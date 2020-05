166 nowych przypadków koronawirusa oraz 14 zgonów – to dane, które Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek po południu. Łącznie od początku epidemii w Polsce zanotowano 18 016 zakażeń, z czego 907 osób zmarło. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z kryzysem rząd chce podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych, by wesprzeć osoby, które straciły pracę. Inne kraje decydują się na dalsze luzowanie restrykcji i otwieranie granic. Niewielka Słowenia ogłosiła także koniec stanu epidemii w kraju. Na całym świecie odnotowano 4,5 mln zakażeń, a ponad 300 tys. osób zmarło.

- 18 016 potwierdzonych zakażeń i 907 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.



- Resort zdrowia poinformował w piątek o 401 nowych zakażeniach i śmierci 24 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach.



- W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Artykuł o dr. Bogdanie Lekanie znajdziecie tutaj >>>>



- Słowenia ogłosiła koniec epidemii SARS-CoV-2.



- Mateusz Morawiecki poinformował, że zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do 1200 zł.



23:33 Uniwersytet Hopkinsa

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w piątek 4,5 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 1,5 mln. Na USA i Europę przypada prawie trzy czwarte wszystkich zakażeń.

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 200 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 1 432 045, kolejne kraje na tej liście to: Rosja (ponad 262 tys.), Wielka Brytania (ponad 238 tys.), Hiszpania (ponad 230 tys.), Włochy (ponad 223 tys.) i Brazylia (ponad 212 tys.)

W czterech krajach liczba zakażeń przekroczyła 100 tys. To: Francja (ponad 179 tys.), Niemcy (ponad 175 tys.), Turcja (ponad 146 tys.) i Iran (ponad 116 tys.).

22:04 Rosja

Liczba hospitalizowanych pacjentów w obwodzie moskiewskim zakażonych koronawirusem jest wysoka; codziennie do szpitali trafia tam od 600 do 750 osób - poinformował w piątek gubernator Andrej Worobiow w telewizji Rossija-1.

Kłopot polega na tym, że u nas już wcześniej były wysokie wskaźniki hospitalizacji. Dziennie hospitalizujemy 600, 700, 750 pacjentów. Dobra wiadomość jest taka, że szybko postępują wypisy ze szpitali - powiedział.

21:37 Nowy Jork

Pięć z 10 regionów w stanie Nowy Jork wznowiło działalność gospodarczą po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 - poinformował gubernator Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w stanie zmarły 132 osoby zakażone koronawirusem.

W poprzednich 24 godzinach odnotowano 157 zgonów. Łączny bilans potwierdzonych ofiar śmiertelnych od 14 marca sięga 22 302 w całym stanie. Wzrosła nieco liczba nowych zakażeń, mniej było natomiast przypadków hospitalizacji oraz intubacji. W sumie dotychczas wirusem zakaziło się 343 051 osób.

21:04 Francja

104 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatnich 24 godzin we Francji - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Dobowa liczba ofiar śmiertelnych znacznie spadła w porównaniu z czwartkowym bilansem, w którym informowano o zgonie 351 osób. Odnotowano także 563 nowe zakażenia.

Łącznie w kraju od 1 marca koronawirusem zakaziło się 141 919 osób.

20:54 Spółki Skarbu Państwa przeznaczają pieniądze na walkę z epidemią

Ponad 170 mln zł na walkę z epidemią od spółek Skarbu Państwa - wynika z raportu "MAP dla Polaków" opublikowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. W ramach darowizn rzeczowych SSP przekazały ponad 15 mln maseczek ochronnych, 2 mln litrów płynu do dezynfekcji, kilkaset tys. kombinezonów.

Z opublikowanego na Twitterze raportu MAP wynika, że spółki Skarbu Państwa przekazały do tej pory 170 mln zł wsparcia finansowego dla szpitali, domów pomocy społecznej, wojewódzkich sztabów kryzysowych oraz służb walczących z epidemią.

Środki finansowe przekazane zostały m.in. na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia pacjentów, zakup niezbędnych artykułów ochrony na potrzeby placówek służby zdrowia i innych ośrodków oraz na doposażenie laboratoriów w sprzęt pozwalający na realizację badań pod kątem Covid-19 - czytamy.



20:30 Finlandia

Dotychczas w Finlandii potwierdzono nieco ponad 6,2 tys. przypadków Covid-19. Około 5 tys. osób zostało już wyleczonych - poinformowano w piątek w Helsinkach na rządowej konferencji, na której dokonuje się przeglądu bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Liczba wyleczonych rośnie obecnie szybciej niż przybywa nowych przypadków zachorowań - oświadczył naczelny lekarz Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) Taneli Puumalainen. Według niego epidemia została "mocno spowolniona".

