Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma wznowić prace nad możliwością regularnego stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu Covid-19 - poinformował w środę w Genewie sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

Tedros wyjaśnił, że eksperci WHO doradzili kontynuację badań wszelkich lekarstw, które mogłyby być zastosowane w walce z koronawirusem, w tym hydroksychlorochiny, zwłaszcza w kontekście szybkiego rozprzestrzeniania się pandemii w Ameryce Łacińskiej.



Jesteśmy całkiem pewni, że lek nie powoduje zwiększonej śmiertelności w gronie osób, które go przyjmowały - powiedział podczas konferencji prasowej online Soumya Swaminathan, jeden z głównych ekspertów WHO. Tedros dodał, że po analizie "dostępnych danych na temat śmiertelności" członkowie Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Monitorowania uznali, że "nie ma powodu, aby modyfikować protokół" badań klinicznych.



W zeszłym tygodniu WHO ponowiło swoje ostrzeżenie przed powszechnym leczeniem pacjentów chorych na Covid-19 chlorochiną i hydroksychlorochiną, co ma miejsce w wielu europejskich krajach. Organizacja zawiesiła prowadzone badania kliniczne nad lekiem stosowanym na malarię z uwagi na wyniki badań, wskazujące na niebezpieczne skutki uboczne u pacjentów z Covid-19.



Kilkanaście dni temu do przyjmowania hydroksychlorochiny, czyli hydroksylowej pochodnej chlorochiny, przyznał się Donald Trump. Prezydent USA oświadczył wówczas, że "ewentualna korzyść z leczenia przeważa nad względnym ryzykiem".