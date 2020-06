Częstochowscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o specjalne procedury, które umożliwiłyby bezpieczną organizację pielgrzymek w czasach koronawirusa. "Doświadczenia np. ze śląskich kopalń dowodzą, że skupiska ludzi, w których trudno o zachowanie odległości i wysokich standardów sanitarnych, mogą być śmiertelnie niebezpieczne" – ocenili.

Pielgrzymka młodzieży Radia Maryja na Jasnej Górze (zdj. arch.) / Waldemar Deska / PAP

Według radnych częstochowskiego klubu SLD, miasto bardzo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa, a wskaźniki zachorowań i ofiar wirusa są tam - "zwłaszcza na tle regionu śląskiego" - bardzo niskie. Podkreślili oni, że szanują uczucia religijne Polaków, ale w czasie pandemii najważniejsze dla nich jest życie i zdrowie częstochowianek i częstochowian. "Dlatego w związku ze zbliżającym się okresem wzmożonego ruchu pątniczego do Częstochowy zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowania i przygotowanie zasad dla osób uczestniczących w pielgrzymkach" - zaznaczyli.



"Chcąc umożliwić Polkom i Polakom dochowanie tradycji, zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie liczby osób w grupach pielgrzymkowych, zlecenie badań ich uczestników przed rozpoczęciem wędrówki, a także w momencie wchodzenie do miasta zapewnienie im środków ochrony osobistej (...) i wprowadzenie wszystkich możliwych procedur i uregulowań, które pozwolą skutecznie walczyć z pandemią w trakcie sezonu pielgrzymkowego" - wezwali radni w liście do premiera Morawieckiego.





Autorzy apelu do "poważnego rozważenia" pozostawili władzom centralnym m.in. decyzję dotyczącą zastosowania testów przesiewowych, szczególnie wśród uczestników dużych pielgrzymek, których grupy tradycyjnie łączą się w Częstochowie i wspólnie wchodzą na Jasną Górę.

Autorzy apelu, podpisanego w imieniu klubu SLD przez radnego Sebastiana Trzeszkowskiego zaznaczyli, że nie chcieliby, aby tradycja pielgrzymowania do Częstochowy stała się przyczyną powstania kolejnych ognisk zakażeń. Dlatego wystąpili "o mocne włączenie się przez administrację rządową w proces właściwego przygotowania sezonu pielgrzymkowego i przeznaczenie na ten cel z puli rządowej niezbędnych środków".



Radni SLD poparli wcześniejszy wniosek prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka o ulokowanie w tym mieście jednego z laboratoriów do przeprowadzania testów na obecność wirusa Covid-19. Ocenili, że brak takiego miejsca w sytuacji, w której możliwa będzie ponowna organizacja masowych pielgrzymek, będzie "wysoce nieodpowiedni" wobec zagrożeń.