​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 1 w nocy do godz. 10 w poniedziałek.

Deszcz (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Synoptycy wydali ostrzeżenia dla województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa pomorskiego i południowo-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 1 w nocy do godz. 10 w poniedziałek.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed opadami marznącymi obejmą również woj. łódzkie i wielkopolskie, gdzie obowiązywać będą między godz. 1 a 15 w poniedziałek oraz woj. dolnośląskie, zachodnią część woj. świętokrzyskiego oraz północną część woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego, w godz. 9-18.

Jak poinformował IMGW, na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 70 procent.

Alert I stopnia. Co oznacza?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



