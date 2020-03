W Polsce potwierdzono koronawirusa u 177 osób - cztery z nich zmarły. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u ministra środowiska Michała Wosia. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś decyzję o zawieszeniu krajowych połączeń lotniczych. Zapowiedział też przedstawienie w najbliższych dniach konkretnych działań, które mają pomóc pracownikom i pracodawcom w tym trudnym czasie. We Włoszech odnotowano już ponad 2150 ofiar śmiertelnych koronawirusa. "Zmagamy się z kryzysem nieznanym od czasów powojennych" - przyznał premier tego kraju Giuseppe Conte. Unia Europejska walczy z Donaldem Trumpem o niemiecką firmę, która pracuje nad szczepionką na koronawirusa.

Od północy w niedzielę z powodu pandemii koronawirusa zamknięte są granice Polski dla osób podróżujących zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy poddawani są kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.



Sprawdź, które przejścia graniczne są otwarte. <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

Zobacz również aktualną mapę zachorowań w Polsce i na świecie .



22:59

Zaplanowany na 29 marca słynny wioślarski wyścig między osadami uniwersyteckimi Oxfordu i Cambridge na Tamizie w Londynie, zwany Boat Race, został odwołany z powodu koronawirusa - poinformowali organizatorzy.



"Ta decyzja opiera się wyłącznie na naszej trosce o dobre samopoczucie naszych drużyn, widzów, pracowników i wolontariuszy" - oświadczono.



Wyścigi ósemek z Oxfordu i Cambridge to jedne z najstarszych zawodów sportowych na świecie.





22:56

Zapowiedziane jak co roku na 6 maja zaprzysiężenie rekrutów Gwardii Szwajcarskiej zostało przeniesione na 4 października - ogłosiło dowództwo papieskiej armii. Powodem jest pandemia koronawirusa.





22:45

Francja idzie w ślady Włoch, wprowadzając kwarantannę na terytorium całego kraju. Wyjście z domu jest możliwe tylko z pisemnym uzasadnieniem i wyłącznie w celu zakupów, dojazdu do pracy lub lekarza - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner.



Castaner uszczegółowił nakaz pozostawania w domu, o którym chwilę wcześniej poinformował w orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron. Minister zapowiedział, że nakaz obowiązujący od południa we wtorek będzie egzekwowany przez 100 tys. policjantów. Za złamanie nakazu będzie groziła kara od 38 do 135 euro.



Rząd wprowadza również stałe i mobilne kontrole na głównych arteriach drogowych i pobocznych szlakach komunikacyjnych.





22:42

W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa włączą się uczelnie wojskowe; podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy - poinformowało MON.



"Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kolejną decyzję w sprawie wsparcia przez Siły Zbrojne RP działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa" - poinforował resort.



Na mocy tej decyzji komendanci akademii wojskowych przekażą 18 marca br. do dyspozycji dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej siły i środki niezbędne do wsparcia służb sanitarnych oraz organów samorządu terytorialnego. Zakres działań będzie obejmował zaopatrzenie w żywność i leki dla osób potrzebujących, w tym dla osób objętych kwarantanną.



Ponadto podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, w razie potrzeby, udzielać będą wsparcia technicznego administracji oraz samorządów w zakresie uruchamiania usług zdalnych.





22:09

Brytyjski rząd zalecił, aby w celu zatrzymania epidemii koronawirusa wszyscy ograniczyli przemieszczanie się. Premier Boris Johnson zalecił unikanie kontaktów, które nie są niezbędne, wezwał wszystkich, aby pracowali z domu, jeśli jest to możliwe.



Liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 55. Podejście brytyjskiego rządu do walki z epidemią było w ostatnich dniach przedmiotem coraz większych kontrowersji. W odróżnieniu od drastycznych metod wprowadzanych najpierw przez Włochy, a później przez kolejne kraje, brytyjski rząd nie decydował się na zakazywanie zgromadzeń publicznych.







22:07

“Myślę, że rzeczywistość rozwinie się na tyle, że za kilka dni będzie wręcz oczywiste, że te wybory muszą być przełożone" - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.



Rzecznik Praw Obywatelskich był w poniedziałek gościem TVN24, gdzie został zapytany o apele części polityków o to, by wybory prezydenckie zostały przełożone. Odpowiadając Bodnar zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że dyskusja na ten temat ma też charakter polityczny. Dodał jednak, że chodzi o jedno z podstawowych praw obywatelskich - "prawo zarówno bycia wybranym, jak i prawo do oddania głosu".



Zdaniem Bodnara, trudno mówić o "jakiejkolwiek rzetelnej kampanii", w sytuacji, kiedy zdecydowana większość kandydatów nie może jej w ogóle prowadzić. Po drugie - jak dodał - nie mogą zbierać podpisów.



"To wszystko wpływa na decyzję, aby myśleć o przełożeniu wyborów. Ja byłbym tutaj spokojny. Myślę, że rzeczywistość rozwinie się na tyle, że za kilka dni to będzie wręcz oczywiste, że te wybory muszą być przełożone" - ocenił Bodnar.





22:00

Król Belgów Filip I w orędziu poprosił rodaków o poczucie odpowiedzialności w obliczu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Jak podkreślił, postawa obywateli może ratować życie w kraju.



Liczba pacjentów przyjętych do belgijskich szpitali szybko rośnie. Burmistrz Antwerpii Bart De Wever zaapelował o wprowadzenie godziny policyjnej. Kościół katolicki nie organizuje już chrztów i ślubów kościelnych.



"Belgia znajduje się obecnie w kluczowym momencie, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa - powiedział monarcha i zaapelował do "poczucia odpowiedzialności" ludzi, szczególnie młodych.



Odniósł się też do drastycznych środków, które rząd wprowadził, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. "Nasze podejście do tego jest zasadnicze i może uratować życie" - wskazał król.



172 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin





21:58

Hokeiści NHL mogą powrócić do swoich domów, w USA i Kanadzie oraz w innych miejscach globu - jeśli jest to możliwe - ale powinni poddać się kwarantannie - napisano w oświadczeniu władz amerykańsko-kanadyjskiej ligi.



Pierwotnie, gdy zawieszono rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa władze rekomendowały zawodnikom pozostanie w miastach i w klubach, w których grają i poddanie się kwarantannie do 27 marca, chyba że przepisy stanowe będą wymagać dłuższego okresu izolacji.



Hokeiści mają informować odpowiednie osoby w klubach o swoim stanie zdrowia, ewentualnych niepokojących ich symptomach i wynikach testów.





21:56

"Prawda jest taka, że bardzo wielu Holendrów zachoruje, to mówią nam eksperci" - oświadczył premier Holandii Mark Rutte. Ostrzegł, że pandemia będzie trwać wiele miesięcy i "wszystko, co możemy zrobić, to wesprzeć gospodarkę".



"To będzie trudny okres, ale razem go przetrwamy"; rząd może tylko chronić osoby najbardziej narażone i wspierać gospodarkę, dlatego tak ważne jest, aby ludzie pomagali sobie nawzajem - powiedział Rutte podczas wystąpienia telewizyjnego transmitowanego z jego kancelarii w Hadze.



Reuters podkreśla, że takie wystąpienia premiera są niezwykle rzadkie.





21:52

Prezydent USA Donald Trump zalecił, by unikać spotkań z udziałem więcej niż 10 osób oraz restauracji i barów. Wytyczne administracji amerykańskiej, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się Covid-19, będą obowiązywać przez 15 dni.



Trump powiedział, że najtrudniejszy etap epidemii powinien zakończyć się w lipcu, sierpniu lub później.



Zapewnił, że jego administracja nie rozważa wprowadzenia godziny policyjnej, ale w niektórych miejscach kraju nie jest ona wykluczona.

21:46

Komisja Europejska zaoferowała 80 mln euro wsparcia finansowego CureVac, innowacyjnej niemieckiej firmie z Tybingi, która pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko koronawirusowi.



Z przedstawicielami firmy rozmawiała w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen. W rozmowie uczestniczył również wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Ambroise Fayolle. Wsparcie miałoby formę gwarancji UE dla pożyczki EBI na identyczną kwotę w ramach instrumentu finansowego InnovFin na rzecz leczenia chorób zakaźnych w ramach programu "Horyzont 2020".



"W czasach kryzysu zdrowia publicznego sprawą najwyższej wagi jest wspieranie naszych wiodących badaczy i firm technologicznych. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić CureVac środki finansowe potrzebne do szybkiego rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jestem dumna, że mamy takie firmy jak CureVac w UE. Działają tutaj, ale z ich szczepionek skorzystają wszyscy, w Europie i poza nią" - powiedziała von der Leyen.





21:46

Minister obrony USA Mark Esper oraz jego zastępca pracują ze sobą jedynie telekonferencyjnie - poinformował rzecznik Pentagonu Jonathan Hoffman. Zdecydowano się na taki krok w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



"Od dzisiaj minister obrony i jego zastępca zachowują od siebie fizyczny dystans" - wyjaśnił rzecznik. "Oznacza to, że oni i ich pracownicy będą się ze sobą kontaktować przez telekonferencje" - dodał.



Rzecznik przekazał też, że wojsko USA może postawić szpitale polowe, by pomóc władzom cywilnym w walce z epidemią.







21:43

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w orędziu do narodu, że ze względu na pandemię koronawirusa rząd zamknie we wtorek w południe granice kraju w porozumieniu z UE. Szef państwa odwołał drugą turę wyborów samorządowych i nakazał Francuzom pozostawać w domach.



Zaostrzenie środków ostrożności w związku z Covid-19 będzie obowiązywać od wtorku od godz. 12 przez 15 dni.



"Zostańcie w domu i ograniczcie wszystkie kontakty" - zaapelował Macron. "Jesteśmy w stanie wojny o zdrowie" - dodał, uzasadniając nakaz pozostawania w domach i wychodzenia jedynie w sytuacjach niezbędnych.







21:41

Ponad 1000 żołnierzy ze specjalnej jednostki ratunkowej (UME) patroluje ulice kilkunastu miast Hiszpanii najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa - poinformowała hiszpańska minister obrony Margarita Robles.



Decyzja o użyciu wojska została podjęta po wprowadzeniu przez rząd Pedra Sancheza stanu zagrożenia epidemią.

21:40

Kanada zamyka swoje granice dla osób bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu - poinformował premier tego kraju Justin Trudeau.



Jedynymi wyjątkami są dyplomaci, załogi samolotów, bezpośredni członkowie rodzin Kanadyjczyków oraz "w chwili obecnej", jak to określił szef rządu, osoby z paszportem USA.



Władze Kanady jednocześnie zwiększają kontrole graniczne i dlatego samoloty rejsów międzynarodowych będą mogły lądować tylko na międzynarodowych lotniskach w Toronto, Montrealu, Vancouver i Calgary.





21:38

Od czwartku większość linii tramwajowych i autobusowych w Gdańsku będzie kursować według sobotnich rozkładów jazdy - poinformował Zygmunt Gołąb z Zarządu Transportu Miejskiego.



Wyjaśnił, że ma to związek z malejącym popytem na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.



Od sobotnich rozkładów jazdy, które zostaną wdrożone w czwartek 19 marca, będzie kilka wyjątków.



Dotyczyć będą tramwaju numer 7 oraz autobusów numer 107, 166, 267. Pojazdy na tych liniach będą jeździć według specjalnego rozkładu jazdy. Autobus linii 157 będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy jak w sobotę, ale z dodatkowymi kursami w godzinach szczytu przewozowego.



Autobusy numer 195, 268, 269 i 512 będą jeździć według niezmienionego, powszedniego rozkładu jazdy; autobus numer 262 według specjalnego rozkładu, z częstotliwością co około 20 minut.







21:36

Europejskie i amerykańskie kwalifikacje bokserskie do igrzysk zostały zawieszone - poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Powodem jest rozprzestrzeniający się koronawirus. To oznacza przerwanie m.in. trwającego turnieju w Londynie z udziałem reprezentantów Polski.







21:34

Około 20 aut z obywatelami Litwy konwojowanych jest z granicy polsko-niemieckiej w Świecku na Litwę - poinformowała Straż Graniczna. Wcześniej grupa obywateli litewskich zablokowała jeden z pasów na przejściu granicznym w związku z trudnościami z wjazdem do Polski.



