Media: Ofiara śmiertelna zderzenia śmigłowców

Jak poinformowała agencja Associated Press, w wyniku zderzenia śmigłowców jedna osoba zginęła, a druga została przewieziona do pobliskiego szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Nagranie z miejsca zdarzenia pokazywało helikopter szybko spadający na ziemię.

Z kolei Fox News poinformował, że władze dotąd nie ujawniły tożsamości ofiar ani szczegółów dotyczących przyczyn wypadku. Nie jest też jasne, dlaczego helikoptery znajdowały się w tym rejonie w momencie zdarzenia.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) potwierdziła natomiast na platformach społecznościowych, że prowadzi dochodzenie w sprawie kolizji z udziałem helikopterów Enstrom 280C i Enstrom F-28A w Hammonton. W badaniu przyczyny wypadku uczestniczy Federalna Administracja Lotnictwa - FAA.