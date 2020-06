24 687 zakażonych i 1115 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusem w Polsce. Częstochowscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o specjalne procedury, które umożliwiłyby bezpieczną organizację pielgrzymek w czasach koronawirusa. O 359 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 39728. Włochy znoszą restrykcje. Otwarte zostaną granice regionów i możliwe będzie swobodne podróżowanie między nimi bez podawania powodu. Dla obywateli europejskich państw układu z Schengen i Wielkiej Brytanii otwarte zostaną granice kraju i przestanie obowiązywać wymóg dwutygodniowej kwarantanny po przyjeździe do Włoch. Najważniejsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

24 687 zakażonych i 1115 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce.

W Polsce wykonano 945 955 testów, z czego ponad 14,5 tys. ostatniej doby.

Największą liczbę zakażeń potwierdzono w USA, Brazylii i Rosji. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Jak informuje WHO: W Europie maleje liczba nowych zakażeń, wyjątkiem jest Rosja i kraje Europy Wschodniej





17:48 Belgia łagodzi restrykcje



Belgijskie władze ogłosiły dalsze złagodzenie środków wprowadzonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Od 8 czerwca w kraju będą mógł być otwarte bary i restauracje, a mieszkańcy będą mogli poruszać się po kraju turystycznie.

Przemawiając na konferencji prasowej w Brukseli premier Sophie Wilmes poinformowała, że 8 czerwca Belgia rozpoczyna trzecią fazę wychodzenia z ograniczeń. Wskazała, że dystans społeczny nadal będzie koniecznością, z wyjątkiem osób mieszkających w tym samym domu, najbliższych znajomych i dzieci poniżej 12 lat.

Jak przypomina VRT, obecnie każde gospodarstwo domowe może spotkać się z 4 innymi osobami, jednak zawsze muszą to być ci sami ludzie, którzy tworzą "bańkę społecznościową". Od 8 czerwca grupa osób, z którymi będzie mogło spotykać się gospodarstwo domowe, zostanie zwiększona do 10 tygodniowo.

Co ważne, bary i restauracje będą mogły zostać otwarte, jeśli dystans społeczny zostanie zachowany. Przy jednym stole nie będzie mogło być więcej niż dziesięć osób. Kelnerzy będą musieli nosić maseczki. Sale bankietowe, kasyna i salony gier pozostają zamknięte do końca sierpnia.





17:41 Darmowy wstęp do watykańskich muzeów dla włoskiej służby zdrowia

Pracownicy włoskiej służby zdrowia mogą bezpłatnie zwiedzić Muzea Watykańskie i papieską letnią rezydencję w Castel Gandolfo. To gest wdzięczności wobec wszystkich lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek i całego personelu w czasie pandemii koronawirusa.



Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował w środę, że wszyscy pracownicy publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia we Włoszech są zaproszeni do Muzeów w dniach od 8 do 13 czerwca, a do podrzymskiej posiadłości przez dwa najbliższe weekendy.







17:34 13 nowych ofiar koronawirusa w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 13 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To pacjenci m.in. z Legnicy, Przemyśla, Radomia i Warszawy. Większość z nich miała choroby współistniejące.





W sumie w Polsce odnotowano 24 687 przypadków zakażenia koronawirusem, a 1 115 osób zmarło.





17:32 142 nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Resort zdrowia poinformował w popołudniowym komunikacie o 142 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Dotyczą one następujących województw: łódzkiego (54), śląskiego (31), mazowieckiego (28), małopolskiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (5), świętokrzyskiego (4), opolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), lubuskiego (1).









17:26 Już 39728 ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii



O 359 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 39728.



Dane z ostatnich dwóch dni wskazują na tendencję wzrostową dziennego bilansu zgonów z powodu Covid-19. Raport ministerstwa z wtorku mówił o 324 ofiarach śmiertelnych.





17:22 Nowe dane z Białorusi

Na Białorusi w ciągu ostatniej doby potwierdzono 861 nowych zakażeń Sars-CoV-2; łącznie jest ich 45 116. Po raz pierwszy wyleczonych w ciągu doby jest więcej niż pozytywnych testów na koronawirusa. Pięć osób zmarło - wynika ze środowych statystyk.