"Obywatele Litwy w ramach protestu na przejściu w Świecku zablokowali jeden pas ruchu, ale obecnie wszystko jest pod kontrolą. Pojechali w konwoju i trafią swobodnie do swojej ojczyzny" - zaznaczyła mjr Joanna Konieczniak rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przekazała, że wśród konwojowanych osób są także obywatele Łotwy i Estonii.







21:32

Kilkudziesięciu konsultantów PGNiG będzie od wtorku wspierać infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformowała w poniedziałek gazowa spółka.



To osoby na co dzień pracują w Contact Center PGNiG Obrót Detaliczny.



"W strategię Grupy Kapitałowej jest wpisana społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlatego chcemy włączyć się w pomoc służbom medycznym, które codziennie pomagają tysiącom Polaków z zasługującym na najwyższy szacunek poświęceniem" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.





21:18

W szpitalu w Łańcucie zmarła czwarta w Polsce osoba zakażona koronawirusem. Jak przekazał resort zdrowia, chodzi o 67-latka, którego stan od początku określany był jako ciężki. Co istotne, mężczyzna miał tzw. choroby współistniejące. Ministerstwo Łukasza Szumowskiego poinformowało również o 21 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, co oznacza, że w tej chwili mamy w całym kraju 173 potwierdzone przypadki.









21:12

Rząd Rosji wprowadza od 18 marca zakaz wjazdu dla cudzoziemców z wyjątkiem dyplomatów, osób posiadających zezwolenie na pobyt w Rosji oraz pasażerów podróżujących tranzytem lotniczym. Ograniczenia, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa mają obowiązywać do 1 maja.







21:09

Stołeczna izba wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie nietrzeźwych - poinformował ratusz. Jeżeli osoba nietrzeźwa nie będzie się kwalifikowała na przyjęcie do szpitala z powodów zdrowotnych, ratownicy zostawią ją na miejscu - wyjaśniło pogotowie. Policja i straż miejska nie komentują decyzji miasta, która ma związek z koronawirusem.







21:07

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo "stanowczo zaprotestował" w rozmowie z jednym z najważniejszych chińskich dyplomatów Yangiem Jiechi przeciwko "rozsiewaniu plotek i dezinformacji" przez Pekin oraz obwinianie Waszyngtonu za pandemię Covid-19. Yang wyraził oburzenie "szkalowaniem" Chin przez USA.



Do rozmowy telefonicznej Pompeo i Yanga doszło w poniedziałek. Komunikaty wydane po rozmowie przez obie strony diametralnie się różniły.

21:06

21:01

Mam obowiązek przygotowywać się na warianty pesymistyczne, do końca tygodnia będziemy mieli 1,5 tys. - 2 tys. przypadków zakażeń koronawirusem - poinformował minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Ocenił, że szczyt zachorowań w Polsce może wystąpić za dwa, trzy tygodnie.



Szumowski podkreślił w TVN24, że każdy dzień opóźnienia wzmożonej liczby zachorowań ma znaczenie.

Ten wykładniczy wzrost, jeśli nawet dzień czy dwa się opóźni, to jest szansa dla ludzi, by zdrowieli szybciej niż przybywa tych, którzy potrzebują pobytu w szpitalu. Pamiętajmy też, że nie wszyscy chorzy będą hospitalizowani. To jest normalne, jeśli ktoś jest w dobrym stanie, będzie mógł być w kwarantannie domowej - powiedział minister.





20:58

Badanie potwierdziło obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia. Osoby, które miały kontakt z ministrem zostały poddane właściwym procedurom - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.









20:56

W Portugalii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem. Ofiarą śmiertelną jest 80-letni mieszkaniec Lizbony - poinformował portugalski rząd.



Jak powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lizbonie minister zdrowia Marta Temido, chory mężczyzna od kilku dni przebywał w stołecznym szpitalu Santa Maria, największej placówce medycznej kraju.





20:53

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował w poniedziałek wieczorem o gwałtownym wzroście przypadków koronawirusa w Niemczech - do 6012, czyli o 1100 więcej niż wynosił bilans z dnia poprzedniego.



Liczba potwierdzonych zgonów w związku z pandemią koronawirusa wzrosła o jeden - do 13.



Koronawirus najbardziej dotknął najliczniejsze landy RFN: Północną Nadrenię-Westfalię, Bawarię i Badenię-Wirtembergię.





20:51

Od niedzieli na katowickim lotnisku wyłączono z użytku operacyjnego główny terminal pasażerski B, a od poniedziałku zamknięto wszystkie wejścia do wciąż dostępnego terminalu A, poza jednym - poinformowały służby prasowe Katowice Airport.



"Ograniczenia podyktowane są koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych, wynikających z rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski, a także w celu zapobiegania wprowadzeniu lub rozpowszechnianiu infekcji powodowanej przez koronawirus" - wyjaśniło w komunikacie lotnisko.

20:49

W Małopolsce liczba osób hospitalizowanych spadła z 33 do 16, a objętych kwarantanną z 325 do 311 - wynika z poniedziałkowego raportu o koronawirusie, przesłanego mediom przez biuro prasowe urzędu wojewódzkiego.



W województwie małopolskim jak dotąd potwierdzono dwa przypadki zachorowań na koronawirusa.





20:46

Gubernatorzy stanów Nowy Jork, New Jersey i Connecticut ogłosili w poniedziałek zarządzenie ograniczające dopuszczalną liczbę osób zgromadzeń publicznych do 49. Z uwagi na koronawirusa zamknięte też zostaną m.in. kina, restauracje i bary.



Sklepy z artykułami spożywczymi, stacje benzynowe, apteki będą otwarte.



"To nie jest wojna, którą można wygrać samodzielnie, dlatego Nowy Jork współpracuje z sąsiednimi stanami, aby wprowadzić jednolite standardy" - podkreślił gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.





20:42

Belgia otrzyma w tym tygodniu pół miliona maseczek i 30 tys. zestawów testowe na koronawirusa od Fundacji Alibaba, chińskiego giganta branży handlu internetowego - informuje belgijski "Brussels Times".



Minister zdrowia Maggie De Block poinformowała, że pierwsze 300 tys. masek dotrze do belgijskiego Liege w poniedziałek po południu, a druga część darowizny zostanie dostarczona w kolejnych dniach.



Maseczki do twarzy będą dystrybuowane głównie wśród pracowników służby zdrowia.







20:40

Minęły objawy COVID-19 u piłkarza Sampdorii Genua i reprezentacji Polski Bartosza Bereszyńskiego, który w sobotę poinformował o pozytywnym wyniku swojego testu na obecność koronawirusa. We wtorek badania pod tym kątem przejdzie inny zawodnik kadry, grający na co dzień w Juventusie Turyn bramkarz Wojciech Szczęsny.









20:28

Służba Więzienna wstrzymała widzenia i ograniczyła pracę więźniów w 30 jednostkach penitencjarnych, czyli zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych - dowiedział się w Służbie Więziennej. Decyzję podjęto w związku z koronawirusem.



Jak poinformowała rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska, decyzja o wstrzymaniu widzeń została podjęta w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną. Zarządzenie od poniedziałku obowiązuje w 30 ze 172 jednostek penitencjarnych. Jednocześnie Służba Więzienna zdecydowała o ograniczeniu realizacji przez osadzonych pracy wykonywanej poza więzieniami.





20:23

Listę z kolejnymi restrykcjami związanymi z pandemią Covid-19 przedstawiła w poniedziałek komisja rządu Niemiec. "To szczególne wytyczne, które mają na celu dalsze ograniczenie kontaktów" mogących prowadzić do zakażeń - powiedziała na konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel.



Merkel poinformowała, że przepisy, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone przez wszystkie kraje związkowe, są zgodne z zaleceniami naukowców. Podziękowała przedstawicielom landów za szybkie osiągnięcie kompromisu.



W Niemczech zamknięte będą m.in. bary, kluby, dyskoteki, teatry, muzea, obiekty sportowe. Zawieszone zostają nabożeństwa i modlitwy w kościołach, meczetach oraz synagogach.





20:19

Szwajcarski rząd ogłosił w poniedziałek stan wyjątkowy, zakazując też od północy organizowania wszelkich publicznych i prywatnych imprez. Zmobilizowano 8 tys. żołnierzy do pomocy m.in. w szpitalach.



"Nie pozostawimy was samych, zajmiemy się wami. Musimy zrobić wszystko, aby spowolnić rozszerzanie się koronawirusa" - powiedziała prezydent Simonetta Sommaruga na konferencji prasowej, ogłaszając kolejne działania w celu ograniczenia zasięgu pandemii koronawirusa.



Na mocy stanu wyjątkowego w kraju zamknięte są wszystkie sklepy poza spożywczymi, a także bary, restauracje i inne obiekty użyteczności publicznej.





20:06

Brytyjskie firmy wodociągowo-kanalizacyjne ostrzegają, by nie zastępować papieru toaletowego innymi produktami, np. papierowymi ręcznikami kuchennymi czy wilgotnymi chusteczkami do rąk, gdyż mogą one zatykać rury. Papier toaletowy stał się ostatnio towarem deficytowym.



Choć zarówno brytyjski rząd, jak i same sieci supermarketów zapewniają, że nie trzeba kupować towarów pierwszej potrzeby na zapas, bo ich nie zabraknie, to wielu klientów ignoruje te wezwania. Szczególnie deficytowymi towarami stały się makarony, mleko UHT, konserwy, a także produkty higieniczne - antybakteryjne żele i chusteczki do rąk oraz papier toaletowy

20:03

Zamknięcie granic, ograniczenie ruchu wewnątrz kraju, zamknięcie wszystkich szkół i uniwersytetów, zawieszenie działalności niektórych przedsiębiorstw, zakaz zgromadzeń - wprowadzenie takich środków zapobiegawczych zapowiedział malezyjski premier Muhyiddin Yassin.



Ograniczenia mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i będą obowiązywały od wtorku do końca marca. W Malezji do poniedziałku potwierdzono 553 przypadki zakażenia Covid-19, w ciągu ostatniej doby przybyło ich 125; nie odnotowano żadnego zgonu.



Muhyiddin poinformował w telewizyjnym przemówieniu, że obywatele Malezji nie będą mogli podróżować za granicę, a cudzoziemcy wjeżdżać na teren tego państwa. Powracający do kraju Malezyjczycy będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę. Ograniczony ma być również ruch wewnątrz kraju.





19:51

"Badanie potwierdziło obecność koronawirusa u ministra Michała Wosia. Uruchomiono procedury Głównego Inspektora Sanitarnego" - poinformował rzecznik rządu.









19:48

Z powodu zagrożenia epidemicznego w Polsce od wtorku będzie ograniczona oferta przewozowa i mniejsza częstotliwość kursowania niektórych pociągów - poinformowało w poniedziałek PKP Intercity.



Jak podała spółka, ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także "w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów tymczasowo ograniczona została oferta przewozowa PKP Intercity".



Wskazano, że zmniejszeniu uległa częstotliwość kursowania niektórych pociągów od dnia 17 marca 2020 t. . W tym m.in. połączenia w całej relacji na linii Warszawa Wsch. - Kraków Gł, Warszawa Wsch. - Wrocław Gł. - Warszawa Wsch. Warszawa Zach. - Gdynia Gł., Kraków Gł. - Gdynia Gł. - Kraków Gł, czy Gdynia Gł. - Gliwice.







19:46

Singapur nakazał obowiązkową dwutygodniową kwarantannę wszystkim, którzy ostatnio podróżowali do Japonii, W. Brytanii, Szwajcarii lub krajów Azji Południowo-Wschodniej. Nakaz związany z pandemią Covid-19 zacznie obowiązywać w nocy z poniedziałku na wtorek.



O obowiązku poddania się samoizolacji poinformowało ministerstwo zdrowia tej azjatyckiej republiki.



Podróżni, w tym Singapurczycy, którzy w ostatnich dwóch tygodniach odwiedzili wymienione kraje, nie będą mogli wychodzić z domów i hoteli.



