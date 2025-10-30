Zmarł Rafał Wójcik. Polski lekkoatleta, olimpijczyk z Sydney i wielokrotny mistrz kraju, w ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą nowotworową. Miał 53 lata.

  • Rafał Wójcik zmarł w wieku 53 lat po walce z nowotworem.
  • Był olimpijczykiem z Sydney (2000) i wielokrotnym mistrzem Polski.
  • Specjalizował się w biegach z przeszkodami i maratonie.
  • Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

W czwartek rano środowisko sportowe obiegła smutna wiadomość o śmierci Rafała Wójcika. Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował, że wybitny biegacz zmarł po długiej walce z ciężką chorobą nowotworową. Miał 53 lata.

Sukcesy na bieżni

Rafał Wójcik urodził się w 1972 roku w Starachowicach. Przez lata był jednym z czołowych polskich biegaczy średnio- i długodystansowych. Największe sukcesy odnosił w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, gdzie aż siedem razy zdobywał tytuł mistrza Polski (1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003). Dwukrotnie triumfował także w krajowych mistrzostwach w maratonie (2005, 2006).

Wójcik reprezentował Polskę na najważniejszych arenach międzynarodowych. W 2000 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Sydney, gdzie dotarł do półfinału w swojej koronnej konkurencji. Startował także w mistrzostwach świata i Europy oraz w prestiżowych zawodach biegów przełajowych.

Trener i mentor młodych sportowców

Po zakończeniu kariery zawodniczej Wójcik nie rozstał się ze sportem. Pracował w Szczecinie, gdzie z zaangażowaniem szkolił młodych lekkoatletów, w tym własnego syna Miłosza. Był cenionym trenerem w Miejskim Klubie Lekkoatletycznym, przekazując swoją wiedzę i pasję kolejnym pokoleniom sportowców.