20:17 WHO

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podał w piątek, że WHO bada związek Covid-19 z diagnozowanym u dzieci zespołem zapalnym podobnym do choroby Kawasakiego. Choroba pojawiła się już w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Tedros zaapelował do lekarzy na świecie, by zbierali informacje o takich przypadkach i współpracowali z jego organizacją przy próbie ustalenia przyczyn tej choroby i metod leczenia.

Wstępne hipotezy wskazują na to, że syndrom ten jest powiązany z Covid-19 (...). Wzywamy klinicystów na całym świecie, by współpracowali z władzami krajowymi i WHO, aby wzmóc czujność i lepiej zrozumieć ten syndrom u dzieci - powiedział Tedros.

19:48 Czechy

U 11 górników z Kopalni Ostrawsko-Karwińskich (OKD) w Czechach stwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowały w piątek działające w OKD związki zawodowe. Kwarantannę nakazano 51 górnikom. Wszyscy zakażeni pracują w kopani Darków koło Karwiny.

Według przedstawicieli związków zawodowych kwarantannę zalecono jeszcze 25 górnikom, ale po podwójnym negatywnym teście mogli oni wrócić do pracy.

Większość zakażonych pracowała przy obsłudze podziemnych kolejek służących do przewozu ludzi i urobku.

19:42 Koronawirus wśród górników

Liczba górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG), u których badania potwierdziły zakażanie koronawirusem wzrosła do 1147. To o 157 więcej niż jeszcze w piątek rano. 2188 pracowników PGG jest na kwarantannie - podała spółka.

19:29 Portugalia

Od czwartku liczba nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa w Portugalii wzrosła o 6 i jest to od marca najniższa w kraju dobowa liczba zgonów u pacjentów chorych na Covid-19 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia w Lizbonie.

Jak dodał podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w resorcie zdrowia Antonio Sales, do piątku zmarło w Portugalii wskutek infekcji koronawirusem ogółem 1190 osób.

Sales sprecyzował, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem zanotowano wzrost liczby zakażonych koronawirusem o 264 do 28 583. Podczas wcześniejszej doby nowych przypadków infekcji było 219.

Obecnie w portugalskich szpitalach przebywa 673 pacjentów chorych na Covid-19, z których 112 na oddziałach intensywnej terapii. Grupa ozdrowieńców jest szacowana na 3328.

19:22 Pakistan

Co najmniej 190 osób aresztowano w największym mieście Pakistanu, Karaczi, z powodu uczestnictwa w szyickich procesjach religijnych mimo zakazu organizowania większych zgromadzeń, wydanego w związku z zagrożeniem koronawirusowym - poinformowała policja.

Procesje upamiętniające śmierć z rąk zabójcy kalifa Alego, zięcia Mahometa i założyciela szyizmu, zapowiedziano na piątek - kiedy to przypada w kalendarzu muzułmańskim rocznica jego zgonu, 21. dzień miesiąca ramadan - także w innych pakistańskich miastach.

Władze usiłowały im zapobiec przypominając, że na zwołanym w marcu wbrew oficjalnym ostrzeżeniom spotkaniu z udziałem 100 tys. aktywistów sunnickiego ruchu fundamentalistycznego Tablighi Jamaat w Raiwind koło Lahauru koronawirusem zaraziły się tysiące osób.

19:13 Kanada ostrzega przed szpiegostwem w czasach pandemii

Kanadyjskie agencje wywiadu ostrzegają przed próbami kradzieży wyników badań naukowych prowadzonych podczas pandemii koronawirusa w Kanadzie i przed zagrożeniami dla instytucji medycznych.

Canadian Security Intelligence Service (CSIS) i Communications Security Establishment (CSE - wywiad elektroniczny) wydały wspólny komunikat, w którym ostrzegły, że wyniki pracy kanadyjskich naukowców są celem finansowanych przez obce rządy działań szpiegowskich.

Żaden konkretny rząd czy podmiot nie został wymieniony i nie wskazano żadnych działań.

18:55 Rosja

Deputowani do parlamentu Rosji zwrócili się do prokuratury z wnioskiem o ocenę działań niezależnych portali rosyjskich, które przekazały informacje mediów zachodnich podważających oficjalne dane o śmiertelności w Rosji z powodu koronawirusa.