Osoby objęte obowiązkiem samoizolacji będą musiały dostarczyć służbom imigracyjnym potwierdzenie, że będą przebywały pod wskazanym przez siebie adresem. Takim potwierdzeniem może być rezerwacja hotelowa albo informacja o mieszkaniu należącym do podróżnego lub członka jego rodziny.





19:39

Rząd Finlandii w porozumieniu z prezydentem Saulim Niinisto zapowiedział stan wyjątkowy, który ma obowiązywać do 13 kwietnia w związku z koronawirusem. Niinisto rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o sytuacji na wspólnej granicy obu państw.



"Rząd przygotowywał się cały tydzień do wprowadzenia ustawy kryzysowej" - oświadczyła premier Sanna Marin po nadzwyczajnym posiedzeniu centrolewicowego gabinetu.



Minister ds. socjalnych i zdrowia Krista Kiuru podkreśliła, że osoby w wieku ponad 80 lat stanowią 17 proc. fińskiego społeczeństwa, więc chodzi o ochronę dużej jego części, a także osób z chorobami.





19:32

Koncerny przemysłowe informują o zamykaniu fabryk we Francji i niektórych krajach europejskich. Porty lotnicze ogłaszają zamknięcie części terminali lotniczych. Michelin, grupa PSA, Renault poinformowały o zawieszeniu produkcji.



Francuska grupa motoryzacyjna PSA, produkująca między innymi marki Peugeot, Citroen i Opel, ogłosiła, że do 27 marca zamknie wszystkie swoje fabryki w Europie.



Fabryki w Miluzie i Madrycie zostaną zamknięte w poniedziałek, a inne zakłady będą zamykane w ciągu tygodnia "z powodu występowania poważnych przypadków Covid-19 w pobliżu niektórych zakładów produkcyjnych, zakłóceń w dostawach od głównych dostawców, a także gwałtownego popytu" - poinformował w komunikacie prasowym zarząd koncernu. PSA jest jednym z największych producentów samochodów w Europie.





19:27

Marokańska najwyższa rada religijna podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich meczetów w kraju. Równolegle, zamykane zostają też kina, kawiarnie, stadiony i inne lokale rozrywkowe. W sąsiedniej Algierii zawieszono wszystkie połączenia lotnicze i rejsowe z Europą.



Decyzja marokańskich władz to część serii nadzwyczajnych środków mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. Jak poinformowało w poniedziałek marokańskie MSW, oprócz meczetów zamknięte ze skutkiem natychmiastowym będą restauracje, kina, kluby, łaźnie i wszelkie obiekty rozrywkowe.

19:20



Trzech zamaskowanych sprawców napadło na pogotowie w szpitalu Herlev pod Kopenhagą. Złodzieje zabrali ze sobą maski ochronne oraz środek odkażający - podaje duńska gazeta "Extra Bladet".



Jak pisze tabloid, "najbardziej egoistyczni i cyniczni złodzieje w Danii" w szybkim tempie zdemolowali wyposażenie pogotowia, aby znaleźć środki ochronne przed koronawirusem. Gdy już je znaleźli, zbiegli z miejsca. Na zewnątrz w samochodzie czekał na nich wspólnik.



Kopenhaska policja dysponuje zapisem monitoringu, trwają poszukiwania sprawców.





19:11

Federacja Muzułmańsko-Chorwacka wchodząca wraz z Republiką Serbską (RS) w skład Bośni i Hercegowiny, wprowadziła stan katastrofy, co pozwoli powziąć nadzwyczajne kroki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformował premier Fadil Novalić.



W całej BiH zanotowano 24 przypadki zakażenia koronawirusem, 20 z nich w Republice Serbskiej. Największe miasto RS - Banja Luka - jest centrum nowego wirusa; w poniedziałek zamknięto tu i w innych miastach na tydzień bary, restauracje i sklepy, oprócz spożywczych.



Novalić poinformował, że rząd zalecił przedsiębiorcom ograniczenie godzin pracy i przejście tam, gdzie to możliwe, na dwie zmiany, aby uniknąć dużych skupisk ludzi w pracy. Wstrzymano wszelkie wyjazdy służbowe. Zalecono też, aby jedno z pracujących rodziców mogło wziąć wolne i zaopiekować się dziećmi.







18:54

Do końca kwietnia nie będą odbywać się żadne międzynarodowe imprezy w tenisie stołowym - poinformowała światowa federacja ITTF. Zostanie też zwołane nadzwyczajne spotkanie w celu omówienia sytuacji związanej z koronawirusem.



W specjalnie opublikowanym oświadczeniu ITTF podkreśla, że w tej chwili najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów, pracowników i kibiców.



"To skłoniło nas do decyzji o odwołaniu wszystkich turniejów i działań do końca kwietnia. W innym terminie odbędą się też drużynowe mistrzostwa świata, turnieje World Tour i Japan Open" - napisano.





18:53

Strona internetowa rządu Węgier poświęcona nowemu koronawirusowi była nieosiągalna na skutek ataku DoS (denial of service) - poinformował sekretarz stanu w kancelarii premiera Viktora Orbana, Csaba Doemoetoer.



Specjaliści badają okoliczności ataku i po ich określeniu złożą zawiadomienie o przestępstwie. "Ktokolwiek zainicjował ten atak, musi wiedzieć, że oprócz konsekwencji karnych chodzi tu o życie ludzi" - oznajmił Doemoetoer.



Na stronie jest m.in. podawana liczba osób zarażonych koronawirusem, a także liczba zmarłych i wykonanych testów. Rano znajdowała się na niej informacja, że zakażenie stwierdzono na Węgrzech u 39 osób, a jedna zmarła. Potem liczby zmieniły się na 30 i 0 i wkrótce potem strona przestała działać





18:47

Od wtorku gliwicka fabryka samochodów Opla, należąca do Grupy PSA, na niespełna dwa tygodnie zawiesi produkcję w związku z epidemią koronawirusa. Najdalej za kilka dni stanąć ma również zakład Grupy w Tychach, gdzie wytwarzane są silniki.



W gliwickiej fabryce pracuje blisko 2 tys. osób, w zakładzie w Tychach - około 800. Jak poinformował dyrektor generalny firmy Andrzej Korpak, pracownicy przejdą na tzw. postojowe, otrzymując w tym czasie 100 proc. wynagrodzenia. Jednocześnie firma liczy na objęcie przyszłym pakietem pomocowym ze strony rządu, dla firm dotkniętych skutkami epidemii.





18:30

Druga tura wyborów samorządowych we Francji będzie przełożona na 21 czerwca z powodu pandemii - podał w poniedziałek Reuters powołując się na dwa źródła. Wcześniej taką informację podała francuska telewizja BFMTV. Druga runda głosowania miała się odbyć 22 marca.



Podczas pierwszej tury wyborów, która odbyła się w niedzielę, frekwencja była rekordowo niska. Do godz. 17 do urn poszło 38,77 proc. Francuzów, o 16 pkt. proc. mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku o tej samej porze. Od lat 80. frekwencja o tej porze zawsze przekraczała 53 proc. W niektórych gminach ponad 65 proc. wyborców nie poszło do urn





18:25

Z 1809 do 2158 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowano w poniedziałek na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju zakażonych jest obecnie 23 tysiące osób.



Zachorowało od niedzieli następnych ponad 2400 osób. Dotychczas wyzdrowiało 2749 chorych. Liczba ta wzrosła od niedzieli o 414.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków wirusa od początku kryzysu to prawie 28 tysięcy.

18:20

Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice, by walczyć z epidemią koronawirusa: Komisja Europejska proponuje czasowe zamknięcie granic UE dla obcokrajowców spoza Wspólnoty, a więc np. Ukraińców, Rosjan czy Amerykanów. Ostateczna decyzja ma zapaść we wtorek.







18:15

Ze względu na szerzenie się epidemii koronawirusa, zarząd banku Pekao podjął decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych.



Pod koniec lutego br. bank Pekao zakomunikował, że zamierza przeprowadzić w tym roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami. Jak tłumaczył, to m.in. konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację.



18:09

Holenderskie i belgijskie biura podróży odwołują wycieczki zagraniczne z powodu rosnącej niepewności co do sytuacji wywołanej rozwojem pandemii koronawirusa, która sprawia, że coraz więcej atrakcyjnych turystycznie krajów zamyka granice.



"W rzeczywistości nasza działalność została już zakończona we wszystkich tych miejscach, w których obowiązuje obecnie ograniczenie wjazdu lub tam, gdzie uważamy, że nasi podróżni nie mogą już cieszyć się wakacjami" - powiedziała rzeczniczka holenderskiego TUI Petra Kok w wywiadzie dla holenderskiego dziennika "Telegraaf".

18:08

Od wtorku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku w związku z koronawirusem zawiesza do odwołania planowe przyjęcia do wszystkich klinik i oddziałów - poinformował szpital. Wcześniej zostały wstrzymane planowe zabiegi w szpitalu.



Jak informuje w komunikacie przesłanym mediom rzeczniczka USK w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk: "w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 z dniem 17 marca 2020 do odwołania zawieszone zostają planowe przyjęcia do wszystkich klinik i oddziałów".





18:05

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z przodu pociągów Kolei Śląskich wydzielono strefy bezpieczeństwa - oznaczone taśmami. Przewoźnik prosi też, aby pasażerowie w miarę możliwości zajmowali oddalone od siebie miejsca.







18:04

Osoby objęte kwarantanną - szczególnie seniorzy, osoby samotne lub niepełnosprawne, powinny skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, który zapewni im odpowiednie wsparcie - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.



Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że osoby objęte kwarantanną znajdują się w niecodziennej i trudnej sytuacji. Jednak - jak dodała - "to nie oznacza, że zostaną one pozostawione same sobie".







18:02

Z powodu epidemii koronawirusa przerzut wojsk z USA do Europy w ramach ćwiczenia Defender-Europe 20 został wstrzymany, niektóre z powiązanych ćwiczeń zostały odwołane - poinformowało Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM).



"W odpowiedzi na obecną falę wirusa Covid-19 i ostatnie wytyczne sekretarza obrony, zmodyfikowaliśmy ćwiczenie Defender-Europe pod względem wielkości i sposobu działania" - oświadczyło Dowództwo, którego siedziba mieści się w Stuttgarcie.





18:00

W Bydgoszczy zostało przygotowanych około tysiąca miejsc z przeznaczeniem na kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusem. Na przyjęcie osób od zaraz gotowych jest prawie 200 miejsc - poinformował w poniedziałek prezydent miasta Rafał Bruski.



Dla osób, które nie mogą odbywać kwarantanny w swoich domach, takie miejsca przygotowano w ośmiu budynkach, głównie w bursach i internatach. Gotowe już są miejsca w bursie Zespołu Szkół Drzewnych, a w razie potrzeby w ciągu 24-48 godzin mogą zostać urządzone pozostałe.

17:59

W Jaśle (Podkarpackie) na komendę policji przyszedł pacjent podejrzany o zakażenie koronawirusem, który uciekł z oddziału zakaźnego miejscowego szpitala specjalistycznego.



Wcześniej o jego ucieczce policję poinformowała dyrekcja szpitala. Był już poszukiwany przez policyjny patrol.



"Po wejściu na komendę mężczyzna zatrzymał się w holu. Zaraz potem wezwano specjalistyczną karetkę i odwieziono go do szpitala. W konsekwencji jego wizyty konieczna była dezynfekcja tego fragmentu budynku" - powiedział PAP oficer prasowy jasielskiej policji podkomisarz Piotr Wojtunik.

17:58

Z powodu epidemii Covid-19 pierwsze posiedzenie izraelskiego parlamentu, Knesetu, odbyło się w obecności jedynie trzech osób. Kolejni członkowie Knesetu byli zaprzysięgani przy pustej sali, w grupach po trzy osoby.



Prezydent Izraela Reuwen Riwlin otworzył pierwsze posiedzenie Knesetu 23. kadencji przemówieniem skierowanym do urzędującego premiera Benjamina Netanjahu, lidera sojuszu Niebiesko-Biali Beniego Ganca i przewodniczącego Knesetu Juliego Edelsztajna.





