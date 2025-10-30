Zmarł Rafał Wójcik. Polski lekkoatleta, olimpijczyk z Sydney i wielokrotny mistrz kraju, w ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą nowotworową. Miał 53 lata.
- Rafał Wójcik zmarł w wieku 53 lat po walce z nowotworem.
- Był olimpijczykiem z Sydney (2000) i wielokrotnym mistrzem Polski.
- Specjalizował się w biegach z przeszkodami i maratonie.
- Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W czwartek rano środowisko sportowe obiegła smutna wiadomość o śmierci Rafała Wójcika. Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował, że wybitny biegacz zmarł po długiej walce z ciężką chorobą nowotworową. Miał 53 lata.
Rafał Wójcik urodził się w 1972 roku w Starachowicach. Przez lata był jednym z czołowych polskich biegaczy średnio- i długodystansowych. Największe sukcesy odnosił w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, gdzie aż siedem razy zdobywał tytuł mistrza Polski (1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003). Dwukrotnie triumfował także w krajowych mistrzostwach w maratonie (2005, 2006).