniczyć. Więc to jest wielkie wyróżnienie dla Krakowa, dla Narodowego Starego Teatru, potwierdzenie tego, że kierunek, który obraliśmy, jest jak najbardziej trafiony - mówił Jakub Skrzywanek.

Nowe perspektywy dla krakowskiej sceny

Członkostwo w mitos21 to nie tylko prestiż, ale także szansa na rozwój i nowe kontakty międzynarodowe.

Krakowski teatr zyska dostęp do unikalnych projektów, wymiany artystycznej oraz możliwości współpracy z największymi scenami Europy.

To także potwierdzenie wysokiego poziomu artystycznego i uznania, jakim cieszy się Narodowy Stary Teatr na arenie międzynarodowej.