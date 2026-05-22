​W procesie Sebastiana M. przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim świadek zeznał, że oskarżony jeździł autem bardzo szybko - nawet ponad 300 km/h. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem" - powiedział były pracownik Sebastiana M.

Zdjęcie z miejsca wypadku na A1/ KM PSP Łódź, Sebastian M. na sali sądowej / Zubrzycki Marian / PAP

Były pracownik Sebastiana M. zeznał przed sądem, że oskarżony regularnie jeździł z prędkością ponad 200 km/h, a raz rozpędził się nawet do 304 km/h.

Przed sądem relacjonował, że po tragicznym wypadku na A1 Sebastian M. twierdził, iż nie jest sprawcą zdarzenia.

W procesie Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 r. pod Piotrkowem Trybunalskim (w wypadku zginęły trzy osoby - rodzice z 5-letnim synem) przed piotrkowskim sądem rejonowym zeznawał świadek, zgłoszony przez prokuraturę. Były pracownik Sebastiana M. opisywał sposób jazdy oskarżonego.

Jeździłem w delegacje z szefem i jeździł on szybko; szybciej ode mnie. Kiedy jeździliśmy w delegacje, jeśli się dało, jeździliśmy ok. 200 km/h - powiedział świadek.

Przyznał, że zdarzyło mu się, iż jechał BMW Sebastiana M. "dużo szybciej", z prędkością ponad 300 km/h na trasie między Warszawa i Białymstokiem.

Nigdy wcześniej ani później niczego podobnego nie przeżyłem. To był mój rekord prędkości, dlatego zapytałem szefa, z jaką prędkością jedziemy. Sebastian odpowiedział, że to było 304 km/h - powiedział świadek.

Dodał, że ufał Sebastianowi M. i uważał go za dobrego kierowcę. Przyznał, że wypadek zmienił dużo w jego życiu zawodowym, bo z dnia na dzień musiał przejąć odpowiedzialność za firmę, tłumaczyć klientom, co się stało i prowadzić rozmowy z klientami, kiedy na firmę spadła nagonka w związku z wypadkiem, a on sam był śledzony przez nieznanych mu ludzi. Pół roku po wypadku został zwolniony.

Wypadek Sebastiana M. "Byłem zdziwiony"

O tragicznym dniu, kiedy doszło do wypadku, świadek zeznał, że Sebastian M. zadzwonił do niego, informując, że miał wypadek. Dwa dni później mieli jechać służbowo na Węgry.

Byłem zdziwiony, że Sebastian może prowadzić. Nawet zapytałem, czy może opuścić Polskę, ale powiedział, że tak, bo nie jest sprawcą, a to Kia zajechała mu drogę. Nie ma zabranego prawa jazdy - zeznał świadek.

Dodał, że widział informacje o tragicznym wypadku pod Piotrkowem, a jadąc na Węgry i przejeżdżając A1 obok miejsca wypadku, zauważył wypalone miejsce na autostradzie. Miałem wtedy gęsią skórkę - powiedział świadek przed sądem.

Zeznał też, że po wyjeździe na Węgry był z Sebastianem M. i jego żoną na targach w Monachium, gdzie pojechali samochodem. Tam usłyszał od Sebastiana M., żeby wrócił do Polski samolotem.

Zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że będzie jak zwykle, czyli wrócimy autem, ale Sebastian powiedział, że z żoną zostaną. Wsiadłem w taksówkę i pojechałem na lotnisko. Zostawiłem w samochodzie marynarkę. Odzyskałem ją po miesiącu. Przywiózł ją do firmy ojciec Sebastiana, bo szef nie wrócił już do kraju. Kilka, może kilkanaście dni po powrocie z Niemiec, dowiedziałem, się, że Sebastian jest w Dubaju - zeznawał.



Proces Sebastiana M. Zeznania świadka istotne dla sprawy

Prokurator Aleksander Duda powiedział po zeznaniach świadka, że były istotne dla sprawy, bo świadek przyznał, że jechał z oskarżonym 304 km/h, a za każdym razem, kiedy jechał ze swoim szefem jego BMW, Sebastian M. prowadził auto z prędkością ponad 200 km/h.

To pokazuje, że oskarżony miał tendencję do bardzo szybkiej jazdy - powiedział prokurator.

Podczas czwartkowej rozprawy oczekiwane było ujawnienie opinii uzupełniającej biegłego z zakresu badania wypadków drogowych, wobec wątpliwości i zarzutów sformułowanych przez obronę na bazie prywatnej ekspertyzy. Biegły jednak poinformował, że wstrzymał się z wysłaniem opinii. Uzasadniał to faktem, że w zeznaniach świadka mogą pojawić się elementy, które wniosą coś do opinii. Ma wznowić pracę po otrzymaniu protokołu z rozprawy.

Obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda, złożyła kolejne wnioski dowodowe, m.in. domagała się przekazania do akt materiału źródłowego, na podstawie którego opinię przygotował biegły z zakresu badania przyczyn wypadków. Złożyła też kilkadziesiąt pytań, na które zdaniem obrony powinien odpowiedzieć biegły.

Zarówno prokurator Aleksander Duda, jak i pełnomocnik rodzin ofiar wypadku adw. Łukasz Kowalski, oświadczyli, że potrzebują 21 dni na zapoznanie się z wnioskiem obrony i odpowiedź.

Adwokat Łukasz Kowalski w rozmowie z PAP skomentował, że wnioski dowodowe obrony jako działania typowo obstrukcyjne, nie wnoszące nic do postępowania.

Sędzia Renata Folkman w związku z wniesionymi przez obrońcę pytaniami do biegłego i wobec dodatkowych wniosków dowodowych skreśliła z wokandy kolejny termin procesu w czerwcu i odroczyła rozprawę do 28 lipca.

Wypadek na A1

Do wypadku doszło 16 września 2023 r. wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic BMW zderzyło się z Kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina - małżeństwo i ich pięcioletni syn - zginęła na miejscu.

Oskarżony w maju ub.r. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia.