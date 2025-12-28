W przedterminowych wyborach w Kosowie, które przeprowadzono w niedzielę, wygrała partia dotychczasowego premiera kraju Albina Kurtiego - Samostanowienie (Vetevendosje), wynika z sondażowych wyników exit poll.

Po zakończonym o godz. 19 głosowaniu swoje wyniki exit poll opublikowały trzy stacje telewizyjne w Kosowie.

Według telewizji Dukagjini Samostanowienie zdobyło 45,7 proc. głosów, Demokratyczna Partia Kosowa (PDK) 22 proc., Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) 15,6 proc., a Alternatywa dla Przyszłości Kosowa 5,3 proc. Z kolei telewizja Klan Kosova podała, że Vetevendosje (VV) wygrało z wynikiem 44,1 proc., PDK uzyskała 23,9 proc., LDK 16,1 proc., a Alternatywa 5,8 proc. Sondaż telewizji T7 wykazał 43,5 proc. dla VV, 23,6 proc. dla PDK, 15,9 proc. dla LDK i 7,2 proc. dla Alternatywy.

Drugie wybory w tym roku

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej do godz. 17 zagłosowało ponad 38 proc. spośród prawie dwóch milionów obywateli z czynnym prawem wyborczym. Wybory - drugie w tym roku - rozpisano po tym, gdy 120 deputowanym kosowskiego parlamentu dwukrotnie nie udało się przegłosować proponowanego przez Samostanowienie składu rządu.

Partia Kurtiego, sprawującego urząd premiera technicznego, utraciła w wyborach z 9 lutego samodzielną większość, zdobywając 42 proc. poparcia.

Kosowo, które ogłosiło niepodległość od Serbii w 2008 roku, po raz pierwszy w swojej historii nie było w stanie utworzyć po wyborach rządu. Z powodu kilkumiesięcznego kryzysu politycznego nie udało się m.in. zatwierdzić budżetu na przyszły rok oraz ratyfikować kluczowych umów międzynarodowych.