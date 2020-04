Od dziś z powodu pandemii koronawirusa w Polsce obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Można w tym celu nosić maseczkę albo zakrywać buzię np. szalikiem lub apaszką. Jak podkreślają eksperci, bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny podczas zakładania osłony twarzy, a także gdy maseczkę lub inny materiał ochronny zdejmujemy.

Od dziś w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa / Darek Delmanowicz / PAP

Zanim założymy maseczkę lub tkaninę ochronną, musimy pamiętać o umyciu rąk - wodą z mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Instrukcja, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę / Główny Inspektorat Sanitarny / Materiały prasowe



Następnie zakładamy maseczkę, upewniając się, że między nią a twarzą nie ma żadnych przerw.

Należy też unikać dotykania maseczki w czasie jej używania. Jeśli to zrobimy, trzeba koniecznie umyć ręce wodą z mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Natychmiast, gdy maseczka robi się wilgotna, należy ją wymienić na czystą. Nie wolno ponownie używać maseczek jednorazowych.

Po użyciu maseczki jednorazowej, należy ją wyrzucić do zamykanego kosza. Nie wolno jej wrzucać do toalety. Po zdjęciu maseczki trzeba pamiętać o ponownym umyciu rąk wodą z mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Maseczka wielokrotnego użytku powinna być wygodna i szczelnie przylegająca, posiadać zauszniki, składać się z wielu warstw tkaniny, pozwalać na swobodne oddychanie, nadawać się do prania i suszenia. Maseczki wielorazowe z tkanin należy prać w temperaturze co najmniej 60 stopni.

Doktor Łukasz Durajski, który jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tłumaczy, jak poprawnie nosić maskę ochronną TVN24/x-news