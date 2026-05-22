Aktywiści, którzy zostali zwolnieni z izraelskiego aresztu, byli źle traktowani, doświadczyli nadużyć - poinformowali w piątek organizatorzy Globalnej Flotylli Sumud. Część osób trafiło do szpitali z obrażeniami, a co najmniej 15 zgłosiło napaści seksualne, w tym gwałt.

Paryż, powrót aktywistów Globalnej Flotylli Sumud. / SIMON WOHLFAHRT/AFP/East News / East News

Wielu z zatrzymanych ma poważne obrażenia, w tym złamania kości, a niektórzy zostali hospitalizowani po zwolnieniu.

Izrael kategorycznie zaprzecza zarzutom.

Zatrzymani przez Izrael aktywiści, w skład których weszli też obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, zostali deportowani i w czwartek przybyli do Turcji. W rozmowie z mediami opisywali złe traktowanie i nadużycia, jakich doświadczyli podczas pobytu w izraelskim areszcie.

"Co najmniej 15 przypadków napaści seksualnych, w tym gwałt. Postrzelenia gumowymi kulami z bliskiej odległości. Dziesiątki osób ze złamaniami kości" - wyliczali organizatorzy Globalnej Flotylli Sumud we wpisie na Telegramie.

"Podczas gdy oczy całego świata zwrócone są na cierpienie uczestników flotylli, nie możemy nie podkreślić tego, że jest to zaledwie fragment okrucieństwa, jakiego Izrael codziennie dopuszcza się wobec palestyńskich zakładników" - czytamy dalej.

Rozebrani, rzuceni na ziemię, skopani

Luca Poggi, włoski ekonomista, jeden z zatrzymanych na pokładzie flotylli, powiedział dziennikarzowi agencji Reutera po przybyciu do Rzymu: "Zostaliśmy rozebrani, rzuceni na ziemię, skopani. Wielu z nas zostało potraktowanych paralizatorami, niektórzy padli ofiarą napaści seksualnej, a niektórym odmówiono dostępu do prawnika".

Prokuratura w Rzymie prowadzi dochodzenie w sprawie możliwych przestępstw: porwania, tortur i napaści na tle seksualnym. W najbliższych dniach wysłucha zeznań aktywistów, którzy powrócili do Włoch - poinformowało źródło agencji Reutera.

MSZ Niemiec poinformowało z kolei, że urzędnicy konsularni, którzy spotkali się z niemieckimi aktywistami po ich przybyciu do Stambułu, stwierdziło, że wielu z uwolnionych odniosło obrażenia w czasie izraelskiego aresztu.

Sabrina Charik, która pomogła zorganizować powrót 37 obywateli francuskich z flotylli, poinformowała, że pięcioro spośród nich zostało hospitalizowanych w Turcji, m.in. z powodu złamań żeber lub kości.

Niektórzy złożyli szczegółowe relacje z oskarżeniami o przemoc seksualną, w tym o gwałt - dodała Charik.

W mediach społecznościowych można obejrzeć film pokazujący obywatela Francji Adriena Jouena. Na nagraniu widać liczne siniaki na plecach i przedramionach mężczyzny.