Już piąty dzień z rzędu dobowy przyrost infekcji jest niższy niż 900 przypadków. Osób uznanych za wyleczone było 976 - po raz pierwszy od początku epidemii więcej niż nowych infekcji. W sumie wyleczono 20 171 pacjentów.



W ciągu minionej doby potwierdzono pięć nowych zgonów wywołanych przez koronawirusa. Od początku epidemii na Białorusi zmarło 248 osób.





17:19 Jak będą wyglądać pielgrzymki w czasach koronawirusa?

Częstochowscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o specjalne procedury, które umożliwiłyby bezpieczną organizację pielgrzymek w czasach koronawirusa. "Doświadczenia np. ze śląskich kopalń dowodzą, że skupiska ludzi, w których trudno o zachowanie odległości i wysokich standardów sanitarnych, mogą być śmiertelnie niebezpieczne" - ocenili.





16:42 Pomoc dla Republiki Środkowoafrykańskiej



Prawie trzy tony środków medycznych, w tym przyłbice, mydło i środki odkażające, trafi m.in. do 12 wiejskich przychodni w Republice Środkowoafrykańskiej. Transport darów z fundacji Redemptoris Missio odbywa się w ramach akcji pomocy organizowanej przez agendę ONZ Word Food Program.



Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj wysyłamy, to są środki do walki z koronawirusem. COVID-19 oczywiście w Afryce jest obecne, przy czym nikt nie zna rozmiarów całego zjawiska, ponieważ w Afryce brakuje wszystkiego - w tym również testów na obecność koronawirusa - mówiła dziennikarzom prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio - Justyna Janiec-Palczewska.

16:23 Kontrowersyjna decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska postanowiła zaklasyfikować nowego koronawirusa jako zagrożenie dla pracowników na średnim poziomie, co umożliwia pracodawcom w Unii Europejskiej stosowanie mniej rygorystycznych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy, niż gdyby wirus został uznany za wysokie ryzyko. Grupa Socjalistów i Demokratów ogłosiła, że będzie szukać większości w Parlamencie Europejskim, aby odrzucić tę decyzję.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się decyzji Komisji, by sklasyfikować Covid-19 jako zagrożenie jedynie na średnim poziomie. Covid-19 to największe wyzwanie zdrowotne naszego życia. Zwłaszcza dla kluczowych i frontowych pracowników takich jak pielęgniarki, sprzedawcy artykułów spożywczych, kierowcy i sprzątacze, którzy są narażeni na większe ryzyko dla zdrowia i życia w miejscu pracy - oświadczyła w środę holenderska europosłanka S&D Agnes Jongerius.

Decyzja Komisji, dotycząca aktualizacji dyrektywy w sprawie czynników biologicznych, może mieć daleko idące skutki ekonomiczne, wpływając na koszty działania przedsiębiorstw. Bruksela chce, żeby nowy koronawirus SARS-CoV-2 został włączony do listy czynników biologicznych, które obejmuje ta dyrektywa.

Zmiana - jak przekonuje KE - ma uwzględniać nowe zagrożenia w pracy i zapewniać dodatkową ochronę wszystkim pracownikom, zwłaszcza tym, którzy pracują bezpośrednio w kontakcie z wirusem: w szpitalach, przy procesach przemysłowych i w laboratoriach. Nowy koronawirus został sklasyfikowany jako zagrożenie na poziomie trzecim na czteropoziomowej skali ryzyka. Poziom czwarty jest najwyższy.

Odpowiadając na krytykę, rzeczniczka KE Marta Wieczorek podkreślała, że Komisja polegała na opinii naukowej ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE. Przeprowadzono też szeroko zakrojony proces konsultacji z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ( ECDC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz zainteresowanymi stronami i grupami interesów.





