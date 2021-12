​Większość Polaków popiera obowiązkowe certyfikaty covidowe przy wchodzeniu do sklepów, restauracji, placówek kulturalnych, zakładów pracy czy kościołów - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że rząd w najbliższych dniach przedstawi nowe obostrzenia covidowe. Podkreślił, że wzmocnione mają zostać mechanizmy szczepień i ich obowiązkowości w niektórych zawodach, a także mogą zostać zaostrzone restrykcje "w niektórych miejscach" dla osób niezaszczepionych.

United Surveys zapytało Polaków, czy ich zdaniem certyfikaty covidowe powinny być obowiązkowe przy wchodzeniu do różnych placówek.

56,6 proc. Polaków poparłoby takie rozwiązanie w kwestii wchodzenia do sklepów i galerii handlowych. Przeciwnego zdania jest 41,5 proc.

41 proc. uważa, że certyfikaty powinny być zdecydowanie obowiązkowe przy wchodzeniu do barów i restauracji. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 17,7 proc. ankietowanych. Zdecydowanie przeciwko jest 23,6 proc., a 14,4 proc. uważa, że takie obostrzenia raczej nie powinny obowiązywać.

Prawie 60 proc. chciałoby obowiązkowych certyfikatów covidowych przy wejściu do kin i teatrów.

62,4 proc. uważa, że takie restrykcje dla niezaszczepionych powinny także obowiązywać w muzeach i galeriach sztuki oraz przy wejściach na koncerty.

Ponad połowa ankietowanych Polaków uważa także, że przy wejściu do zakładów pracy i kościołów powinny być kontrolowane certyfikaty covidowe.

Omikron nie wpływa na nasze życie

United Surveys zapytało także, czy pojawienie się nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, wpłynęło na zachowanie Polaków. 81,3 proc. stwierdziło, że nic się w ich życiu nie zmieniło. 16,7 proc. z kolei odpowiedziało, że zaczęło na siebie bardziej uważać.

Odkryty po raz pierwszy w Botswanie wariant Omikron został określony przez Światową Organizację Zdrowia jako "budzący niepokój". Wariant bardzo szybko się rozprzestrzenia. Zaniepokojenie wśród naukowców wywołuje mnogość mutacji. Wykryto ich ogółem 50, z czego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Istnieją obawy, że wirus może się łatwiej rozprzestrzeniać między ludźmi. Może także mieć większą szansę na przebicie się przez układ odpornościowy.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia

Według rozporządzenia od 1 grudnia obowiązuje limit jednej osoby na 15 mkw. na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek.

Limit jednej osoby na 15 mkw. obowiązuje również w obiektach handlowych.

Limit 50 proc. obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych, jak również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki.

Z 500 do 250 osób jest zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Sprecyzowano również przepisy o obowiązku odbycia kwarantanny. Według rozporządzenie nie stosuje się go wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko Covid-19, która ma unijne cyfrowe zaświadczenie covid lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19.