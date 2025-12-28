W poniedziałek, 29 grudnia, odbędzie się pierwszy z czterech konkursów niemiecko-austriackiego Turnieju Czterech Skoczni. Zawody rozgrywane na przełomie roku zainauguruje konkurs w Oberstdorfie. Wystąpi w nim pięciu Polaków, którzy z powodzeniem przebrnęli przez sito kwalifikacji.

W poniedziałek inauguracja Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszym konkursie wystąpi 5 Polaków (zdjęcie poglądowe) / MARTIN DIVISEK, ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Do pierwszego konkursu prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni zakwalifikował się komplet Polaków. Najlepiej w kwalifikacjach zaprezentował się Kamil Stoch, który zajął 14. miejsce. Nieco słabiej wypadł Maciej Kot, który był 19. Piotr Żyła uplasował się na 22, a Kacper Tomasiak 25. miejscu. Ostatnim z piątki Polaków, których zobaczymy na skoczni w Oberstdorfie jest Paweł Wąsek - w kwalifikacjach był 32.

Prevc najlepszy w kwalifikacjach, tak skakali Polacy

Wstęp przed pierwszym aktem rywalizacji o zwycięstwo w niemiecko-austriackim turnieju wygrał lider Pucharu Świata, Słoweniec Domen Prevc. Poszybował on w kwalifikacjach na odległość 139,5 metra co dało mu notę 150,9 pkt.

Kamil Stoch uzyskał 130,5 metra - nota, jaką uzyskał to 125,1 pkt. Maciej Kot wylądował na 126,5 metrze, co dało mu 120,2 pkt. Dwa i pół metra bliżej lądował Piotr Żyła, co przełożyło się na wynik 116,3 punktów. Sędziwie skok Kacpra Tomasiaka na odległość 124 metra wycenili na 114,7 pkt, zaś Paweł Wąsek uzyskał 119,5 m. To dało mu 106,4 pkt i awans do konkursu.

Polacy poznali rywali. Kot zmierzy się z Wąskiem

W Turnieju Czterech Skoczni obowiązuje system bezpośredniej rywalizacji w parach, gdzie zwycięzca awansuje do serii finałowej. Konkurs otwiera rywalizacja 25 z 26 zawodnikiem kwalifikacji, a kończy starcie zwycięzcy z zawodnikiem, który w kwalifikacjach zajął 50. miejsce.

Kamil Stoch w pierwszej serii poniedziałkowego konkursu zmierzy się w parze z Japończykiem Tomofumim Naito. Rywalem Piotra Żyły będzie Estończyk Artti Aigro, a Kacper Tomasiak zmierzy się z reprezentantem Finlandii, Niko Kytosaho. Czeka nas też polsko-polska rywalizacja. Maciej Kot znalazł się w parze z Pawłem Wąskiem.

Prócz 25 zwycięzców bezpośrednich rywalizacji do drugiej serii awansuje także pięciu przegranych z najlepszą notą.

Polski wątek w historii TCS

Początek zmagań w niemieckim Oberstdorfie w poniedziałek o godz. 16.30. Drugi konkurs 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni zostanie rozegrany w Nowy Rok (1 stycznia) w Garmisch-Partenkirchen. Następnie rywalizacja przeniesie się do Austrii. 4 stycznia skoczków czeka konkurs w Innsbrucku, zaś zwieńczeniem rywalizacji będą zmagania w Bischofschofen - te odbędą się 6 stycznia.

W długiej historii prestiżowego turnieju Polacy mieli swój udział. Nasi reprezentanci pięciokrotnie zwyciężali w tym turnieju. Trzy razy dokonał tego Kamil Stoch (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021). Adam Małysz był najlepszy w edycji 2000/2001, zaś Dawid Kubacki wygrał TCS w sezonie 2019/2020.