16:14 Ponowne otwarcie słynnej włoskiej galerii

Wnętrze galerii Uffizi / Claudio Giovannini / PAP/EPA

Odrodzenie kraju zaczyna się od sztuki - powiedział dyrektor otwartej po 85 dniach przerwy Galerii Uffizi we Florencji Eike Schmidt. Podkreślił, że nowa forma zwiedzania kolekcji arcydzieł sztuki powinna być "wzorem dla turystyki w przyszłości".

Dyrektor zaznaczył, że placówka ta pełni funkcję "inkubatora finansowego dla Florencji i dla całych Włoch" jako najczęściej odwiedzane muzeum w tym kraju. Przed pandemią zwiedzało je ponad 4 mln osób rocznie.

Odnosząc się do przymusowej przerwy z powodu kryzysu koronawirusowego, Schmidt zauważył: "Straciliśmy 12 mln euro w czasie 85 dni zamknięcia, ale Florencja straciła znacznie więcej wpływów". Podkreślił, że działalność muzealną wznowiono w dniu, w którym przywrócono prawo do podróżowania po Włoszech.

Liczbę osób, które mogą być jednocześnie w galerii, zmniejszono o połowę - z 900 do 450. Przed najsłynniejszymi obrazami - Botticellego, Rafaela i Caravaggia - rozlepiono na posadzce oznakowania. Wskazują one, gdzie można stanąć, by nie gromadził się tam tłum. Grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie 10 osób.





15:56 IZRAEL

W Izraelu trwa dochodzenie w sprawie zakupionych dla personelu medycznego 1,5 mln filtrujących maseczek typu N95, które okazały się być jednorazową ochroną najprostszego rodzaju, niespełniającą wymaganych norm - informują media.



W kwietniu ministerstwo obrony zamówiło dla resortu zdrowia około 1,5 mln maseczek N95 od izraelskiego importera, który rzekomo nabył je za granicą. Państwo zapłaciło za pośrednictwem krajowego rejestru zamówień zaliczkę w wysokości 5 mln szekli (ok. 5,7 mln złotych) - informuje dziennik "Israel Hajom".



Według telewizji Keszet 12, "w środę rano stało się jasne, że podejrzany importer okłamał państwo". W materiale wideo pokazano kartony opisane w języku chińskim i angielskim jako zawierające N95, a wypełnione cieniutkimi maseczkami bez filtrów, których nie można dopasować ciasno do twarzy.



Po pojawieniu się podejrzeń dystrybucję maseczek odwołano. Niespełniające norm maseczki zostały wykryte w czasie kontroli jakości po przybyciu do Izraela i nie zostały przekazane zespołom medycznym - podkreśliły policja i ministerstwo obrony we wspólnym oświadczeniu, dodając, że przesłuchano już dwóch podejrzanych.

15:50 UNIA EUROPEJSKA

Rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz poinformował w środę, że państwa członkowskie UE i KE prowadzą intensywne rozmowy w sprawie zniesienia restrykcji wprowadzanych dla podróżnych na zewnętrznych granicach UE. Obecnie obowiązują one do 15 czerwca.



Rzecznik powiedział, że w tym tygodniu odbywają się liczne spotkania z państwami członkowskimi w sprawie kolejnych kroków dotyczących granic zewnętrznych. Wskazał, że po tych rozmowach KE będzie mogła przedstawić swoje stanowisko.



"Z perspektywy Komisji Europejskiej ważne jest, by w tej sprawie podejście w UE było skoordynowane" - zaznaczył Jahnz na konferencji prasowej.



KE pytana była też o stanowisko Austrii, która zapowiedziała, że otworzy wszystkie granice z krajami UE z wyjątkiem Włoch. Rzecznik odparł, że Komisja nie komentuje konkretnych spraw, ale - jak podkreślił - wydała w tej sprawie rekomendacje, w których sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na narodowość przy decyzjach dotyczących granic.





15:00 WŁOCHY

"Włochy są gotowe na przyjęcie turystów" - oświadczył szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnienie to złożył w dniu otwarcia granic regionów kraju i zniesienia obowiązku kwarantanny dla obywateli państw europejskich przybywających do Włoch.

