Prezydent USA Donald Trump przekazał w niedzielę, że odbył "dobrą i bardzo produktywną" rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Do rozmowy doszło tuż przed spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kreml wydał komunikat, który wydaje się poważnie komplikować sytuację Ukrainy.

Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem / East News

Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, opisując rozmowę jako "dobrą i bardzo produktywną", tuż przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim.

Kreml potwierdził tę rozmowę i zaznaczył, że obaj prezydenci uważają, iż Ukraina musi szybko zdecydować o przyszłości Donbasu.

W ostatnich tygodniach USA prowadziły rozmowy pokojowe z Rosją za pośrednictwem wysłanników, jednak Rosja odrzuciła część amerykańskich propozycji.

Trump podkreślił, że jego zgoda jest kluczowa dla jakichkolwiek ukraińskich propozycji zakończenia wojny i wierzy, że porozumienie jest możliwe.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

"Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce)" - napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że w niedzielę doszło do rozmowy przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax.

Kreml poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin oraz prezydent USA Donald Trump uważają, iż Ukraina musi niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie Donbasu i nie popierają europejsko-ukraińskich starań o zawieszenie broni przed osiągnięciem porozumienia.

Putin i Trump mają odbyć kolejną rozmowę telefoniczną po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Ukrainy.

W ostatnich tygodniach w Moskwie gościli specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyły amerykańskiej inicjatywy pokojowej dla Ukrainy. Według Putina, Stany Zjednoczone podzieliły pierwotny 27-punktowy plan na cztery pakiety, które mają być omawiane osobno. Część propozycji spotkała się z brakiem akceptacji ze strony Rosji.

Po spotkaniu delegacji USA i Ukrainy w Berlinie, zachodnie państwa miały zgodzić się na udzielenie Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Trump: Osiągnięcie porozumienia jest możliwe

W wywiadzie dla Politico Donald Trump podkreślił, że żadne propozycje władz w Kijowie dotyczące zakończenia wojny nie będą miały znaczenia bez jego akceptacji. Jednocześnie wyraził przekonanie, że osiągnięcie porozumienia jest możliwe.

W ramach głównych kwestii spornych w negocjacjach wymienia się sprawę terytorium Donbasu, którego przekazania domaga się Rosja. Sprawa nadzorowania i użytkowania Elektrowni Jądrowej Zaporoże również utrudnia osiągnięcie porozumienia.

Informacja o "dobrej i produktywnej rozmowie" nieco kłóci się z ostatnimi oświadczeniami Władimira Putina, który publicznie stwierdził, że nie widzi u władz Ukrainy zainteresowania osiągnięciem pokoju i że zamierza zrealizować wszystkie cele Rosji przy pomocy środków militarnych.