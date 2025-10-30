Wójcik reprezentował Polskę na najważniejszych arenach międzynarodowych. W 2000 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Sydney, gdzie dotarł do półfinału w swojej koronnej konkurencji. Startował także w mistrzostwach świata i Europy oraz w prestiżowych zawodach biegów przełajowych.

Trener i mentor młodych sportowców

Po zakończeniu kariery zawodniczej Wójcik nie rozstał się ze sportem. Pracował w Szczecinie, gdzie z zaangażowaniem szkolił młodych lekkoatletów, w tym własnego syna Miłosza. Był cenionym trenerem w Miejskim Klubie Lekkoatletycznym, przekazując swoją wiedzę i pasję kolejnym pokoleniom sportowców.

