Po liberalizacji ukraińskiego prawa liczba młodych Ukraińców przyjeżdżających do Niemiec zwiększyła się tygodniowo z dziewiętnastu w sierpniu do ponad tysiąca we wrześniu. Premier Bawarii Markus Soeder wezwał UE do podjęcia działań w tej sprawie.

Liczba młodych Ukraińców opuszczających ojczyznę znacznie wzrosła / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Premier Bawarii Markus Soeder wezwał Unię Europejską do ograniczenia napływu młodych Ukraińców do Niemiec.

Po zmianie przepisów na Ukrainie w sierpniu liczba młodych uchodźców znacznie wzrosła.

Od końca sierpnia ukraińscy mężczyźni w wieku 18-22 lat mogą swobodnie opuszczać kraj.

"Musimy sterować i wyraźnie ograniczyć zwiększający się skokowo napływ młodych mężczyzn z Ukrainy" - powiedział Soeder w wywiadzie dla piątkowego wydania gazety "Bild".

"UE i Berlin muszą wpłynąć na Ukrainę, aby ponownie zmieniła zliberalizowane przepisy dotyczące wyjazdu z kraju" - podkreślił premier Bawarii. Jego wypowiedzi cytują portale niemieckich gazet, w tym "Tagesspiegel".

Od wybuchu wojny w 2022 r. mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mogli wyjechać z kraju tylko po uzyskaniu urzędowego pozwolenia. Pod koniec sierpnia 2025 r. władze ukraińskie zliberalizowały przepisy, pozwalając na wyjazd mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat.

Z danych podanych przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych wynika, że liczba młodych Ukraińców przyjeżdżających do Niemiec zwiększyła się tygodniowo z dziewiętnastu w sierpniu do ponad tysiąca we wrześniu. W październiku ich liczba ponownie wzrosła do 1400-1800 tygodniowo. Zdaniem MSW w Berlinie wysokie liczby mogą być "pierwszym efektem" poluzowania przepisów, po którym dojdzie ponownie do spadku liczby ukraińskich uchodźców.

W wywiadzie dla "Bilda" Soeder uznał za niekorzystną sytuację, gdy "coraz więcej młodych Ukraińców przyjeżdża z Ukrainy do Niemiec, zamiast bronić swojej ojczyzny". "Wspieramy Ukrainę bronią, pieniędzmi i pomocą humanitarną. Pozostajemy solidarni, lecz solidarność wymaga jasnych reguł i odpowiedzialności po obu stronach" - zaznaczył premier Bawarii. "Jeżeli ta sprawa nie zostanie rozwiązana dobrowolnie, UE będzie musiała ograniczyć dyrektywę o masowym napływie (migrantów) - ostrzegł niemiecki polityk.

Unijna dyrektywa umożliwia krajom UE objęcie uchodźców natychmiastową ochroną bez konieczności przeprowadzenia indywidualnego postępowania o azyl. Ten przepis umożliwia też uchodźcom podjęcie pracy. W czerwcu dyrektywa została przedłużona do 2027 r. - podała agencja AFP.