17:56

Szpital na Józefowie w Radomiu pracuje w systemie ostrodyżurowym. Jest to związane z minimalizacją ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także z przejęciem części obowiązków od drugiego radomskiego szpitala, który zorganizował 150 miejsc dla zarażonych SARS-Cov-2.



W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (MSS), czyli tzw. szpitalu na Józefowie, do odwołania wstrzymane zostały zabiegi planowe. Wykonywane będą tylko operacje ratujące życie. MSS jest największą lecznicą na południowym Mazowszu.





17:55

Były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc od piątku jest w domowej kwarantannie, ale dotychczas nie został poddany testowi na koronowirusa. "Bardzo dziwna sytuacja, ale próbuję znaleźć powód. Czujemy się coraz lepiej i wygląda na to, że izolacja działa" - napisał na Instagramie.



Boruc, jak i czterech członków sztabu szkoleniowego klubu AFC Bournemouth, miał objawy typowe do szerzącego się na świecie koronawirusa.





17:53

Prezydent Piły Piotr Głowski poinformował w poniedziałek, że miasto wyda 100 tys. zł na rękawiczki, maski ochronne i środki dezynfekcyjne. Zakupy zostaną zrealizowane w związku z potrzebami i brakami zgłaszanymi przez miejscowy szpital a także policję i straż miejską.



Od poniedziałku wstrzymana jest możliwość osobistego załatwienia spraw w pilskim urzędzie miasta.

17:50

W Turcji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, o północy zamknięte zostaną kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry - poinformowało w poniedziałek MSW w Ankarze. Zawieszone zostają zbiorowe modlitwy w meczetach.



Odwołane zostają też wszelkie spotkania i wydarzenia organizowane przez instytucje pozarządowe - głosi komunikat resortu spraw wewnętrznych.

17:49

W Moskwie od 21 marca zamknięte będą państwowe szkoły ogólnokształcące, sportowe i placówki dokształcające - poinformował w poniedziałek mer Siergiej Sobianin. Ponadto odwołane zostają imprezy uliczne, a te odbywające się pod dachem mogą gromadzić do 50 osób.



Przepisy te mają wstępnie obowiązywać do 12 kwietnia.

17:48

Ministerstwo kultury Rosji rekomendowało swoim placówkom, by czasowo wprowadziły zakaz zwiedzania dla cudzoziemców - podały w poniedziałek agencje informacyjne w Moskwie, powołując się na służby prasowe resortu.



Zalecenie mówi o "zakazie odwiedzania instytucji kultury dla obywateli obcych państw". Nie jest jasne, jak długo zakaz ma obowiązywać i czy dotyczy cudzoziemców stale mieszkających w Moskwie.





17:47

Pomiędzy niedzielnym a poniedziałkowym popołudniem nastąpił rekordowy wzrost zachorowań na Covid-19 w Hiszpanii. W ciągu doby liczba osób zainfekowanych koronawirusem zwiększyła się o blisko 1500 do poziomu 9200 - poinformowały władze. Liczba zmarłych przekroczyła 300.

Drastyczny wzrost liczby infekcji przewidział premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w czwartek podczas konferencji prasowej w Madrycie stwierdził, że “w przyszłym tygodniu liczba zakażonych może sięgnąć 10 tysięcy".

17:44

Macron potępił jednostronne zamykanie granic po rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Berlin postanowił przywrócić od poniedziałku kontrolę na granicach z Austrią, Francją, Szwajcarią, Luksemburgiem i Danią.



Pałac Elizejski, w oczekiwaniu na wieczorne wystąpienie prezydenta, dementował pogłoski o tym, że w związku z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się epidemii rząd wprowadzi przymusową kwarantannę w całym kraju.

17:42

Około 300 Belgów nie może opuścić statku wycieczkowego na Karaibach; u dwóch osób na pokładzie stwierdzono obecność koronawirusa i zostały one zabrane ze statku do szpitala na jednej z wysp regionu - ponformowały belgijskie media.



Rzecznik prasowy resortu spraw zagranicznych Belgii Karl Lagatie powiedział agencji prasowej Belga, że chodzi o statek "Costa Favolosa".

17:38

Ostatniej doby na polskich granicach odprawiono łącznie 56,2 tys. osób, z czego prawie 42 tys. na granicy zewnętrznej i 14,4 tys. na granicy wewnętrznej - poinformowała w poniedziałek PAP rzecznik prasowa Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.



Z danych przekazanych PAP przez SG wynika, że minionej doby strażnicy graniczni na granicy zewnętrznej - z Rosją, Białorusią i Ukrainą - na kierunku do Polski odprawili niecałe 10 tys. osób, zaś na kierunku z Polski niecałe 32 tys. osób.

17:37

Jedna z wrocławskich korporacji taksówkowych oferuje darmowy transport pracownikom służby zdrowia, w ramach zainicjowanej przez nią akcji #WozimyBohaterow. W pomoc lekarzom i szpitalom włącza się też branża gastronomiczna.

17:36

Koronawirus rozprzestrzenia się wśród ludzi, przede wszystkim w Sztokholmie - orzekł w poniedziałek główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell. Ekspert zaapelował o pozostanie w domach, ale nie uznał za konieczne zamykanie szkół czy zakładów pracy.



Jak poinformował na konferencji prasowej Urząd Zdrowia Publicznego w poniedziałek do godz. 14 potwierdzono w Szwecji 1069 przypadków koronawirusa. W wyniku komplikacji związanych także z innymi schorzeniami zmarło sześć osób w starszym wieku. Liczba zainfekowanych osób jest niepełna, gdyż od zeszłego tygodnia testom poddawane są jedynie osoby poważnie chore i z grup ryzyka, a także personel medyczny.





17:35

Sześć godzin trwało w poniedziałek po południu oczekiwanie na wjazd do Polski z Czech na tymczasowym przejściu granicznym na autostradzie A1 w Gorzyczkach (Śląskie) - wynika z danych Straży Granicznej. Oczekiwanie na wjazd trasą S52 w Cieszynie trwało ok. trzech godzin.







17:33

"Zamknęliśmy drzwi muzeum, ale nie zamykamy sztuki". Dziś 12 marca Muzeum Narodowe w Krakowie rusza z internetowym cyklem #wdomuzesztuką. Muzeum Powstania Warszawskiego dzwoni do powstańców i namawia młodzież "zadzwoń do babci/dziadka". A Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zaczęło akcję #wirtualnemuzeum.









17:32

Pawieł Siewiaryniec - faworyt organizowanych przez opozycję prawyborów, mających wyłonić wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich - zrezygnował z udziału w kampanii z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa. Polityk domagał się zawieszenia spotkań z wyborcami.



"Rezygnuję z udziału w prawyborach. Organizatorzy kampanii wyborczej wspólnego kandydata nie zgodzili się na odwołanie spotkań z powodu koronawirusa. Po drugie, nie było żadnej reakcji na masowy udział w prawyborach przedstawicieli komitetów rejonowych (władz lokalnych)" - napisał lider Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD) Pawieł Siewiaryniec na Facebooku.







17:31

Zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zwalnia pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy - informuje resort edukacji. MEN zaleca, aby nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce w domu.







17:30

Kolarski Tour de Romandie, który miał się odbyć od 28 kwietnia do 3 maja, został odwołany z powodu pandemii koronawirusa - poinformowali w poniedziałek organizatorzy.



To kolejny wyścig najwyższej kategorii World Tour, odwołany z tego względu. Dzień wcześniej Międzynarodowa Unia Kolarska ogłosiła anulowanie wszystkich zawodów z jej kalendarza do 3 kwietnia włącznie.

17:28

Bezpłatna zmiana terminu lotu, zniesienie w całości opłaty za zmianę rezerwacji - takie udogodnienia dla klientów wprowadził Ryanair.



"W ciągu ostatniego tygodnia rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 i związane z nim ograniczenia podróży wprowadzane przez rządy poszczególnych krajów, w niektórych bez uprzedzenia, miały znaczący i negatywny wpływ na rozkłady lotów wszystkich linii lotniczych Ryanair Group" - przekazała linia lotnicza. Według Ryanaira, skutkiem tych ograniczeń będzie uziemienie większości floty samolotów w Europie w ciągu najbliższych 7-10 dni.





17:27

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 1543 - poinformowało w poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia. To oznacza, że liczba nowo wykrytych zakażeń zwiększyła się w ciągu doby o 171. Zmarła też pierwsza osoba w Walii.





17:27

Na jednym z portali społecznościowych zawiązała się grupa osób, która będzie szyć maseczki m.in. dla pracowników wciąż otwartych sklepów w Łańcucie. Szpital w tym mieście od poniedziałku jest szpitalem jednoimiennym, przeznaczonym dla pacjentów z podejrzeniem choroby COVID-19.



Jak napisali organizatorzy akcji, maseczki będą również rozdawane pracownikom stacji benzynowych, kierowcom busów, aptekarzom i policjantom.





17:26

Pierwsza osoba, u której wykryto na Ukrainie zakażenie koronawirusem, ma teraz negatywny wynik testu i jeśli test przeprowadzony za dwa dni również wykaże negatywny wynik, mężczyzna będzie uznany za ozdrowieńca i będzie mógł opuścić szpital - powiadomiły w poniedziałek lokalne władze.



Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano na Ukrainie 3 marca u mężczyzny w Czerniowcach na południowym zachodzie kraju.





17:24

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM) poinformował, że dbając o ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem wyłącza przyciski sygnalizacji świetlnej dla pieszych i rowerzystów. Zielone światło zapali się dla nich automatycznie.





17:23

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej ograniczenia na okres 30 dni dotyczące podróży do Unii Europejskiej, w ramach walki z koronawirusem.



"Poinformowaliśmy dzisiaj naszych partnerów z G7, że proponujemy wprowadzenie tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie mogą zostać uznane za niezbędne, do Unii Europejskiej. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że takie podróże powinny być ograniczone, aby nie rozprzestrzeniać wirusa w UE, ale też poza UE" - powiedziała szefowa Komisji w Brukseli.



Von der Leyen powiedziała, że decyzja UE zakłada wyjątki od tego ograniczenia. "Przykładowo dla unijnych obywateli wracających do domu, pracowników służby zdrowia, jak lekarze i pielęgniarki, ale również naukowców pracujących nad rozwiązaniem kryzysu" - wskazała.







17:17

Rząd Litwy zatwierdził w poniedziałek wart 5 mld euro plan działań gospodarczych mających zmniejszyć skutki kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.



Litewski bank centralny oszacował w poniedziałek, że gospodarka kraju w tym roku skurczy się o 1,2 proc. Jeszcze w grudniu 2019 roku instytucja ta prognozowała 2,5-procentowy wzrost PKB.



Rządowy plan zakłada przyznanie 1 mld euro na ożywienie gospodarki, m.in. na wsparcie ochrony zdrowia, działań skierowanych na zachowania miejsc pacy oraz utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.





17:15

Naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwrócił się z apelem, aby w związku z zagrożeniem epidemicznym zrezygnować z wyjść w Tatry. Ratownicy obawiają się, że sami mogą zostać zarażeni koronawirusem.



Mimo wprowadzonego w piątek przez władze Tatrzańskiego Parku Narodowego TPN zakazu wejścia w Tatry, po górach wędrują turyści. W sobotę o pomoc poprosił turysta, który nie potrafił samodzielnie zejść ze Świnicy. W poniedziałek inny turysta spadł z Rysów. Strażnicy TPN ze szlaków zawrócili kilkudziesięciu turystów.





17:13

Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, związanymi z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Politechnika Gdańska przygotuje dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych.







17:12

O 14.50 wylądował w Warszawie samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, ewakuował przebywających na Cyprze Polaków. Wg firmy reprezentującej LOT na wyspie na pokładzie znalazło się 189 pasażerów, w tym czworo dzieci.







17:11

Tylko pracownicy i pasażerowie specjalnych rejsów o statusie "rescue" będą mogli od północy korzystać z terminalu pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Dla pozostałych osób obiekt będzie niedostępny.



