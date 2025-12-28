Dwa tureckie bezzałogowe myśliwce Kizilelma przeprowadziły pierwszy na świecie autonomiczny lot w formacji. To przełomowe osiągnięcie w dziedzinie wojskowych technologii lotniczych, które może zrewolucjonizować przyszłość walk powietrznych. Turcja nie przestaje zaskakiwać, jeśli chodzi o zdolności przemysłu zbrojeniowego. W ubiegłym tygodniu prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił produkcję statków dla marynarki wojennej na niemal masową skalę.
- Turcja pochwaliła się dwoma bezzałogowymi myśliwcami Kızılelma, które latały razem całkowicie autonomicznie, bez udziału ludzi.
- Drony komunikowały się i synchronizowały w czasie rzeczywistym dzięki sztucznej inteligencji, co otwiera nowe możliwości dla misji bojowych i rozpoznawczych.
- Kızılelma mogą startować i lądować na krótkich pokładach, np. na tureckim lotniskowcu TCG Anadolu, a produkcja seryjna ruszy w 2026 roku.
- Turcja jest jednym z nielicznych krajów, które publicznie zaprezentowały tak zaawansowaną technologię autonomicznych myśliwców latających w formacji.
Jak poinformowała firma Baykar, dwa drony bojowe Kızılelma wykonały w pełni autonomiczny lot w formacji, bez udziału operatorów naziemnych. Test odbył się w Turcji i został uznany za pierwszy tego typu na świecie. Maszyny utrzymywały synchronizację i bezpieczny dystans, komunikując się ze sobą w czasie rzeczywistym, wykorzystując sztuczną inteligencję. Lot przeprowadzony został całkowicie bez ingerencji człowieka.