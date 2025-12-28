​Jedna osoba zginęła, a druga została ciężko ranna to bilans zderzeniu dwóch śmigłowców w południowej części New Jersey, do którego doszło w niedzielę. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) określiła wypadek jako kolizję w powietrzu.

Stacja CBS podała, że do wypadku doszło nad lotniskiem w Hammonton, położonym blisko 55 km od Filadelfii. Helikoptery, w których byli tylko piloci, awaryjnie wylądowały - jeden z nich stanął w płomieniach. Policja i straż pożarna ugasiły pożar, który objął jedną z maszyn.

Media: Ofiara śmiertelna zderzenia śmigłowców

Jak poinformowała agencja Associated Press, w wyniku zderzenia śmigłowców jedna osoba zginęła, a druga została przewieziona do pobliskiego szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Nagranie z miejsca zdarzenia pokazywało helikopter szybko spadający na ziemię. 

Z kolei Fox News poinformował, że władze dotąd nie ujawniły tożsamości ofiar ani szczegółów dotyczących przyczyn wypadku. Nie jest też jasne, dlaczego helikoptery znajdowały się w tym rejonie w momencie zdarzenia.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) potwierdziła natomiast na platformach społecznościowych, że prowadzi dochodzenie w sprawie kolizji z udziałem helikopterów Enstrom 280C i Enstrom F-28A w Hammonton. W badaniu przyczyny wypadku uczestniczy Federalna Administracja Lotnictwa - FAA.

