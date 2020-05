W pierwszym dniu uruchomienia opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych otwarto ponad 1 tys. 600 placówek, przeważnie w małych miejscowościach. Opiekę znalazło w nich prawie 11 tys. dzieci - poinformował w środę resort edukacji.

Koronawirus w Polsce. Jedno z przedszkoli samorządowych w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Od środy 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje w sprawie konkretnych placówek podejmują dyrekcja i organy prowadzące. Część samorządów, w tym Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Łódź, zdecydowała o otwarciu placówek w późniejszych terminach.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w środę opiekę nad dziećmi umożliwiło ponad 1 tys. 600 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w większości w małych miejscowościach. Tym samym - jak podaje MEN - prawie 11 tys. dzieci mogło uzyskać opiekę pod okiem swoich nauczycieli, a ich rodzice mieli możliwość powrotu do pracy.



Pozostałe samorządy niestety nie były jeszcze gotowe na przyjęcie dzieci do placówek. Wierzymy, że jak najszybciej uruchomią one opiekę, tak aby wesprzeć tych rodziców, którzy ze względu na charakter pracy zawodowej, nie mogą zostać ze swoimi dziećmi w domu - powiedziała PAP rzecznik resortu, Anna Ostrowska. Dodała, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana.



SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Warszawa: 18 maja wstępną datą otwarcia przedszkoli i żłobków





MEN: Otwarcie przedszkoli, odpowiedzią na oczekiwania rodziców

Podkreślamy, że dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Zadbaliśmy o to, aby dyrektorzy przedszkoli oraz samorządy otrzymały szczegółowe wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzięki temu możliwe było odpowiednie przygotowanie placówek do opieki nad dziećmi - podkreśliła Ostrowska.





Zaznaczyła, że otwarcie przedszkoli jest odpowiedzią na oczekiwania rodziców. Otrzymujemy pozytywne sygnały od osób, które mogły dziś wrócić do pracy po dłuższej przerwie, wiedząc, że ich dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolu. Dziękujemy wszystkim dyrektorom, samorządom i innym organom prowadzącym przedszkola, którzy na prośbę rodziców uruchomili placówki - powiedziała.



Według danych MEN, w całym kraju jest ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Chodzi do nich 1,41 mln dzieci.