Parlamentarzyści chcą też, by prokuratura skontrolowała publikacje źródłowe, z których korzystały rosyjskie portale, czyli artykuły opublikowane w dziennikach "New York Times" i "Financial Times".

Deputowani, którzy zwrócili się do prokuratury zasiadają w działającej w niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej, komisji ds. badania obcej ingerencji w sprawy wewnętrzne Rosji. Szef komisji Wasilij Piskariow powiedział, że portale "rozposzechniły wśród odbiorców rosyjskich destruktywną wrzutkę informacyjną".

18:42 Szpital w Pile zamyka dwa oddziały

Po potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z pacjentów Szpital Specjalistyczny w Pile (woj. wielkopolskie) zamknął w piątek oddziały paliatywny i chorób wewnętrznych. W środę zdecydowano o zamknięciu oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego.

O czasowym zamknięciu oddziałów paliatywnego i chorób wewnętrznych pilskiego szpitala poinformowała w piątek zastępca dyrektora placówki ds. lecznictwa dr n. med. Aldona Pietrysiak. Przekazała, że pracownicy i pacjenci lecznicy są badani na obecność koronawirusa.

18:34 Protesty w Bułgarii

Rozporządzenie ministra zdrowia Bułgarii o obowiązkowej hospitalizacji w wypadku zakażenia się koronawirusem osób powyżej 60. roku życia oraz cierpiących na przewlekłe choroby, wywołało protesty środowisk lekarskich i prawniczych.

Pierwsza na wydane w czwartek rozporządzenie zareagowała dyrektor największej w kraju kliniki psychiatrycznej dr Cwetesława Gyłybowa. Na swoim profilu na Facebooku podkreśliła, że w Bułgarii przymusowe leczenie, i to jedynie osób ubezwłasnowolnionych, może być zarządzone jedynie przez sąd po sprawie w dwóch instancjach.

Decyduje o tym sąd, a nie lekarze lub policjanci. To idiotyczne rozporządzenie zrujnuje dodatkowo system opieki zdrowotnej. Szaleństwem jest hospitalizowanie wszystkich chorych powyżej 60-tki, niezależnie od ich stanu - napisała.

18:25 Włochy

242 kolejne osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - poinformowała Obrona Cywilna w komunikacie. Łączny bilans zgonów od początku epidemii wzrósł tym samym do 31 610.

Liczba zmarłych w ostatniej dobie jest niższa o 20 w porównaniu z bilansem podanym w czwartek.

Oficjalnie podana liczba obecnie zakażonych to 72 tysiące i sukcesywnie zmniejsza się, w ciągu ostatniej doby o 4300.

Dotychczas potwierdzono w całym kraju 223 tysiące przypadków zakażeń. Od czwartku jest ich o prawie 790 więcej.

18:18 Recesja w Polsce płytsza niż oczekiwano

Recesja w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce okazała się płytsza niż oczekiwano - poinformował w piątek w komunikacie Goldman Sachs, odnosząc się do opublikowanych danych GUS.

Produkt krajowy brutto w I kwartale 2020 roku wzrósł o 1,9 proc. rok do roku wobec wzrostu na poziomie 3,2 proc. rdr w IV kw. 2019 r. - wynika z opublikowanego w piątek flash szacunku GUS. Kwartał do kwartału PKB spadł o 0,5 proc. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.

Recesja w pierwszym kwartale 2020 roku okazała się płytsza niż oczekiwania ekspertów Goldman Sachs (-0,5 proc. vs. -1 proc. kdk) - napisał w komunikacie bank. Dodał, że wyniki te są oparte jednak na szacunkach typu flash. Ponadto eksperci GS zaznaczają, że skutki ekonomiczne pandemii będą widoczne najbardziej w drugim kwartale.

18:03 Zmniejszył się handel narkotykami we Francji

Minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner poinformował, że dwumiesięczna kwarantanna przyczyniła się do zmniejszenia handlu narkotykami o 30-40 proc., ale powstały nowe praktyki: dostawy do domu oraz większy nacisk na hodowlę konopi indyjskich.

Na konferencji prasowej w siedzibie Urzędu ds. Narkotyków (OFAST) w Nanterre Castaner ostrzegł przed utrwaleniem się wśród handlarzy narkotyków "nowych praktyk" , takich jak: bardziej intensywna uprawa konopi indyjskich, ich import oraz zjawisko "uberyzacji" handlu. Chodzi o handel w mediach społecznościowych i dostawy narkotyków do domów klientów.