Jak poinformował Kraków Airport, ograniczenie możliwości korzystania z terminala jest podyktowane zamknięciem granic oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z pandemią koronawirusa.





17:10

Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął plan zapobiegania i zwalczania zakażenia koronawirusem. Zakłada on między innymi przeznaczenie dodatkowych funduszy dla szpitali podległych samorządowi województwa.



Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego powiedział, że szpitale otrzymały ponad 4 miliony złotych na przeciwdziałanie i zwalczenie epidemii COVID-19. Środki pochodzą z budżetu województwa oraz skarbu państwa.





17:10

KE wydała wytyczne dla państw UE ws. granic w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Bruksela już nie krytykuje stolic za przywracanie kontroli, a wskazuje, że podejmowane środki powinny zapewniać przepływ podstawowych towarów i usług.



"Wirus jest teraz obecny we wszystkich krajach członkowskich. Z tego powodu zamykanie granic nie jest najlepszym sposobem na to, by kontrolować epidemię w UE. Jednocześnie uznajemy, że państwa członkowskie, zgodnie z informacjami, które mają, podejmują działania, które uważają za najlepsze, by chronić swoich obywateli" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.





17:08

W Rosji do 93 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem - poinformowała wicepremier Tatiana Golikowa. To wzrost o około 30 przypadków w porównaniu z niedzielą, gdy zakażonych było 66 osób. Większość z tych nowych zakażeń wykryto w Moskwie.



Spośród 93 osób, u których wykryto koronawirusa, siedem zachorowało w Rosji. Pozostałych 86 przypadków stanowią osoby, które zakaziły się podczas pobytu za granicą. Czterej pacjenci są już zdrowi, a 79 pozostaje w szpitalu.



Golikowa powiedziała, że większość hospitalizowanych - 57 osób - nie wykazuje żadnych objawów choroby. U dwóch osób zakażenie wywołało pewne problemy z oddychaniem, ale żadna z nich nie potrzebowała respiratora.

17:05

Bank Anglii (BoE) podejmie dalsze "szybkie działania", gdy będzie to konieczne, aby pomóc brytyjskiej gospodarce przełamać skutki pandemii koronawirusa - zapowiedział nowy gubernator BoE Andrew Bailey.



Bailey, który zastąpił na stanowisku gubernatora Marka Carneya, powiedział stacji BBC, że BoE jest "bardzo chętny", by zapewnić, że krótkoterminowe szkody dla gospodarki nie zaszkodzą trwale brytyjskim perspektywom długoterminowego wzrostu.





17:03

Rząd Ukrainy prowadzi z polskimi władzami dialog w sprawie otwarcia pieszego punktu kontrolnego na przejściu granicznym Medyka-Szeginie - oświadczył w Kijowie szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.



"Przyjęliśmy tę decyzję (o zamknięciu przejścia) z żalem. Biorąc pod uwagę ekonomiczne możliwości wielu ludzi, dużej liczbie byłoby znacznie łatwiej przekroczyć granicę pieszo" - powiedział minister na briefingu. "Prowadzimy dialog z naszymi polskimi partnerami, żeby to przejście jednak otworzyć. Ale na razie nie ma odpowiedzi" - dodał Kułeba, cytowany przez portal Europejska Prawda.



Minister poinformował, że Ukraińcy, którzy chcieli przekroczyć granicę w Medyce, kierują się na inne przejścia graniczne, gdzie ukraińscy i polscy celnicy opracowali system przepuszczania ludzi.





16:51

Po zamknięciu restauracji, barów i dyskotek mieszkańcy francuskich miast spacerowali w weekend tłumnie po parkach i ogrodach miejskich. Pełne były również place zabaw, bulwary i promenady.



Mimo zalecanych ograniczeń w spotkaniach i przemieszczaniu się, a także mimo nakazu zachowywania "dystansu społecznego", paryżanie i mieszkańcy innych aglomeracji ruszyli tłumnie do parków i ogrodów miejskich. Dużo osób spacerowało po bulwarach i w okolicy wybrzeży Sekwany. W weekend place zabaw były pełne dzieci.



W Paryżu Park Buttes Chaumont, Ogród Luksemburski, Tuileries, podparyski Park Saint-Cloud, jak również ogrody w Wersalu pełne były spacerujących rodzin. "Nie sposób siedzieć w domu cały czas" - powiedziała Marie, mieszkanka Saint-Cloud i matka trójki dzieci.









16:49

Pomimo obowiązującego od niedzieli w Hiszpanii stanu zagrożenia epidemicznego, nakładającego restrykcje na handel, większość placówek handlowych działała w poniedziałek bez ograniczeń. Nowe przepisy obchodzą także bary i restauracje, które powinny być zamknięte.



Większość działających w Hiszpanii sieci handlowych nie zamknęła swoich placówek. Wprawdzie stan zagrożenia epidemicznego nakłada obowiązek zamknięcia centrów handlowych, ale pozwala na prowadzenie działalności sklepom oferującym “produkty pierwszej potrzeby".





Przed południem w całej Katalonii zamknięto jedynie 59 sklepów, w innych regionach jest podobnie. W dalszym ciągu funkcjonują m.in. placówki handlowe oferujące odzież, sprzęt sportowy, a także materiały budowlane.







16:42

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 6 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych testami laboratoryjnymi. Chodzi o 3 osoby z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osobę z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osoby z woj. śląskiego (Zawiercie).

Resort podał, że pacjenci są w stanie stabilnym.

Łącznie jest 156 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem; trzy osoby zmarły.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Pierwszy zgon odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, a 14 marca 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie.

16:31



Po zeszłotygodniowych problemach z zaopatrzeniem policjantów w środki ochrony osobistej przed koronawirusem - sytuacja powinna się poprawiać.

Takie zapewnienie przekazała Komenda Główna Policji, której przedstawiciele twierdzą, że teraz ochronnego sprzętu nie powinno zabraknąć żadnemu funkcjonariuszowi.

Jak zapewnia reportera RMF FM Krzysztofa Zasadę rzecznik policji Mariusz Ciarka: wcześniej towarów nie było ani w hurtowniach ani u producentów, ani u dostawców, a zapasy z policyjnych magazynów szybko zostały wykorzystane.

Teraz jednak środki ochrony osobistej udało się zamówić, a dużą ich część już wysłać do komend. Nie są to pojedyncze sztuki a tysiące kombinezonów, maseczek i środków dezynfekujących - zapewnia Ciarka.





16:23

Studenci kierunków medycznych odpowiadają na apel władz uczelni i zgłaszają się do pracy w szpitalach

Zrobiło to już niemal 290 osób ze wszystkich kierunków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.





16:17

Pielęgniarki i położne proszą Ministerstwo Zdrowia o wytyczne jak traktować pracowników medycznych, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

Domagają się też natychmiastowych testów na obecność wirusa.

"Tu nie chodzi tylko o ciągłość pracy w szpitalu, ale także bezpieczeństwo naszych rodzin i osób, które spotkamy poza szpitalem" - mówi nam Krystyna Ptok, przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych.

Chodzi przede wszystkim o precyzyjny nakaz, że pracownik medyczny - jeśli miał kontakt z osobą zakażoną zanim była izolowana - trafia na kwarantannę.

"Zajmujemy się pacjentami na salach ogólnych - a dopiero potem okazuje się, ze to osoba zakażona. Nie możemy potem wrócić do zajęć i innych pacjentów" - mówi szefowa Związku Krystyna Ptok.

15:46

"Easter Egg Roll" - czyli wielkanocna, świąteczna impreza na trawniku przed Białym Domem odwołana. Doroczne turlanie jajek nie odbędzie się z powodu epidemii koronawirusa - informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.



15:39

Niemieckie władze poinformowały o zgonie kolejnych trzech osób zarażonych koronawirusem. To zwiększyło łączną liczbę zmarłych do 16.



15:31

Najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy notowały w poniedziałek spadki. WIG po godz. 15 obniżył się o ponad 7,3 proc. w stosunku do otwarcia, WIG 20 - o 6,5 proc. Bardzo silne zniżki cen akcji notowano też na innych giełdach.





15:29

Sąd Najwyższy odwołuje wszystkie posiedzenia do końca marca w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wyjątkiem są tylko posiedzenia, które wymagają niezwłocznego rozpoznania.

15:23

We wtorek w południe odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży ws. sytuacji szpitala wojewódzkiego w tym mieście, który został przekształcony w zakaźny do opieki nad pacjentami z koronawirusem. Protestują przeciwko temu mieszkańcy i personel szpitala.



O zwołanie nadzwyczajnej sesji zawnioskowała w poniedziałek grupa radnych. Władze Łomży chcą na niej wysłuchać wyjaśnień władz województwa podlaskiego: wojewody i marszałka, dlaczego to właśnie szpital w Łomży wyznaczono na tzw. jednoimienny, zakaźny.

15:20



W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kontrole prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania ciężkich wypadków przy pracy - poinformował Główny Inspektorat Pracy.





15:17



Stowarzyszenie WTA, zarządzające kobiecymi turniejami tenisowymi, przedłużyło do 2 maja przerwę spowodowaną pandemią koronawirusa. Do listy odwołanych już imprez dołączyło trzy rozpoczynające się pod koniec kwietnia: w Stuttgarcie, Stambule i Pradze.





15:14

Szymon Hołownia zawiesza kampanię wyborczą - ma ją wznowić, gdy sytuacja w Polsce się unormuje.









15:08



Dzisiaj ruch na drogach spadł w znacznym stopniu na drogach krajowych, ale także na drogach w miastach. To widzimy, więc pozwolę sobie skierować apel do samorządów - do prezydentów, burmistrzów, także i wójtów, którzy zarządzają płatnymi strefami parkingowymi: rozważcie państwo zawieszenie opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji dot. walki z koronawirusem w Polsce. Niech ci, którzy muszą jechać do pracy niekoniecznie korzystają z komunikacji publicznej dla bezpieczeństwa swojego i innych współpasażerów. Niech będą mogli dojechać do pracy samochodem. A często pracują w centrach miast, często pracują na tych obszarach, gdzie obowiązują płatne strefy - dodał minister infrastruktury. Ocenił, że zawieszenie opłat parkingowych w jego ocenie nie będzie wielkim ubytkiem dla samorządów.

15:03



Pomagamy jak możemy - mówią krakowscy restauratorzy, którzy wspierają pracowników słuzby zdrowia. Do szpitali bezpłatnie rozwożą obiady.



Chcemy pomóc tym, którzy walczą za nas wszystkich - deklaruje w RMF FM Tomasz Górzyński z projektu rodzinnerestauracje.pl



Podjęliśmy inicjatywę, aby pomóc szpitalowi, żeby pomagać osobom, które są na pierwszej linii frontu. Założyliśmy sobie 30 dni dowozu codziennego, również w weekendy. Cieszymy się, że możemy pomóc - tłumaczy Górzyński. Jak dodaje, wszystkie dania są wysokoenergetyczne.





14:52

Czy wybory prezydenckie odbędą się w zaplanowanym terminie?

Dzisiaj nie ma planów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich - powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki. Nie ma takiej konieczności. Wiemy, że we Francji np. odbyły się wybory samorządowe i Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska, a więc na chwilę obecną nie mamy takich planów - zauważył.

14:47



Dostawy towarów do Polski są niezagrożone, bo wszystkie te przepisy, które przyjął rząd RP, nie zrywają łańcuchów dostaw, nie zrywają łańcuchów logistycznych - zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nie każą poddać kierowców samochodów ciężarowych w transporcie międzynarodowym jakimś szczególnym procedurom. Dokładnie procedury takie, jak dotychczas plus pomiar temperatury na granicy - to gwarantuje nam, że możemy i w ruchu towarowym międzynarodowym, ale także i autobusowym liczyć na to, że potrzeby Polaków będą wypełnione - tłumaczył.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk / Paweł Supernak / PAP

14:38



O życiu w czasach koronawirusa pisze na blogu nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgen. Polecamy!

