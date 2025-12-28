Brytyjskie ministerstwo obrony podpisało umowę z Niemcami o wartości 52 mln funtów na wspólny zakup zaawansowanej technologicznie artylerii samobieżnej. Jak podano, system ten może strzelać w ruchu i razić cele oddalone o ponad 70 km.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz (zdjęcie poglądowe) / Frank Augstein/Press Association/East News / East News

Po więcej bieżących informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

W opublikowanym w niedzielę oświadczeniu brytyjskiego resortu obrony czytamy, że w ramach umowy Wielka Brytania otrzyma platformę demonstracyjną armatohaubicy samobieżnej RCH 155, a dwa egzemplarze tej broni trafią do Niemiec do przetestowania przez tamtejszą armię.

RCH 155 zostanie zamontowana na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Boxer.

"Pojazd jest w stanie przejechać 700 km bez tankowania paliwa"

Ministerstwo obrony podało, że szybkostrzelność działa wynosi osiem pocisków na minutę podczas ruchu pojazdu. Dzięki obrotowej wieży możliwe jest przeprowadzenie ataku na cele w dowolnym kierunku bez zmiany położenia. Pojazd jest w stanie przejechać do 700 km bez tankowania paliwa. Załoga liczy tylko dwóch żołnierzy dzięki zautomatyzowaniu wielu funkcji.

Armia brytyjska wkrótce będzie miała nową artylerię, która będzie mogła strzelać w ruchu. (...) Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest możliwość szybkiego strzelania i przemieszczania się - oświadczył wiceminister obrony ds. zamówień obronnych Luke Pollard.

Warunki kontraktu

Resort zapowiedział, że w ramach kontraktu W. Brytania i Niemcy będą dzielić się wynikami przeprowadzonych testów oraz infrastrukturą, "co zapewni obu krajom dostęp do sprzętu wysokiej klasy". Z kolei agencja Reutera poinformowała, że system artyleryjski jest produkowany przez francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS i niemiecką firmę Rheinmetall.