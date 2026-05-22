W ramach wstępnego śledztwa dotyczącego przyznawania zamówień na organizację uroczystości w Panteonie przeprowadzono rewizję w Pałacu Elizejskim - informuje francuska prokuratura finansowa. Przeszukania odbyły w czwartek. Pałac Elizejski nie skomentował tych doniesień.

Prezydent Francji Emmanuel Macron

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że postępowanie dotyczy "warunków przyznawania niektórych zamówień publicznych związanych z organizacją uroczystości wprowadzania do Panteonu".

Chodzi przede wszystkim o uroczystości, podczas których prochy osób uznanych za zasłużone dla Francji przenoszone są do paryskiego Panteonu, pełniącego rolę narodowego mauzoleum.

Służby chciały wejść do siedziby prezydenta Francji

Prokuratura zastrzegła, że przed przeszukaniami instytucje kontaktowały się ze sobą, by umożliwić przeprowadzenie tych działań. W połowie kwietnia śledczy podjęli próbę przeprowadzenia rewizji w siedzibie prezydenta Francji, ale przedstawiono im analizę, według której konstytucja zapewnia nienaruszalność pomieszczeń związanych z urzędem szefa państwa.

Firma na celowniku służb

Wstępne dochodzenie, o którym najpierw poinformowały media, wszczęto w październiku 2025 roku. Według doniesień medialnych śledczych interesuje wybór wyłącznie jednego przedsiębiorstwa - firmy o nazwie Shortcuts Events - do organizowania uroczystości wprowadzania do Panteonu w latach 2002-2024.

Magazyn satyryczny "Le Canard enchaine" podawał, że każda uroczystość kosztowała państwo francuskie około 2 mln euro. Do rewizji w Pałacu Elizejskim dochodziło już w przeszłości - po raz ostatni w 2018 roku, za pierwszej kadencji prezydenta Emmanuela Macrona.