"Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu - stopniowego zdejmowania obostrzeń" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił najważniejsze założenia stopniowego odmrożenia gospodarki. Zniesienie obostrzeń będzie obowiązywać od poniedziałku. "Zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Dezynfekować ręce i powierzchnie. Zachowywać dystans. Przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Ochrona osób najsłabszych, chorych, starszych. To te zasady, z którymi musimy się nauczyć żyć" - zwrócił uwagę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Premier Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP

Poprzez nasze działania i obostrzenia kupujemy sobie czas i powodujemy, że wiele osób może uratować swoje życie. Dzięki temu mamy czas na dostosowanie służby zdrowia i kupowanie sprzętu - powiedział Morawiecki. Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia. Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z koronawirusem dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy - stwierdził.

Szef rządu dodał, że od 20 kwietnia zostaną otwarte lasy. Więcej osób będzie mogło też wejść do sklepów i kościołów. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych będą mogły przebywać 4 osoby na stanowisko kasowe. W większych sklepach 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni świątyni.



Wyjątkiem od noszenia maseczek będą rolnicy - tam dystans jest z natury większy i przy tej pracy jest ważne, żeby ten wyjątek zastosować - zwrócił uwagę premier.



Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że przez najbliższy czas będziemy musieli żyć z ograniczeniami związanymi z epidemią. Ten plan nie ma konkretnych dat. Nasi sąsiedzi podawali różne daty. My ich świadomie nie podajemy, bo jest to zależne od liczby zachorowań - zwrócił uwagę Szumowski. Zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Dezynfekować ręce i powierzchnie. Zachowywać dystans. Przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Ochrona osób najsłabszych, chorych, starszych. To te zasady, z którymi musimy się nauczyć żyć - powiedział.

Dzieci powyżej 13. roku życia będą mogły się same przemieszczać

W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy zaproponować dzisiaj nowe reguły. Zasada trzech I - Izolacja, Identyfikacja i Informatyzacja - poinformował Morawiecki.



Jak podała Kancelaria Premiera, z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia. Dzieci poniżej tego wieku cały czas będą musiały przebywać w przestrzeni publicznej z osobą dorosłą.

4 etapy znoszenia obostrzeń

Jak powiedzieli na konferencji prasowej przedstawiciele rządu, znoszenie obostrzeń będzie podzielone na 4 etapy. Morawiecki i Szumowski nie podali jednak konkretnych dat tylko zastrzegli, że wprowadzanie poszczególnych kwestii będzie uzależnione od analizy przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych sanitarnych przez odpowiedzialne podmioty.

Znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości, która niestety przez dłuższy czas będzie z nami i musimy się nauczyć w niej żyć. Za nami trudny czas wyrzeczeń, ale przed nami trudny czas walki z koronawirusem w ramach obostrzeń, które chcemy łagodzić - powiedział Szumowski.

Szumowski stwierdził, że jest potrzebne otwarcie gospodarki, aby służba zdrowia miała pieniądze na leczenie też innych chorób. Medycyna jest związana z finansami na całym świecie. Dlatego w perspektywie roku czy półtora nie możemy pozwolić sobie na całkowitą izolację w tak długim czasie. Musimy wprowadzić zasady konkretnego funkcjonowania - zwrócił uwagę Szumowski.

W wakacje dalej będą obowiązywały restrykcje

Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski byli pytani, czy wszystkie restrykcje mogą zostać zniesione np. na wakacje, a jeśli nie, to czy branża hotelarska będzie mogła liczyć na wsparcie rządu.



Na pewno wszystkie restrykcje nie będą mogły być zniesione na czas wakacji, ale - jak państwo widzicie - wiele z tych restrykcji będzie można w taki sposób ująć, aby one nie ograniczały całkowicie naszej aktywności. Oczywiście to nie oznacza, że będziemy tak spędzali wakacje, jak je spędzaliśmy kiedyś - odpowiedział Szumowski.



Natomiast premier Morawiecki podkreślił, że branża hotelarska jest jedną z ważniejszych w gospodarce i może liczyć na wsparcie, m.in. w ramach tarczy antykryzysowej, postojowego.



Jak dodał, jeśli są to firmy zatrudniające do 9 osób, mogą liczyć na zwolnienie z ZUS, a jeśli zatrudniają do 49 osób - 50-proc. zwolnienie z ZUS.

Rekomendacja dotycząca wyborów w najbliższych dniach

Ja swoje rekomendacje przedstawię panu premierowi w najbliższych dniach, natomiast szczegółowe zasady są analizowane przez ekspertów. W momencie, gdy będziemy mieli już akty prawne, to będziemy również odnosić się do poszczególnych etapów i poszczególnych rozporządzeń - zapowiedział Szumowski, pytany w KPRM przez dziennikarzy o szczegółowe rekomendacje rządu dotyczące - w związku z epidemią koronawirusa - bezpieczeństwa wyborców w dniu wyborów prezydenckich.



Sejm 6 kwietnia br. uchwalił ustawę autorstwa PiS, zgodnie, z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta musi odpowiadać terminom przeprowadzenia tegorocznych wyborów wypływających z przepisów konstytucji.

Kwestia wesel w kolejnych etapach

Wesela i inne tego typu spotkania społeczne będą umożliwiane w kolejnych etapach zmniejszania obostrzeń - oświadczył w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że rząd podchodzi do tej kwestii bardzo ostrożnie.

Minister Szumowski pytany na konferencji prasowej o to, kiedy nastąpi łagodzenie obostrzeń dotyczących organizacji większych wydarzeń prywatnych - wesel, komunii czy chrzcin podkreślił, że w wydarzeniach dotyczących kultu religijnego obowiązuje zasada, że w danej przestrzeni może przebywać jedna osoba na 15 m kw. Zaznaczył, że ta regulacja dotyczy także pogrzebów.



Wesela i inne tego typu spotkania społeczne będą w kolejnych etapach umożliwiane. Na dzień dzisiejszy podchodzimy do tego w bardzo ostrożny sposób - oświadczył Szumowski.

Granice na razie pozostaną zamknięte

Premier pytany podczas konferencji prasowej o otwarcie granic w najbliższym czasie oraz zwolnienie z kwarantanny pracowników transgranicznych, którzy wjeżdżają do Polski, odparł: Nie jest planowane dzisiaj otwarcie granic. Będziemy utrzymywali co najmniej ten termin, o którym powiedzieliśmy wcześniej. To jest do 3 maja - dodał.



Przypomniał, że Polska, jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła sanitarne kontrole graniczne. Rzeczywiście doprowadziliśmy do bardzo znaczącego ograniczenia ruchu przez polskie granice i dzisiaj epidemiolodzy, i eksperci z całego świata bardzo mocno to chwalą. Uważają, że to była jedna z bardzo ważnych przyczyn tego, że dzisiaj liczba zakażeń w Polsce jest znacząco mniejsza niż w krajach takich jak Włochy, Austria, Hiszpania, czy mniejsze kraje jak Belgia, Dania, gdzie te ograniczenia wdrożone zostały później - wskazał szef rządu.



Poinformował, że o ile nie zaistnieją bardzo optymistyczne okoliczności w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to sanitarne kontrole graniczne oraz obostrzenia graniczne zostaną utrzymane. To okazało się bardzo ważnym, skutecznym narzędziem, które na pewno pomogło w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa - zauważył Morawiecki.

