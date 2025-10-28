Coraz więcej młodych Polaków w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami lub opiekunami. Z najnowszego badania CBOS wynika, że odsetek tzw. „gniazdowników” wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat z 29 do 39 procent. Najczęściej powodem pozostawania w rodzinnym domu są kwestie ekonomiczne, ale nie tylko.

Od 2005 r. wzrosła liczba młodych Polaków stanu wolnego mieszkających z rodzicami lub opiekunami – z 29 proc. do 39 proc. – wynika z nowego badania CBOS.

Najczęściej wymienianymi powodami mieszkania w domu rodzinnym są czynniki ekonomiczne, w tym brak mieszkania (51 proc.), ale nie tylko.

Pojawiający się w publikacji termin „gniazdownicy”, jak wyjaśniło CBOS, odnosi się do osób w przedziale wiekowym 25-34 lata, które mieszkają z rodzicami, nie mają współmałżonka i same nie są rodzicami.

Najwięcej "gniazdowników" mieszka na wsi, a najmniej w miastach liczących od 500 tys. mieszkańców (3 proc.)

Coraz więcej dorosłych dzieci pod jednym dachem z rodzicami

Z opublikowanego we wtorek badania CBOS wynika, że niemal dwie piąte (39 proc.) Polaków stanu wolnego w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami lub opiekunami.

To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami - w 2005 roku było to 29 proc., a w 2017 roku 34 proc. Najnowsze dane pokazują, że trend ten wciąż się nasila.





Kim są "gniazdownicy"?

Termin "gniazdownicy" odnosi się do osób w wieku 25-34 lata, które mieszkają z rodzicami, nie mają współmałżonka i same nie są rodzicami. Do tej grupy nie zalicza się osób rozwiedzionych ani wdowców.

Z badania wynika, że większość "gniazdowników" (58 proc.) to mężczyźni, a największy odsetek stanowią osoby w wieku 25-29 lat (59 proc.).

"Niezależnie od grupy wiekowej to mężczyźni nieco częściej niż kobiety pozostają w domu rodzinnym. Zauważyć jednak można, że wraz z wiekiem odsetek mężczyzn gniazdowników spada, a kobiet - wzrasta" - podkreślili autorzy badania.

Ekonomia na pierwszym miejscu

Najczęściej wskazywanym powodem pozostawania w domu rodzinnym są kwestie ekonomiczne.

"Najliczniejsza grupa wymienia jako powody czynniki ekonomiczne, a więc brak mieszkania (51 proc.), niższe koszty utrzymania (42 proc.), brak wystarczających dochodów (39 proc.) oraz brak pracy (4 proc.)" - czytamy w publikacji CBOS.

Chociaż aż 83 proc. "gniazdowników" pracuje, nie zawsze ich zarobki pozwalają na pełną samodzielność. 72 proc. deklaruje całkowitą niezależność finansową, a 24 proc. - częściową. Jednak nawet wśród osób pracujących 13 proc. korzysta z materialnej pomocy rodziców.





Inne powody

Ekonomia to nie jedyny powód, dla którego młodzi Polacy nie wyprowadzają się z rodzinnego domu.

Niemal połowa badanych (48 proc.) przyznaje, że odkłada decyzję o usamodzielnieniu się ze względu na dobre warunki mieszkaniowe. 21 proc. docenia wsparcie rodziców w codziennych obowiązkach, a 32 proc. tłumaczy swoją decyzję brakiem własnej rodziny.

Co piąty gniazdownik (21 proc.) nie opuszcza domu z powodu przywiązania emocjonalnego do rodziców, a 14 proc. pozostaje, by im pomagać.





Kiedy młodzi planują wyprowadzkę?

Z badania wynika, że aż 64 proc. gniazdowników nie planuje w najbliższym czasie wyprowadzić się z domu lub nie potrafi określić, kiedy to nastąpi. 18 proc. deklaruje chęć opuszczenia rodzinnego domu w ciągu najbliższego roku, a 15 proc. w ciągu dwóch lub trzech lat.



Największy odsetek gniazdowników mieszka na wsi (61 proc.), a najmniej w największych miastach - w miejscowościach powyżej 500 tys. mieszkańców to zaledwie 3 proc.