"Nawet w samej Wielkiej Brytanii strategia rządu premiera Borisa Johnsona wzbudza kontrowersje. Dopuszcza ona zakażenie koronawirusem nawet 60 procent Brytyjczyków. Możliwe, że więcej. Miałoby to doprowadzić do tzw. "stadnej odporności" Wyspiarzy. To termin, nad którym najbardziej na Wyspach się dyskutuje. Na razie pod uwagę brana jest tylko przymusowa izolacja - na cztery miesiące - ludzi powyżej 70. roku życia. Szkoły, kina, teatry i puby nadal pozostają otwarte".

14:34

Unia Europejska walczy z Donaldem Trumpem o niemiecką firmę, która pracuje nad szczepionką na koronawirusa. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mammer powiedział, że jeszcze dzisiaj szefowa KE Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z szefostwem niemieckiej firmy.

Nieoficjalnie jeden z urzędników Komisji Europejskiej przyznał w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że planowany telefon Ursuli von der Leyen do niemieckiej firmy ma związek z próbą przejęcia jej przez Stany Zjednoczone. Dziennik "Die Welt" informował, że Trump miał zaproponować dużą sumę pieniędzy prezesowi tej niemieckiej firmy, aby ją przejąć i by ewentualna szczepionka była dostępna wyłącznie dla Amerykanów.





14:26



Na froncie walki z koronawirusem spotykamy się dzisiaj wszyscy; społeczeństwo, przedsiębiorcy, pracownicy i także rząd oraz samorządy. Wszyscy odpowiadamy za ograniczenie skutków w przypadku gospodarki i wpływu na społeczeństwo i na zdrowie publiczne - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej dot. działań rządu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To będzie na pewno w przypadku Polaków wielki test, test solidarności - podkreślił premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że trwa akcja powrotu Polaków do domu. To jest największa akcja logistyczna od wielu lat jaka w Polsce wystąpiła; przywozimy Polaków ze stu kilkunastu kierunków świata - mówił Morawiecki. Przypomniał też, że powracających do Polski czeka kwarantanna.





14:20

W najbliższych dniach pokażemy konkretne działania, które rząd wypracował, tak aby pracownicy i pracodawcy otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.



Morawiecki poinformował, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa. Ten pakiet jest potrzebny ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa - mówił.



Szef rządu zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną pokazane "pewne konkretne działania, które rząd wypracował i co do których będziemy jeszcze dopracowywać ostateczne szczegóły, tak żeby i pracownicy z jednej strony, i pracodawcy - z drugiej, otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa".





14:12



Jest sporo niepewności w sprawie rozwoju pandemii i jej wpływu na gospodarkę. Jednak, jak informowaliśmy w piątek, (...) wpływ będzie negatywny. Możliwa jest recesja gospodarcza w 2020 roku. Jak dotąd nie zmieniliśmy naszych prognoz gospodarczy. (...) Pełna prognoza zostanie przedstawiona na późniejszym etapie na początku maja - powiedziała na konferencji w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Marta Wieczorek.





14:01



Wpływ pogody na zaraźliwość nowego koronawirusa nie został potwierdzony - powiedział wicedyrektor wydziału chorób zakaźnych akademickiego szpitala Xiehe w Pekinie Cao Wei. Również Światowa Organizacja Zdrowia przestrzegała, że wiosenne ocieplenie nie wyeliminuje wirusa.

13:57

Warszawski Ursynów bez karetek - donosi dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Baza pogotowia przy ul. Jastrzębowskiego została zamknięta. Powód to kwarantanna w związku z podejrzeniem koronawirusa.





Chory może być pacjent, którym zajmowała się ekipa jednek z tamtejszych karetek. Z tego powodu kwarantanną została objęta cała załoga stacji. Teraz wszyscy czekają na wyniki testu tego pacjenta. Jeśli będzie negatywny, ratownicy wrócą do pracy. Może to potrwać nawet kilkanaście godzin. Do tego czasu wszystkie 3 karetki są uziemione. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, na Ursynów jeździć bedą karetki z innych warszawskich oddziałów, oraz - jeśli będzie trzeba - z Piaseczna.

13:49



Na granicy Portugalii i Hiszpanii wprowadzono kontrole, służące ograniczeniu ruchu pomiędzy oboma iberyjskimi krajami w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa. Co najmniej do 16 kwietnia obowiązywał będzie zakaz przekraczania granicy w celach turystycznych.



Jak poinformował premier Portugalii Antonio Costa, decyzja o wprowadzeniu kontroli granicznych służy ograniczeniu liczby zachorowań na Covid-19 w Portugalii, w związku z licznymi przypadkami osób przybywających do tego kraju z Hiszpanii, gdzie szaleje pandemia.





13:40



"Zdecydowaliśmy o maksymalnym obniżeniu cen paliw na stacjach PKN Orlen" - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach, jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność" - dodał.









13:38

Zawieszone zostały rozgrywki piłkarskie na wszystkich poziomach w Serbii - poinformował tamtejszy związek (FSS). Zainfekowane koronawirusem zostały jego władze, na czele z prezesem Slavisą Kokezą i wiceprezesem Marko Pantelicem.





13:37



We wtorek w ramach operacji #LOTdoDomu, zorganizowanej przez PLL LOT i rząd, do kraju sprowadzeni zostaną Polacy z m.in. Londynu, Malagi, Tbilisi, Dublina i Larnaki. Na środę zaplanowano np. loty z Delhi i Bangkoku. Zapotrzebowanie na kolejne rejsy można zgłaszać na stronie przewoźnika.





13:24



Na Białorusi sytuacja jest stosunkowo spokojna, a Rosja cała płonie od koronawirusa. Tak więc pytanie o to, kto powinien się przed kim zamykać, jest retoryczne - ocenił prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas narady z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Andrejem Raukouem.



W poniedziałek rano rząd Rosji ogłosił, że zamierza zamknąć granicę z Białorusią. Oba kraje tworzą państwo związkowe i dotąd granice pomiędzy nimi były de facto otwarte. Od 2016 r. obowiązują ograniczenia dla obywateli państw trzecich.



13:21



Siedem osób z personelu medycznego, które miały kontakt z pacjentem zarażonym koronawirusem, przebywa obecnie na kwarantannie - poinformował rzecznik prasowy szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz.







13:18



Instytut Staszica rekomenduje nowelizację budżetu oraz - jeśli będzie to konieczne - odejście od zasady w pełni zrównoważonego budżetu. Jak wskazuje, walka ze skutkami epidemii ma większe znaczenie niż doraźne ograniczanie deficytu budżetowego.





13:12



Specjalne telebimy ostrzegające przed zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z hasłem #zostańwdomu pojawiły się na ulicach Gdyni. To inicjatywa władz miasta.



Telebimy pojawiły się w centrum miasta - przy magistracie na al. Piłsudskiego, przy Infoboxie na ul. Świętojańskiej oraz na plaży.





13:08

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans znalazł się na kwarantannie domowej po kontakcie z osobą, u której zdiagnozowano koronawirusa - poinformował rzecznik KE Eric Mamer. Timmermans czuje się dobrze.





13:05



Około 30 proc. wszystkich zgonów na świecie wśród osób zakażonych koronawirusem zanotowano we Włoszech - ogłoszono w dokumencie opublikowanym przez rzymski szpital zakaźny Spallanzani. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 1809 osób.





13:03

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia będzie częściowo obsługiwana przez voicebot'a - inteligentnego asystenta. Zdradził to w rozmowie z Onetem minister cyfryzacji Marek Zagórski.

12:59

To są najbardziej decydujące tygodnie - stwierdził w dzienniku "Corriere della Sera" premier Włoch Giuseppe Conte, odnosząc się do walki swojego kraju z koronawirusem. Zmagamy się z kryzysem nieznanym od czasów powojennych - przyznał.





12:53

Wśród zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych w Ostródzie (warmińsko-mazurskie) jest brytyjski żołnierz z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu



12:51

Dramatyczny apel dyrekcji szpitala im Stefana Żeromskiego w Krakowie, w którym przebywa jedyny jak dotąd pacjent z koronawirusem w Małopolsce. Szpital ma tylko tyle pakietów ochronnych dla personelu, że wystarczy do dzisiejszego wieczora. Jak mówi dyrekcja, potem zostają już tylko modlitwy.

W szpitalu brakuje maseczek, kombinezonów czy nawet płynów do dezynfekcji. Ostatnia dostawa to tylko cztery opakowania takiego płynu - mówi dyrektor szpitala Jerzy Fredriger







12:47

W Łódzkiem przybywa osób objętych nadzorem epidemiologicznym i kwarantanną. Po wykryciu zakażenia u młodej kobiety z orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie, na kwarantannę trafili wszyscy jej członkowie. Z kolei w Filharmonii Łódzkiej zakażony był jeden z bileterów.



12:45

Rząd Hiszpanii wydłuża stan zagrożenia epidemicznego. W poniedziałek przed południem liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wyniosła 8744, zaś zmarłych 297. Oznacza to, że w ciągu doby przybyło w kraju blisko 1000 infekcji oraz dziewięć zgonów. Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje we wspólnocie autonomicznej Madrytu, gdzie zanotowano ponad połowę wszystkich zakażeń koronawirusem w Hiszpanii.

12:41

Polska bierze udział w unijnym wspólnym przetargu na zakup respiratorów i odczynników do testów na koronawirusa - powiedział naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Polska będzie uczestniczyć we wspólnym przetargu po raz pierwszy. Porozumienie o mechanizmie wspólnych zakupów minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał 10 dni temu. Pierwszy przetarg na maseczki i środki ochrony osobistej odbył się więc jeszcze bez Polski.





12:31

Meczet w Rzymie został zamknięty do 3 kwietni. To największa świątynia muzułmańska w Europie, odwiedzana przez tysiące ludzi. Zawieszone tam zostały piątkowe modlitwy.

12:23

Katowiccy dzielnicowi mają za zadanie pomagać samotnym seniorom. Będą kontaktować ich z instytucjami pomocowymi, a w sytuacjach nagłych osobiście pomogą w załatwieniu codziennych niezbędnych czynności, jak zakupy żywności, lekarstw albo dotarcie do lekarza.

Jeśli ktoś nie zna numeru do swojego dzielnicowego, może dzwonić pod numerem tel. 47 851 2555.

To kolejna w woj. Śląskim taka inicjatywa. Samorząd Dąbrowy Górniczej uruchomił od poniedziałku infolinię dla starszych osób. Chodzi o zapewnienie porad, pomocy w zakupach jedzenia i leków oraz zebranie informacji, kto może potrzebować pomocy.

Bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych uruchomił też w Częstochowie tamtejszy Polski Komitet Pomocy Społecznej. Asystenci mają robić zakupy, dowozić posiłki i leki oraz pomagać w przygotowaniu jedzenia. Z usług mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, samotne, niepełnosprawne.

12:23

Bio-bag, czyli komorę izolacyjną do przewozu osób zakażonych koronawirusem, kupiło Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Urządzenie można wykorzystywać wielokrotnie. Jest łatwe do dezynfekcji.

12:16

Cztery miejscowości w rejonie Salerno na południu Włoch zostały objęte przez władze regionu Kampania przymusową kwarantanną z powodu serii zakażeń po zorganizowanych tam rekolekcjach. "Jesteśmy naprawdę oburzeni tym brakiem odpowiedzialności, który doprowadził do dziesiątek przypadków zakażeń" - powiedział szef władz Kampanii Vincenzo De Luca. Poinformował, że do lokalnego oddziału publicznej służby zdrowia skierował wniosek o wszczęcie procedury karnej wobec organizatorów tej inicjatywy religijnej, zwołanej w czasach epidemii.

12:09

Minister zdrowia ogłosił, że zmienia się definicja osoby z wysokiego ryzyka. Wcześniej badane pod kątem zakażenia koronawirusem były m.in. osoby mające kontakt z chorymi; teraz testy będą wykonywane na osobach z objawami.

Dodał, że jeszcze dziś kwarantanną będzie objętych kilkadziesiąt tysięcy osób.





12:07

Z obliczeń WKO wynika, że w Europie jest już ponad 75 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To niemal tyle, co w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 zarejestrowano ok. 81 tys. zainfekowanych osób.