17:56 Białoruś

Kolejne 958 zakażeń Sars-CoV-2 potwierdzono na Białorusi w ciągu minionej doby, a liczba zgonów osób z koronawirusem zwiększyła się o pięć - poinformowało ministerstwo zdrowia w piątkowym komunikacie. Ogółem na Białorusi odnotowano już blisko 28 tys. infekcji.

Na Białorusi zarejestrowano (ogółem) 27 730 osób z pozytywnym testem na Covid-19 - oświadczył resort zdrowia. Tym samym dobowy przyrost wyniósł 958 i już dziesiąty dzień z rzędu jest wyższy niż 900.

W kraju zmarło ogółem 156 osób, pięć w ciągu minionej doby. Wyzdrowiało dotychczas 8807 pacjentów. Przeprowadzono 321,7 tys. testów.

17:40 Szwecja

Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Szwecji wzrósł w piątek o 117 do 3646 - poinformował Urząd Zdrowia Publicznego. Mimo wysokiej liczby zgonów za pozytywne uznano znaczny spadek liczby ciężko chorych pacjentów z Covid-19.

Po raz pierwszy od początku kwietnia liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii spadła poniżej 400. Mamy obecnie 397 ciężko chorych pacjentów, to o 20 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu - podkreśliła Taha Alexandersson, szefowa sztabu kryzysowego Zarządu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrelsen).

17:37 Nowy bilans koronawirusa w Polsce

166 nowych zakażeń koronawirusem oraz 14 zgonów - to najnowsze dane przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia.



Większość nowych przypadków - aż 89 - wykryto w województwie śląskim.



Od początku pandemii w Polsce wykryto 18 016 przypadków zakażeń. 907 osób zmarło.



17:08 Wkrótce ponownie otwarcie bazyliki Świętego Piotra

W poniedziałek bazylika Świętego Piotra zostanie otwarta dla turystów i wiernych - poinformował Watykan. Tego dnia przeprowadzono tam dezynfekcję. Podobne prace zaplanowano też w pozostałych papieskich bazylikach przed ich otwarciem.

Po ponad dwóch miesiącach bazylika watykańska zostanie otwarta ponownie w dniu, gdy w całych Włoszech wznowione będą msze z udziałem wiernych.

O godzinie 7:00 w poniedziałek papież Franciszek odprawi w bazylice mszę, jeszcze bez udziału wiernych, przy grobie świętego Jana Pawła II w przypadającą tego dnia setną rocznicę jego urodzin. Po mszy, transmitowanej przez watykańskie media, świątynia zostanie otwarta dla wiernych. Będą tam obowiązywać nadzwyczajne kroki w ramach ochrony sanitarnej z powodu pandemii.

17:01 Wielka Brytania

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu ostatniej doby o 384, do 33 998 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie w Wielkiej Brytanii 236 711 osób zostało zainfekowanych koronawirusem.

Rzecznik premiera Borisa Johnsona powiedział, że rząd brytyjski rozważa znoszenie restrykcji związanych z epidemią w różnym tempie w poszczególnych regionach kraju.

16:56 100 mld na wsparcie zatrudnienia

Unijni ambasadorowie wypracowali polityczne porozumienie w sprawie inicjatywy wsparcia zatrudnienia, dzięki której ma do nich trafić do 100 mld euro niskooprocentowanych pożyczek na ochronę miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym przez pandemię.

Komisja Europejska przedstawiła projekt w tej sprawie na początku kwietnia. Zakłada on utworzenie nowego instrumentu o nazwie SURE, który zapewni do 100 mld euro pożyczek dla krajów UE. Środki te mają dać pracownikom dochody i utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które bez wsparcia publicznego byłyby zmuszone do przeprowadzania zwolnień lub redukcji wymiaru pracy.

Pożyczki z SURE będą opierać się na gwarancjach udzielonych przez państwa członkowskie. W sumie gwarancje te mają opiewać na kwotę 25 mld euro. Każdy z krajów będzie obciążony w stopniu odpowiadającym jego udziale w Dochodzie Narodowym Brutto UE. W przypadku Polski to nieco ponad 4 proc.

16:51 Belgia otworzy granice

Minister spraw wewnętrznych Belgii Pieter De Crem poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podejmie decyzję w sprawie otwarcia granic, które zamknięte zostały z powodu pandemii koronawirusa. Granice mogłyby zostać otwarte w połowie czerwca.