14:40 FILIPINY

Na Filipinach zdiagnozowano w środę 751 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał na stronie internetowej resort zdrowia tego kraju. To największy dobowy bilans wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. W Indonezji zdiagnozowano 684 nowe infekcje.



Przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji poinformował, że bilans zainfekowanych w jego kraju od wybuchu epidemii wzrósł w środę do 28 233. Tego dnia stwierdzono 35 zgonów w związku z Covid-19; w sumie zmarło 1698 osób zakażonych SARS-CoV-2, a więc najwięcej od wybuchu pandemii wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. Do tej pory wyzdrowiało 8406 osób.



Na Filipinach w środę liczba zakażonych wzrosła do 19 748 - przekazało ministerstwo zdrowia tego kraju. W środę odnotowano osiem zgonów, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 974. Wyzdrowiało 4153 pacjentów.



Ogółem najwięcej zakażonych w regionie potwierdzono do tej pory w Singapurze - ponad 36 tys., ale stosunkowo niewiele osób zmarło - 24 osoby. Resort zdrowia podał na stronie internetowej, że w środę odnotowano 569 nowych zakażeń.



W Malezji odnotowano w środę 93 nowe zakażenia, zwiększając ogólną liczbę zainfekowanych do 7970. Nie stwierdzono żadnego zgonu, a więc liczba ofiar śmiertelnych pozostała na poziomie 115.

14:00 NIEMCY

Rząd Niemiec chce z dniem 15 czerwca znieść w przypadku 31 państw europejskich ostrzeżenie dla własnych obywateli, by w związku z zagrożeniem koronawirusowym nie wyjeżdżali za granicę - podała agencja dpa, powołując się na uchwalony w środę rządowy dokument programowy.



Ponadto wydane 17 marca w odniesieniu do wszystkich krajów świata ostrzeżenie ma zostać zastąpione indywidualnymi wskazaniami dla podróżnych, informującymi o stopniu zagrożenia w danym państwie.



Rząd zastrzegł jednocześnie, że proponowane ograniczenie restrykcji uzależnione jest od dalszego pozytywnego rozwoju sytuacji epidemicznej, a ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



Odwołanie ostrzeżenia ma dotyczyć 26 - czyli wszystkich poza Niemcami - państw Unii Europejskiej, jak również Wielkiej Brytanii oraz objętych strefą Schengen Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.



Rządowy dokument zaznacza, że ostrzeżenia dla poszczególnych krajów bądź regionów mogą zostać wznowione, jeśli przez tydzień liczba nowych zakażeń przekroczy tam 50 na 100 tys. mieszkańców, co uznaje się w Niemczech za poziom alarmowy.





13:28 CHINY

Doniesienia, że Chiny opóźniały przekazywanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informacji na temat koronawirusa, są całkowicie nieprawdziwe - oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian w reakcji na materiał agencji prasowej Associated Press.



Amerykańska agencja podała, powołując się na nagrania z wewnętrznych spotkań WHO, że w styczniu Chiny opóźniały przekazywanie informacji dotyczących koronawirusa.



Według AP przedstawiciele WHO publicznie chwalili Chiny za reakcję na pojawienie się nowego patogenu, ale prywatnie narzekali na brak dostępu do danych potrzebnych do oceny, na ile wirus rozprzestrzenia się między ludźmi, i jakie ryzyko stanowi dla reszty świata.





13:00 HISZPANIA

Hiszpańskie banki otrzymały do końca maja ponad 300 tys. wniosków o opóźnienie spłaty kredytów hipotecznych z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa - poinformowały w środę media.



Według madryckiej rozgłośni Cope najwięcej wniosków o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego trafiło do banków Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell oraz Bankinter.



Zgodnie z zatwierdzonymi w marcu przez rząd Hiszpanii przepisami osoby poszkodowane w efekcie kryzysu wywołanego przez Covid-19 mogą opóźnić spłatę zaciągniętych kredytów hipotecznych maksymalnie o rok.