12:04

Co najmniej 1,5 tys. obywateli Belgii utknęło w Maroku w następstwie zawieszenia wszystkich połączeń między tymi dwoma krajami. Chodzi o Belgów, którzy zarejestrowali się na specjalnej platformie internetowej, natomiast rzeczywista liczba jest znacznie większa - podają tamtejsze media.

11:53

Minister Szumowski poinformował, że "przechodzimy w tryb kolejnej drabinki epidemicznej".

"Od tego czasu pacjenci, którzy nawet mają potwierdzony wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przechorować tę chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Oczywiście, tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Tutaj nie ma decyzji administracyjnych. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, personel, pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową - kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalny" - stwierdził



11:48

Obecnie w Polsce działa 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa. To - jak wyjaśnia minister zdrowia - to oznacza zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę.

Minister Łukasz Szumowski powtórzył, że spodziewa się w najbliższym tygodniu powyżej tysiąca pacjentów z dodatnim wynikiem testów.





11:43

Ponad 8 tysięcy osób jest już po kwarantanna w związku z koronawirusem, wobec kilkudziesięciu tysięcy wracających do kraju decyzja o kwarantannie zapadła - informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podkreśla, że na pewno pojawi się wiele nowych osób zarażonych koronawirusem, ale stwierdził też jednocześnie, że w ciągu 7-10 dni tempo wzrostu liczby zachorowań powinno nieco wyhamować - to ma być skutek, m.in. zamknięcia szkół, granic, restauracji, klubów i zakazu dużych zgromadzeń.

11:15

Szósta osoba zakażona koronawirusem w Zachodniopomorskiem to pracownica Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Kobieta nie jest pracownikiem z pierwszej linii kontaktu z klientami, ale podjęto decyzję o dezynfekcji budynku.

11:15

19 szpitali w całym kraju ma być przygotowanych wyłącznie na przyjmowanie pacjentów zakażonych korona wirusem. W Śląskiem są dwie takie placówki: w Raciborzu i Tychach.

W Raciborzu jest ponad 300 łóżek, ale docelowo będzie mogło tam trafić około 400 chorych. W Tychach mowa jest o 250 miejscach. Poza ewentualnymi zakażonymi w takim szpitalu nie będzie leczony nikt inny. Ale to oznacza, że muszę one być przygotowane np. do przeprowadzania specjalistycznych operacji osób zakażonych.

W takim szpitalu muszą też być sale porodowe dla kobiet z podejrzeniem zakażenia. Do tego dochodzą również laboratoria do przeprowadzania testów oraz odpowiednia ilość sprzętu do intensywnej terapii. To również dodatkowe środki ochronne i dezynfekcyjne dla personelu, który musiał także przejść dodatkowe szkolenia.

W tej chwili w szpitalu w Raciborzu jest 5 zakażonych pacjentów.

Z powodu wprowadzonych zmian w Raciborzu od piątku wypisywano bądź przenoszono do innych szpitali leczonych tam pacjentów. W Tychach pacjentów nie przyjmuje się od soboty, a ci, którzy dotąd byli tam leczeni, mają trafić do innych placówek.

11:08

W Bawarii ogłoszono stan katastrofy z powodu koronawirusa. Dla ochrony bawarskiej gospodarki przed skutkami kryzysu władze krajowe utworzyły fundusz pomocowy na kwotę 10 mld euro.

11:06

Polskie elektrownie zwiększają produkcję prądu. To niezbędne, bo wielu z nas przenosi się teraz do pracy domowej. To powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Możemy osiągnąć rekordowe poziomy produkcji i zużycia. Jednocześnie eksperci zapewniają, że prądu nam nie zabraknie. Mamy rezerwę. Pamiętajmy, że prąd kosztuje i na razie rząd nie myśli o obniżkach.

10:59

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę - poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego. Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.





10:42

Poseł KO Tomasz Zimoch wezwał posłów i senatorów do przekazania marcowej diety na zakup nowoczesnego respiratora. Wyliczył, że jeśli 560 parlamentarzystów przekaże po ponad 2,5 tys. zł, uda się zebrać blisko 1,5 mln zł.

"Drodzy parlamentarzyści pokażmy solidarność. Działajmy ponad podziałami" - zaapelował.

Nie wiemy, jaki jest odzew na ten apel.





10:39

W Bahrajnie, gdzie odnotowano dotąd 214 przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną. Jest to zarazem pierwszy zgon w krajach arabskich w rejonie Zatoki Perskiej.



10:39

Niemcy wprowadziły kontrole na swych granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią.

10:35

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę - poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego.

Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.

Przedstawiciele władz służby zdrowia twierdzą, że pełna weryfikacja potencjalnej szczepionki potrwa od roku do 18 miesięcy. Testy rozpoczną się na 45 młodych, zdrowych ochotnikach, przy czym stosowane będą różne dawki.

Kilkanaście grup badaczy na świecie usiłuje obecnie jak najszybciej stworzyć szczepionkę przeciw Covid-19. Co istotne, rozwijają różne typy szczepionek. Niektórzy próbują nawet stworzyć szczepionkę tymczasową, która chroniłaby człowieka przez miesiąc albo dwa, do czasu powstania długotrwałej szczepionki.







10:33

Specjalne wydanie samorządowej gazety, a w niej najważniejsze informacje i porady dla mieszkańców. Tak m.in. władze Sosnowca reagują na wprowadzone w mieście ograniczenia związane z korona wirusem. Wydrukowano 50 tysięcy sztuk miejskiej gazety, która dostarcza jest mieszkańcom.

Poza tym w Sosnowcu wydłużono opłatę podatków z końca marca do końca maja. Jeśli komuś mija miesięczny termin rejestracji samochodu, też może ten czas przekroczyć.

Lada moment zacznie funkcjonować projekt Zdalna Kultura. Mają to być umieszczane w internecie materiały, które mogą zainteresować mieszkańców, np. teatralne zajęcia z dykcji, czytanie książek, czy zaproszenie na wystawę muzealną. Jeśli ktoś trafia na kwarantannę, może skorzystać z telefonicznej rozmowy z psychologiem. Takie osoby mogą też liczyć na dowożenie żywności.

W mieście wprowadzono też m.in. automatyczny system sygnalizacji świetlnych po to, aby na przejściach przez jezdnię piesi nie musieli, jak do tej pory, korzystać ze specjalnych przycisków umożliwiających zmianę świateł.

Miejscy urzędnicy przygotowali też listę restauracji i kawiarni, gdzie oferowane są posiłki "na wynos" - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

10:25

Mamy 79 oddziałów zakaźnych w całej Polsce, które dysponują około trzema tysiącami łóżek. Przekształcając dodatkowe 19 szpitali w ściśle zakaźne zyskujemy około 10 tysięcy łóżek - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz na antenie TVN24 podkreślił, że leczenie koronawirusa przebiega objawowo. "Nie ma w tej chwili na koronawirusa żadnych leków, poza lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi" - zaznaczył.

Rzecznik MZ wskazał, że jeśli zakażony nie ma silnych objawów, które kwalifikowałyby go do leczenia szpitalnego, lekarz może zdecydować, aby kuracja odbywała się w domu. Wskazał, że taką formę leczenia stosują m.in. Francja i Wielka Brytania.





10:16

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka samochodów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach - podobnie jak większość europejskich zakładów produkcyjnych tego koncernu - zawiesiła do 27 marca produkcję.

Dziennie fabryka w Tychach wytwarza średnio 1040 samochodów - dwutygodniowy przestój oznacza ubytek w produkcji rządu kilkunastu tysięcy aut.

10:12

O decyzji szefa rządu poinformował w Polsat News minister kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że decyzja premiera zostanie potwierdzona na poniedziałkowym zespole zarządzania kryzysowego.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

10:07

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem pod warunkiem, że lekcje w szkołach zostaną wznowione najpóźniej po Świętach Wielkanocnych - zapewnia w rozmowie z reporterem RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Pierwsza część egzaminu zaplanowana jest za pięć tygodni - na 21 kwietnia.

Lekcje w szkołach zostały odwołane do przyszłej środy, 25 marca - z możliwością przedłużenia tego terminu.

10:04

Znowu czerwony dzień na światowych giełdach. Raptem godzinę po starcie notowań warszawski indeks WIG20 traci prawie 7 proc. To oznacza, że straty warszawskiej giełdy - liczone od początku roku - przekroczyły już oficjalnie 40 procent.

Zachód Europy też ma silne spadki. Giełda w Paryżu traci 6,5 procent. Frankfurt 6. Mediolan traci 8 procent, a Londyn aż 9 proc.

Jest źle, bo - jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda - przez weekend - gdy giełdy nie działały - prawie cała Europa podjęła decyzje o zamknięciu granicy, wielu sklepów, restauracji i barów. Zamyka się wiele fabryk. Do tego Włochy i Hiszpania ogłosiły rekordowy wzrost liczby zachorowań.

09:58

Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki.

09:54

Ok. 5 godzin trzeba czekać na wjazd do Polski z Litwy przez przejście graniczne w Budzisku (Podlaskie). To wewnętrzna granica UE i jedyne drogowe przejście graniczne z Litwą.

Na granicy z Białorusią, czyli zewnętrznej granicy unijnej, odprawy graniczne pojazdów w województwie podlaskim prowadzone są na drogowych przejściach w Kuźnicy i Bobrownikach. W Kuźnicy rano nie było kolejki aut osobowych. Wyjazd ciężarówek odbywał się na bieżąco, na wjazd trzeba było czekać 4 godziny. W sąsiednich Bobrownikach również była kolejka tirów - na wyjazd z Polski trzeba było czekać 14 godzin, na wjazd 10 godzin.

09:49

Ponad 40 uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Łęczycy (Łódzkie) przebywa na kwarantannie w murach swojej szkoły. Młodzież i opiekunowie spędzą tam dwa tygodnie, po tym, jak wrócili z praktyk w Hiszpanii. Jak zapewnia starosta łęczycki, ich stan jest dobry i nie mają objawów zakażenia koronawirusem. Do Polski wrócili w sobotę późnym wieczorem autokarem.

W szkole nie ma internatu, ale - jak zapewniają władze ZSP nr 1 i starosta łęczycki Janusz Mielczarek - miejsce kwarantanny zostało wcześniej przygotowane na przebywanie w niej przez dłuższy czas uczniów - mają oni zapewnione m.in. jedzenie oraz miejsce do spania.

09:45

Ponad 5 godzin muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Kolejki tworzą się też w Kodowie-Słony na granicy z Czechami - podały służby graniczne.

09:40

Duże korki powstały na przejściu granicznym Cieszynie-Boguszowicach. Kierowcy tirów napotkają utrudnienia na wjazdach do Cieszyna zarówno od ul. Katowickiej - wjazd od Hażlacha, ul. Bielskiej - od Gumnej, jak i na trasie S-52.

W Pawłowicach policja kieruje już tiry na Skoczów, by zgrupować ich ruch na głównych drogach.

Osobom podróżującym do Cieszyna zalecane jest korzystanie z alternatywnych dróg: z Pogwizdowa ul. Frysztacką, z Bażanowic ul. Wiślańska, z Puńcowa ul. Cieszyńską.

Podróżujący służbowo bądź zawodowo do Czech, mogą skorzystać z przejścia granicznego na Moście Przyjaźni. Obowiązuje tam jednak tylko ruch pieszy.

09:33

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono na oddziale zakaźnym kaliskiego szpitala. To 85-letni pacjent z wielkopolskiego Krotoszyna - przekazał rzecznik prasowy szpitala w Kaliszu Paweł Gawroński.

09:29

Około doby wynosi czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku (Lubelskie). Kolejki są także na innych przejściach granicznych w regionie z Ukrainą i Białorusią.

Jak informują służby graniczne na portalu granica.gov.pl w poniedziałek rano czas oczekiwania ciężarówek na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosił 25 godzin, a w Hrebennem - 10 godzin. Na wyjazd na Białoruś przez Koroszczyn-Kukuryki kierowcy ciężarówek musieli czekać 6 godzin.

Kolejka tirów przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku, na drodze krajowej nr 12, miała 13 km długości i sięgała miejscowości Brzeźno. Przed Hrebennem, na drodze krajowej nr 17, była 2-kilometrowa kolejka do miejscowości Potoki. Natomiast przed Koroszczynem, w ciągu drogi krajowej nr 68, kolejka miała długość wynosiła 4,2 km.