Jak powiedział cytowany w piątek przez telewizję VRT szef MSW, rozmowy o otwarciu granic nabierają tempa. Idealnym scenariuszem jest podjęcie decyzji w przyszłym tygodniu - zaznaczył.

To oznacza, że Belgia może znieść zakaz podróżowania do krajów sąsiednich - Niemiec, Francji i Holandii. De Crem podkreślił, że w sprawie otwarcia granic kraj prowadzi konsultacje z państwami sąsiadującymi.

16:31 Holandia

W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 53 osoby, stwierdzono też 200 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5643 ofiary śmiertelne.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 35 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 492 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 43 681 ludzi.

16:16 Austria będzie otwierać granice

Austria zawarła tę samą umowę o ponownym otwarciu granic ze Szwajcarią i Liechtensteinem, którą wcześniej ogłosiła z Niemcami - poinformował austriacki kanclerz Sebastian Kurz. Zamknięte z powodu pandemii Covid-19 granice będą całkowicie otwarte od 15 czerwca.

Osiągnęliśmy porozumienie z Niemcami, Liechtensteinem i Szwajcarią, a mianowicie znaczące złagodzenie (kontroli na granicach) od dziś i pełne otwarcie granic od 15 czerwca - oświadczył Kurz na konferencji prasowej.

Dodał, że trwają rozmowy na ten temat z sąsiadami z Europy Wschodniej - podała agencja Reutera.

16:01 Norwegia o otwieraniu granic

Premier Norwegii Erna Solberg poinformowała w piątek o przedłużeniu do 20 sierpnia zalecenia o powstrzymaniu się od zagranicznych podróży. Norweski rząd w czerwcu rozważy, czy możliwe będą wyjazdy do krajów nordyckich.



"Nasze decyzje mają oczywiście związek z sytuacją epidemiologiczną. Potrzebujemy czasu, aby zobaczyć, jak stopniowe łagodzenie restrykcji w Norwegii i innych krajach wpłynie na rozprzestrzenianie się koronawirusa - oświadczyła Solberg.



Od 1 czerwca ponownie otwarty zostanie arktyczny archipelag Svalbard. Rozważane jest także umożliwienie wjazdu do Norwegii w celach służbowych bez konieczności przejścia kwarantanny.

15:59 Apel hiszpańskich ekologów

Organizacje ekologiczne wzywają władze Hiszpanii i wspólnot autonomicznych tego kraju do podjęcia działań służących prawidłowej utylizacji tysięcy ton materiałów skażonych koronawirusem - poinformował w piątek dziennik “El Mundo".

Jak przypomina stołeczna gazeta, w samej tylko Katalonii w kwietniu zebrano w lokalnych szpitalach prawie 1800 ton materiałów sanitarnych używanych podczas leczenia osób zainfekowanych koronawirusem.

Ekolodzy wskazują na konieczność prawidłowej utylizacji tych produktów. Twierdzą, że przed spaleniem powinny one zostać pozbawione pozostałości koronawirusa w procesie sterylizacji.





15:55 Śledztwo ws. afery maseczkowej

Jest śledztwo w sprawie tak zwanej "afery maseczkowej" - dowiedział się reporter RMF FM. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła je po zawiadomieniu Ministerstwa Zdrowia, które za 5 milionów złotych kupiło od znajomego szefa resortu Łukasza Szumowskiego maseczki ochronne, które okazały się być bezużyteczne.





15:51 Dania: Pierwszy raz od dwóch miesięcy nie zmarł żaden zakażony

Ministerstwo zdrowia Danii poinformowało w piątek, że w ciągu ostatniej doby nie zmarła w kraju żadna osoba chora na Covid-19. To pierwszy taki dzień od 13 marca. Wykryto 78 nowych infekcji koronawirusem.

Łączny bilans epidemii w Danii to 10 791 zakażeń i 537 zgonów. Mimo 78 nowych przypadków, liczba obecnie hospitalizowanych pacjentów spadła do 137.





15:47 Bułgaria proponuje obniżenie podatku VAT

Rządząca w Bułgarii koalicja zaproponowała w piątek obniżenie podatku VAT w gastronomii i dla książek w związku z najnowszymi danymi o znacznym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale ze względu na pandemię koronawirusa.

Koalicja centroprawicowej partii GERB premiera Bojko Borisowa i nacjonalistów złożyła w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o obniżeniu stawki VAT z obecnych 20 proc. do 9 proc. na żywność w restauracjach oraz książki, w tym na wydania elektroniczne. W gastronomii dotychczasowy podatek na napoje alkoholowe zostanie utrzymany.