12:56 Świdnik

Koronawirus w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku pod Lublinem. Zakażenie potwierdzono u jednego z pracowników. Mężczyzna nie miał żadnych objawów. Na kwarantannę trafiło 69 osób: pracownicy urzędu, a także wicestarosta świdnicki oraz pracownicy urzędu miasta, zarządu dróg, stacji sanepidu i zakładu fryzjerskiego.

12:43 Włochy

Włochy są gotowe na przyjęcie turystów - oświadczył w środę szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnienie to złożył w dniu otwarcia granic regionów kraju i zniesienia obowiązku kwarantanny dla obywateli państw europejskich przybywających do Włoch.

12:05 Szwecja

Twórca szwedzkiej liberalnej strategii główny epidemiolog kraju Anders Tegnell przyznał w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia, że Szwecja od początku powinna podjąć więcej działań, aby zwalczyć epidemię koronawirusa. "Zbyt wiele osób zmarło" - powiedział. To pierwsza tak szczera wypowiedź Tegnella, który na codziennych konferencjach prasowych bronił szwedzkiej strategii, mówiąc, że za wcześnie na jej ocenę. Działania Szwecji nazywał "długoterminowymi".





11:52 Sukces naukowy Polaka w walce z koronawirusem

Polski biolog doktor Maciej Tarkowski, członek zespołu naukowców z Mediolanu, którzy odizolowali włoski szczep koronawirusa, został wyróżniony przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę Krzyżem Kawalerskim za zasługi w walce z epidemią. Nazwisko Polaka znalazło się na liście ogłoszonej dziś przez Pałac Prezydencki.





11:48 Chiny

Podczas kampanii masowych testów na koronawirusa przebadano prawie wszystkich mieszkańców chińskiego 11-milionowego miasta Wuhan, gdzie wybuchła pandemia. Wykryto 300 infekcji bezobjawowych, ale nie stwierdzono zachorowań na Covid-19. Z relacji chińskich mediów nie wynika, dlaczego nie objęto nimi całej ludności miasta. Agencja AP informuje, że z testów wyłączono dzieci poniżej 6. roku życia.

/ ALEX PLAVEVSKI / PAP/EPA

11:33 Śląskie

Jak wynika z porannego raportu Ministerstwa Zdrowia, spośród 150 nowych potwierdzonych zakażeń, 78 zostało wykrytych na Śląsku. To stricte rodziny górników - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że poza tym regionem nie ma w Polsce innych nowych ognisk.

Rzecznik ministerstwa zdrowia: Po raz pierwszy od początku pandemii mamy sytuację, w której więcej osób wyzdrowiało niż nadal choruje TVN24/x-news





10:56 Rosja

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 178 osób zakażonych koronawirusem, a łączna liczba zgonów na Covid-19 sięgnęła 5215. Liczba osób zakażonych wzrosła do 432 277 po wykryciu 8536 nowych przypadków.

10:53 Białystok

O dwóch kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem u pracowników Białostockiego Centrum Onkologii poinformowała w środę rzeczniczka szpitala. W sumie w BCO testy wykazały wynik dodatni na obecność SARS-CoV-2 u ośmiu osób. Rzeczniczka Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) Monika Mróz poinformowała PAP, że praca szpitala jest kontynuowana, nic się nie zmienia.

10:38 Cieszyński dla Onetu

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński jest przekonany, że w ciągu kilku tygodni liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem będzie spadać. W rozmowie z Onetem wyjaśnił, że jest to prognoza na podstawie obecnego stanu epidemii w Polsce.





10:07 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia informuje o 150 nowych zakażeniach koronawirusem. Kolejne 10 osób zmarło. Łącznie w Polsce odnotowano 24 tys. 545 przypadków i 1102 zgony.





10:05 Korea Południowa

Władze Korei Południowej zezwoliły na użycie leku przeciwwirusowego remdesiwir w leczeniu Covid-19, co otwiera drogę do importu tego specyfiku - podała agencja Yonhap. "Remdesiwir może pomóc zmniejszyć ilość koronawirusa w organizmie. To może sprawić, że stan pacjenta poprawi się szybciej" - uzasadniło swoją decyzję ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków.

