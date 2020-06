Na rządowych stronach internetowych pojawiły się wytyczne dotyczące funkcjonowania basenów i saun. Mogą one wznowić działalność już od 6 czerwca.

W wytycznych znalazła się informacja, że liczba osób korzystających w tym samym czasie z basenu lub sauny nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia i nie może być to więcej niż 150 osób. Sprecyzowano też, że z jednego toru pływackiego mogą korzystać jednocześnie 4 osoby.

Na terenie basenu i sauny muszą być rozmieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Właściciel powinien też zadbać o specjalne oznaczenia, które pozwolą zachować klientom dwumetrowy dystans w kolejce, szatni itp.



Poczekalnia bez krzeseł, dezynfekcja szafek

W wytycznych czytamy, że jeżeli drzwi do obiektu nie otwierają się automatycznie, powinny pozostawać otwarte, by klienci nie musieli ich dotykać. Z poczekalni mają zniknąć krzesła i ławki - wszystko po to, by osoby korzystające z basenu lub sauny nie odpoczywały na miejscu i tym samym nie przedłużały swojego pobytu.

Elektroniczne bransoletki i klucze do szafek mają - podobnie jak same szafki - być dezynfekowane po każdym użytkowniku.



Dzielenie dużych basenów na strefy

W wytycznych zasugerowano, że większe baseny można podzielić na strefy za pomocą lin lub pływaków i równomiernie rozmieszczać w nich osoby pływające. Z jaccuzi należy korzystać pojedynczo lub z osobami, z którymi mieszkamy.



Sauny, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 stopni Celsjusza, mają pozostać zamknięte. Z sauny mamy korzystać boso, a jednym dopuszczalnym okryciem jest ręcznik.

Co z maseczkami?

W wytycznych wyjaśniono też, kiedy użytkownicy basenu lub sauny powinni zasłaniać usta i nos. "Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni" - czytamy w dokumencie.

Czy w czasach koronawirusa mogą odbywać się zajęcia z aquaaerobiku lub nauka pływania? Wytyczne dopuszczają taką możliwość, pod warunkiem, że liczebność grup będzie odpowiednio ograniczona, a wymagane odległości zostaną zachowane.