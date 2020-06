Po zniesieniu ograniczeń nałożonych po wybuchu epidemii koronawirusa Gracja wraca do niemal normalnego życia, a przede wszystkim czeka na zagranicznych turystów. Kraj promuje się jako bezpieczny. Skala epidemii była w Grecji od początku na niskim poziomie.

Grecki minister turystyki zapewnił, że kraj jest gotowy do przyjęcie latem turystów z całego świata.

Każdy turysta jest mile widziany (....). To był bardzo stresujący dla wszystkich rok, teraz bardzo ważne jest uzupełnianie baterii. Ale oczywiście będziemy musieli poczekać na ekspertów, na organy międzynarodowe, aby powiedzieli czy jest już całkiem bezpiecznie - powiedział Harry Theoharis w wywiadzie dla agencji The Associated Press.

Rygorystyczna kwarantanna utrzymała skalę epidemii koronawirusa w Grecji na stosunkowo niskim poziomie. Według danych resortu zdrowia, na Covid-19 zmarło tylko 179 osób, zanotowano łącznie ponad 2900 przypadków zakażenia. 11 chorych jest na intensywnej terapii.

Ograniczenie zostały stopniowo złagodzone do tego stopnia, że życie prawie wróciło do normy. Ponieważ Grecja jest w dużym stopniu uzależniona od turystyki, władze promują kraj jako bezpieczne, atrakcyjne miejsce wakacyjnego wypoczynku. Liczą przy tym, że turyści z zagranicy nie spowodują nowej fali epidemii.

Obecnie wszyscy pasażerowie przylatujący do Grecji muszą poddać się testom i spędzić noc w hotelu na oczekiwaniu na ich rezultat.

Rząd opracował dwuetapowy sposób otwarcia kraju na turystykę zagraniczną. Od 15 czerwca goście zagraniczni będą przylatywać bezpośrednimi międzynarodowymi rejsami do Aten i do Salonik. Bezpośrednie loty międzynarodowe do portów regionalnych, w tym na greckie wyspy, wystartują od 1 lipca.

Polacy na wczasach w Grecji bez kwarantanny, ale…

I tak od 15 czerwca turyści z Polski wylatujący z lotniska w Warszawie będą mogli lądować w Atenach i Salonikach bez obowiązkowej kwarantanny. Wyjątkiem są ci, którzy wylecą z Pyrzowic. Lotnisko to znalazło się na "czarnej liście" lotnisk z największym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Podstawą do wpisania lotniska na listę są przede wszystkim dane epidemiologiczne z regionów, w których lotniska się znajdują, a więc aktualny trend zakażeń, liczba zgonów czy liczba przeprowadzanych testów.