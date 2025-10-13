Niemcy szykują się do przełomowych zmian w systemie służby wojskowej. Rządowa koalicja CDU/CSU oraz SPD uzgodniła nowy model poboru, który ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby obronne kraju oraz zobowiązania wobec NATO. Nowe rozwiązania wzorowane są na duńskim systemie, gdzie ochotnicy mają pierwszeństwo, a w przypadku ich niedoboru o powołaniu do armii decyduje losowanie.

Niemcy wprowadzają nowy model służby wojskowej (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez niemieckie media, kluczowym elementem nowego modelu będzie dobrowolność. Młodzi mężczyźni otrzymają obowiązkowy kwestionariusz, w którym będą musieli zadeklarować swoją gotowość oraz zdolność do odbycia służby wojskowej. W pierwszej kolejności powoływani będą ochotnicy. Jednak jeśli ich liczba okaże się niewystarczająca, pozostałe miejsca zostaną obsadzone w drodze losowania.

Wylosowani kandydaci przejdą szczegółowe badania lekarskie oraz rozmowy kwalifikacyjne. Następnie czeka ich co najmniej sześć miesięcy służby wojskowej. Taki system ma nie tylko zwiększyć efektywność rekrutacji, ale również ograniczyć koszty związane z masowymi badaniami lekarskimi i administracją.

Wzór z Danii

Nowy model poboru w Niemczech przypomina rozwiązania stosowane w Danii, gdzie również najpierw powoływani są ochotnicy, a w razie potrzeby uzupełnia się braki poprzez losowanie. Zdaniem przedstawicieli niemieckiej koalicji rządowej, taki system jest bardziej sprawiedliwy i transparentny. Pozwala także uniknąć zarzutów o nierówne traktowanie młodych obywateli.

Minister obrony Boris Pistorius ma w najbliższym czasie określić, ilu poborowych będzie potrzebnych i od kiedy nowy system zacznie obowiązywać. Te dane będą kluczowe dla ustalenia, kiedy mogą zostać uruchomione obowiązkowe elementy służby wojskowej.

Co z kobietami?

Wciąż nie jest jasne, jak nowy model będzie obejmował kobiety. Według wcześniejszych doniesień, obowiązek wypełnienia kwestionariusza dotyczyć będzie wyłącznie młodych mężczyzn.

Kobiety będą mogły zgłosić się do służby dobrowolnie, co ma zachęcić je do udziału w systemie bez wprowadzania przymusu.

Możliwość obowiązkowego poboru w sytuacjach kryzysowych

Projekt przewiduje także możliwość wprowadzenia obowiązkowego poboru w sytuacjach nadzwyczajnych. Jeśli rząd uzna, że sytuacja w zakresie polityki obronnej wymaga szybkiego zwiększenia liczebności sił zbrojnych, a nie da się tego osiągnąć na zasadzie dobrowolności, Bundestag będzie mógł wyrazić zgodę na uruchomienie obowiązkowego poboru.

Nowy model służby wojskowej będzie przedmiotem szczegółowych rozmów koalicyjnych już we wtorek. Z kolei pierwsze czytanie projektu ustawy w Bundestagu zaplanowano na czwartek. To oznacza, że zmiany mogą wejść w życie stosunkowo szybko, jeśli uzyskają poparcie większości parlamentarnej.

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 roku. Od tego czasu armia bazowała na ochotnikach i zawodowych żołnierzach. Jednak rosnące wyzwania geopolityczne, w tym zobowiązania wobec NATO, skłoniły rząd do ponownego rozważenia kwestii poboru. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano stworzenie "nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności".

Niemcy planują znacząco zwiększyć liczebność swoich sił zbrojnych. Obecnie w służbie czynnej znajduje się około 180 tysięcy żołnierzy, jednak rząd zamierza podnieść ten poziom do 260 tysięcy. Dodatkowo, potrzebnych będzie aż 200 tysięcy rezerwistów, którzy będą mogli zostać powołani w razie potrzeby.