09:26

Na dziś nie ma powodów, żeby mówić o przesunięciu wyborów - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. "Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać" - powiedział wicepremier. Jego zdaniem, nie można wprowadzać pewnych rozwiązań "na wyrost", bo np. w przypadku stanu wyjątkowego, chodzi nie tylko o przesunięcie wyborów, ale też np. o ograniczenie praw obywatelskich, czyli środki "bardziej uciążliwe od tych które zostały wprowadzone".

09:24

Ruch samochodów osobowych na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej odbywa się płynnie. Natomiast na przekroczenie granicy oczekuje ok. 400 tirów.

Kolejka samochodów, busów i autobusów w Korczowej na zdjęciu z 15 marca / Darek Delmanowicz / PAP





09:18

Rząd będzie dziś pracował nad serią działań antykryzysowych dla przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że z powodu koronawirusa i zamknięcia dużej części światowej gospodarki czeka nas fala bankructw.

Jakich dokładnie działań się spodziewać? Po pierwsze to będzie pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców. Zakłada na przykład odroczenie konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli skarbówka i ZUS będą zgadzać się na czasową przerwę w opłacaniu należności. W skrajnych przypadkach będzie to nawet umorzenie należności - informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda.

Drugim elementem specustawy antykryzysowej ma być wsparcie ludzi pozostawionych bez wynagrodzenia. Rząd nie zdradza szczegółów, ale ma się pojawić jakaś forma zasiłków dla ludzi samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych.

Poza rządem warto dziś patrzeć także na banki. W południe mają ogłosić, na jakich zasadach będą się zgadzać przerwę w spłacaniu kredytów.

09:15

Dwie kolejne osoby z zakażeniem koronawirusem zdiagnozowano na terenie woj. Śląskiego, Jak przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska to dwaj obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, zakażenie jednego z nich zdiagnozowano w Tychach, drugiego - w Cieszynie. Stan obu jest dobry.





09:02

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięty został w Karkonoszach szlak grzbietowy, przebiegający po polsko-czeskiej granicy. Nie można też wejść na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy.



08:55

Ministerstwo Zdrowia informuje: mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; łącznie jest ich 150.

"Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy)" - podano.

"2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 150. Trzy osoby zmarły.





08:27

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 15. roku życia? Wicepremier Jacek Sasin rozwiewa nadzieje rodziców: Nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych.

"Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było zrekompensować wszystkim obywatelom straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego nie da się zrobić. Te straty będą: dla firm i obywateli. Musimy się z tym liczyć" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sasin, który jest ministrem aktywów państwowych. “Ta poprawka nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko populistycznymi, bez możliwości finansowych" - zaznaczył.

08:24

Długie kolejki są na naszej zachodniej granicy, przed wjazdem do Polski. Kierowcy czekający po niemieckiej stronie w Świecku, stoją w kolejce około czterech godzin. Nieco krócej jest w Olszynie na południu regionu. Tam oczekiwanie zajmuje teraz około 3 godzin. Jeszcze dalej na południe już na Dolnym Śląsku w Jędrzychowicach kierowcy czekają prawie 6 godzin. W Świecku i Jędrzychowicach kierowcy są obsługiwani na trzech pasach, z czego jeden jest dedykowany tylko tirom.

08:22

Granicę z Ukrainą można przekroczyć tylko w trzech miejscach: w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Największy rudych zanotowano w Korczowej, jeszcze wczoraj na wjazd do Polski czekało wiele samochodów. Sytuacja już się ustabilizowała, teraz za to na wjazd na Ukrainę czeka około pół tysiąca ciężarówek i kilkadziesiąt autobusów. Jak informują służby, nie ma kolejek na przejściach w Dorohusku i Hrebennem.

08:16

"Najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierać pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale też osób samozatrudnionych" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

“To nie jest tak, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby jak najwięcej firm uratować. Tych, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy"- stwierdził gość Roberta Mazurka.





08:00

Niemiecki klub piłkarski Union Berlin w trakcie kryzysu spowodowanego szerzącym się koronawirusem i zawieszeniem Bundesligi zaprasza kibiców na stadion, ale wirtualnie. Do kupienia przez internet są kiełbaski z grilla i piwo. Cena: 2,5 euro. "Przecież nie może być tygodnia bez futbolu" - napisano na stronie klubu. Akcję zainspirowali sami kibice chcący pomóc w tym trudnym czasie.

07:58





Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega: musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wyniki liczby osób zakażonych koronawirusem.

07:26

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa. Znany dziennikarz Joaquin Lopez-Doriga poinformował na Twitterze, iż biznesmen Jose Kuri zmarł po zdiagnozowaniu u niego koronawirusa, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku.

07:08

Granicę z Czechami w województwie śląskim można przekraczać w 4 miejscach. Nasz dziennikarz Marcin Buczek sprawdził o poranku, że Cieszyn-Boguszowice, Gorzyczki oraz Nowe Chałupki to niestety korki i zatory. Stoją w nich głównie kierowcy ciężarówek. Dziś rano wzrosła tam też liczba aut osobowych, bo przez granicę przejechać chcą ci, którzy w rejonie przygranicznym pracują w Czechach. Do tej pory mogli korzystać z bocznych, lokalnych dróg. Teraz poza 4 wyznaczonymi miejscami, przez granicę przejechać się nie da.

07:05

Kierowcy jadący do Polski od strony Niemiec muszą liczyć się z oczekiwaniem w kolejce, ta w Kołbaskowie na autostradzie A6 ma pół kilometra długości, w Świecku na A2 około 8 kilometrów - ostrzega reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Osoby, z rejonów przygranicznych, które jadą do pracy, powinny wyjechać wcześniej i pamiętać o zabraniu ze sobą jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że do Polski chcą wjechać w celach zawodowych, np. umowy o pracę. Szczegółowo kontrolowani są też pasażerowie promów ze Skandynawii, a obcokrajowcy, o ile nie są kierowcami tirów, nie są wpuszczani do Polski.





7:00

Wszyscy turyści przebywający na niemieckim wybrzeżu mają wracać do domu. O dziś wszystkie wyspy na Morzu Północnym oraz na Bałtyku zostają zamknięte - donosi "Bild". Nie dotyczy to mieszkańców, którzy pracują na lądzie. Oni będą mogli się przemieszczać.

/ FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

06:42

Rzecznik pacjentów ostrzega - korzystanie z "alternatywnych" metod walki z koronawirusem jest niebezpieczne.

06:40

Żadna z osób, u których w czasie weekendu w Polsce zdiagnozowano koronawirusa nie jest w stanie ciężkim lub zagrażającym życiu. Takie zapewnienie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz usłyszał o poranku w Ministerstwie Zdrowia.

W sumie w naszym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 125 osób. Trzy z nich zmarły.

Najwięcej zakażeń jest w centralnej Polsce. Na Mazowszu i w województwie łódzkim potwierdzono odpowiednio 22 i 19 przypadków. Wciąż są dwa województwa, gdzie nie ma ani jednego chorego: to podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Coraz szybciej rośnie liczba osób zdrowych, które są objęte obowiązkową kwarantanną. W całym kraju jest ich już ponad siedem i pół tysiąca.

06:34

Na całej granicy ze Słowacją od wczoraj czynne są tylko dwa przejścia graniczne - w Barwinku i Chyżnem. Na obu przejściach granicznych ruch odbywa się na bieżąco i nie ma mowy o jakimkolwiek oczekiwaniu na odprawę - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Straż Graniczna przyznaje, że ruch jest tam minimalny. W Chyżnem wczoraj do 21:00 do odprawy zgłosiło się zaledwie 146 osób w 134 pojazdach, a w Barwinku do 15:00 176. To oznacza, że na tych przejściach w ciągu godziny pojawia się średnio odpowiednio 6 i 11 pojazdów.

06:27

Sklepy nie zostaną zamknięte - deklaruje rząd. Jednak wyzwaniem jest utrzymanie pełnych półek - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". "Handel stanął przed wyzwaniem: Polacy robią zapasy w obawie przed wirusem i półki sklepowe pustoszeją. No i - tak jak w innych branżach - wielu pracowników wzięło wolne, by zapewnić opiekę dziecku" - zauważa gazeta.

W artykule czytamy, że "mimo problemów z zatowarowaniem i obsadą, sieci handlowe nie zamierzają zamykać placówek, a handlowcy mają pomysł, jak usprawnić proces dystrybucji towarów do sklepów, które działają". Chodzi o możliwość zatowarowania placówek w niedzielę.

05:54

Z powodu zagrożenia koronawirusem do końca marca w sądach w całym kraju nie odbędzie się większość rozpraw i posiedzeń - zostaną one przełożone na późniejsze terminy. Odbywać mają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przesunięte na inny termin.

Jednocześnie wiele sądów zaleca na swych stronach internetowych, aby w marcu z poszczególnymi sekretariatami wydziałów kontaktować się telefonicznie. W sądach ograniczona będzie także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.

05:51

Słowacki premier Peter Pellergini ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Ma on przede wszystkim dotyczyć szpitali i ich personelu. Pracownicy szpitali nie będą mogli odmówić pracy i przeniesienia w inne miejsce. Od dziś zamknięte będą niemal wszystkie sklepy, poza spożywczymi, aptekami, drogeriami i tymi z karmami dla zwierząt. Rusza też dystrybucja maseczek ochronnych wśród obywateli. Rząd Słowacji zamówił ich 30 milionów. Na Słowacji, która liczy niespełna 5 i pół miliona mieszkańców odnotowano 61 przypadków zakażanie nowym koronawirusem.

05:44

Ponad 7500 Polaków jest w domach na obowiązkowej kwarantannie. Ta liczba będzie rosnąć. Rząd przewiduje, że niedługo - wraz z kolejnymi powrotami z innych krajów - sięgnie kilkudziesięciu albo nawet stu tysięcy. Rośnie też liczba osób objętych nadzorem sanepidu. W całym kraju jest ich już prawie 26 000.

05:33

Irlandia zamyka wszystkie puby i bary w związku z pandemią koronawirusa. Już w czwartek zamknęła wszystkie szkoły oraz placówki opieki nad dziećmi i zakazała zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i powyżej 500 osób na otwartym powietrzu, ale puby i bary pozostawały do tej pory czynne.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji rząd podjął w reakcji na publikowane w trakcie weekendu w internecie nagrania wideo, pokazujące bawiących się ludzi w zatłoczonych pubach. Minister zdrowia Simon Harris na Twitterze określił to jako "zniewagę" dla wysiłków pracowników służby zdrowia. "Niedaleko stąd pielęgniarki i lekarze pracują, aby ograniczyć wpływ globalnej pandemii. Wszyscy pracują 24 godz./dobę" - napisał Harris zamieszczając na swoim profilu nagranie z jednego z pubów.





05:28

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych. Czechom wolno też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone. Rząd Czech zakazał też działalności hoteli oraz przewozów taksówkami. Wyjątkiem są przewozy posiłków lub zamówionych zakupów

Czechy są po Włoszech, Hiszpanii i Austrii czwartym krajem w Europie, który przyjął takie rozwiązania.

W kraju tym zanotowano dotąd 293 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

05:22

LOT wysyła kolejne 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą. Polacy wracać będą m.in. z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, czy Hiszpanii.

05:15

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie planuje masowych szczepień w związku z koronawirusem. To kolejny fake news - podkreśla. Resort prosi, by nie logować się na strony podawane w SMS-ach, w których mowa jest o konieczności wniesienia opłat. Wcześniej MZ poinformowało nie rozsyła żadnych esemesów dotyczących wsparcia żywieniowego.

05;10

Epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny przyszłego roku i może doprowadzić do hospitalizacji 7,9 mln osób. Tak wynika z poufnego dokumentu Public Health England (PHE), o którym pisze poniedziałkowy "The Guardian". Sugeruje on również, że szefowie służby zdrowia przygotowują się na to, że aż do 80 proc. Brytyjczyków zarazi się koronawirusem w tym czasie.