Jedna osoba zginęła, a druga została ciężko ranna to bilans zderzeniu dwóch śmigłowców w południowej części New Jersey, do którego doszło w niedzielę. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) określiła wypadek jako kolizję w powietrzu.
Stacja CBS podała, że do wypadku doszło nad lotniskiem w Hammonton, położonym blisko 55 km od Filadelfii. Helikoptery, w których byli tylko piloci, awaryjnie wylądowały - jeden z nich stanął w płomieniach. Policja i straż pożarna ugasiły pożar, który objął jedną z maszyn.