10:03 Holandia

Badanie przeprowadzone wśród dawców krwi w Holandii wykazało obecność przeciwciał specyficznych dla nowego koronawirusa u 5,5 proc. osób. Podobne badanie w kwietniu dało wynik 3 proc.

Jak powiedział w wywiadzie dla publicznej telewizji NOS ekspert Sanquin Hans Zaaijer, wyniki badania wskazują, że społeczeństwo Holandii jest wciąż bardzo daleko od osiągnięcia odporności stadnej, czyli liczby osób odpornych na wirusa, która zatrzymuje jego rozprzestrzenianie się.

09:55 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 483 przypadki zakażenia koronawirusem, ośmiu chorych zmarło, a 362 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 24 823, zmarłych do 735, a wyzdrowiałych do 10 440.

W poniedziałek na Ukrainie część regionów weszła w kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.

09:20 Białystok

U jednego z pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z tego powodu placówka będzie nieczynna do końca przyszłego tygodnia. Zakażona osoba to pracownik obsługi placówki, który na szczęście nie miał kontaktu z dziećmi. Na kwarantannie przebywa obecnie jedenaście osób z najbliższego otoczenia.

08:20 Śląskie

Ruszają badania przesiewowe górników z kopalni Ziemowit w Lędzinach. To kolejny zakład Polskiej Grupy Górniczej, gdzie postanowiono przeprowadzić testy. W sumie przebadanych zostanie tam około 4 tysięcy pracowników. Zaplanowano uruchomienie trzech punktów do pobierania wymazu. Badania będą trwać do soboty.





07:58 Indie

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało w środę, że w ciągu ostatniej doby w całym kraju stwierdzono 8909 nowych zakażeń koronawirusem, wobec czego łączna liczba infekcji przekroczyła 200 tys. Eksperci szacują, że szczyt pandemii nastąpi w Indiach za kilka tygodni.

07:55 Protest w Kaliszu

Przed bramą domu pomocy społecznej w Kaliszu trwa protest pracowników i rodzin pensjonariuszy. Kilkudziesięciu zebranych domaga się odwołania przywróconej do pracy dyrektorki, która w ocenie większości pracowników DPS-u, zlekceważyła zagrożenie związane z Covid-19 i dopuściła do rozwoju ogniska choroby. W kaliskim DPS-ie od połowy kwietnia zmarło już 41 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.





07:15 Niemcy

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 342 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło również 29 zakażonych osób. Nowy bilans pandemii w Niemczech to 182 370 wykrytych infekcji i 8551 zgonów.

05:40 Francja

We Francji w ciągu 24 godzin na Covid-19 zmarło 107 osób - 84 w szpitalach i 23 w domach opieki. Po raz pierwszy od 13 dni dobowa liczba zgonów przekroczyła 100. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło we Francji 28 940 osób.

05:09 Grecja czeka na turystów

Grecja przygotowuje się na przyjęcie turystów z całego świata. Tamtejszy minister turystyki zapewnił,, że kraj jest gotowy do przyjęcie latem turystów z całego świata, zaś władze z udziałem ekspertów nadal będą monitorowały zagrożenia związane z koronawirusem tak, by wakacyjny wypoczynek był całkowicie bezpieczny.





05:06 Brazylia

Brazylia zarejestrowała kolejną rekordową liczbę zgonów na Covid-19 w ciągu jednej doby - 1262. Pandemia w największym kraju Ameryki Łacińskiej nie wykazuje oznak spowolnienia. W Brazylii potwierdzono 555 383 przypadki koronawirusa i 31 199 zgonów. Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie. Jeśli zaś idzie o liczbę zgonów z powodu Covid-19, to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

05:03 Stany Zjednoczone

1081 osób zmarło podczas minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Według Instytutu Hopkinsa zakażenie SARS-CoV-2 zostało potwierdzone w USA już u ponad 1,8 miliona ludzi. Od początku pandemii w Stanach Zjednoczonych zmarło 106 180 osób.