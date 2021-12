Myślę, że pewne nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały w całym kraju - przekazał w Newsroom WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Będą one dotyczyć osób niezaszczepionych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Sem van der Wal / PAP/EPA

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś lub jutro przedstawione będą zaostrzenia epidemiczne w związku ze świętami i nową mutacją koronawirusa. Podał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych.

Odnosząc się do tych zapowiedzi w Newsroom WP wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że "te uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt."

Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju."

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze.

"Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone" - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".

Nowe dane o zakażeniach koronawirusem

Wiceminister Kraska poinformował także, że ostatniej doby wykryto 19 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 504 osoby z Covid-19.

Jako niepokojące wskazał statystyki dotyczące szpitali.

"W ciągu ostatniej doby było 826 nowych osób, które trafiło do naszych szpitali. W tej chwili jest ponad 23 tys. osób zakażonych koronawirusem, które przebywają w naszych szpitalach. To jest bardzo duża ilość ludzi" - dodał. Jak podał, na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 2 tys. osób.