15:42 Wytyczne dot. matur i egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną opublikowało wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. W nich znalazły się dokładne wskazówki w jaki sposób tegoroczne testy będą przeprowadzone.





15: 38 Resort zdrowia odpowiada

15:33 Kolejny etap odmrażania gospodarki

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM, za dwa tygodnie rząd chce zezwolić na otwarcie siłowni. Na otwarcie basenów prawdopodobnie trzeba jednak będzie poczekać dłużej. Spowodowane jest to trudnością w zachowaniu obostrzeń w tych miejscach.





15:28 Cypr odwołał sezon piłkarski

Cypryjska federacja odwołała ten sezon piłkarski z powodu pandemii koronawirusa - poinformowano w piątek. W kolejnych rozgrywkach liczba drużyn rywalizujących w ekstraklasie zostanie zwiększona z 12 do 14.

Władze cypryjskiego futbolu uznały, że nie są w stanie sprostać regulacjom przygotowywanym przez ekspertów medycznych. Na przykład chodziło o dwutygodniową kwarantannę w sytuacji, gdy którykolwiek z zawodnik będzie miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Federacja opracowała swój tzw. protokół medyczny, jednak eksperci go nie przyjęli, nalegając, aby przestrzegano ich wytycznych.

15:21 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Z zasiłku będą mogli skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek, nie wyślą do nich dzieci.

W opublikowanym dokumencie wskazano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

15:09 Ryanair redukuje etaty

Ryanair zredukuje 250 etatów w biurach w Dublinie, Londynie, Madrycie oraz Wrocławiu - poinformowała w piątek największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie.

Zaznaczono, że cięcia dotyczą osób będących na okresie próbnym czy kontraktach terminowych, z którymi nie przedłużono umów. Napisano, że cześć pracowników zrezygnowała sama, część natomiast będzie musiała odejść z uwagi na redukcję stanowisk pracy. "1 czerwca osoby te nie wrócą do biur, gdy te zostaną ponownie otwarte. Powodem jest znaczny spadek ruchu lotniczego Grupy Ryanair w 2020 roku" - napisano.

15:01 Muzea we Florencji pozostaną zamknięte

Muzea we Florencji w fazie łagodzenia restrykcji we Włoszech pozostaną zamknięte - zdecydował burmistrz Dario Nardella. Wyjaśnił, że wpływy z biletów w mieście, w którym nie ma turystów, byłyby mniejsze od kosztów otwarcia placówek zgodnie z nowymi regułami.

Do kasy Florencji wpłynęło z powodu ograniczeń na tle pandemii o 200 mln euro mniej. Budżet został zubożony między innymi o specjalną opłatę turystyczną w wysokości kilku euro, pobieraną we wszystkich hotelach i pensjonatach za każdą dobę pobytu.

Dlatego, jak wyjaśniono, w związku z pilną potrzebą oszczędności władze miasta postanowiły, że wszystkie podlegające im muzea pozostaną zamknięte. Uznano, że zbyt kosztowna byłaby ich konieczna obecnie dezynfekcja oraz stosowanie specjalnych reguł bezpieczeństwa sanitarnego w porównaniu ze spodziewanymi przychodami z biletów.

14:53 Gruzja nie przedłuży stanu wyjątkowego

Władze Gruzji nie przedłużą obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa i przestanie on obowiązywać 22 maja - poinformował w piątek premier Giorgi Gacharia.

"Po głębokiej analizie sytuacji epidemiologicznej podjęliśmy decyzję, by nie składać wniosku (...) o przedłużenie stanu wyjątkowego" - oznajmił Gacharia podczas konferencji prasowej.

Jak dodał szef rządu, sytuacja w kraju jest pod kontrolą. Według oficjalnego bilansu, w kraju wykryto dotąd 671 przypadków infekcji Covid-19, z czego 12 zakończyły się śmiercią pacjentów.

14:45 Skazane szyją maseczki

Około siedmiu tys. maseczek ochronnych, które uszyły skazane odbywające karę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, zostanie w poniedziałek przekazana do urzędu Gminy i Miasta Nisko. Będzie to pierwsza transza maseczek z ponad 20 tys. które mają powstać w rzeszowskim więzieniu.

Maseczki trafiają do najbardziej potrzebujących - szpitali, domów dziecka, a także do mieszkańców.

Jak przypomniał w piątek rzecznik dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Jarosław Wójtowicz, udział w szyciu maseczek ochronnych osadzonych w Rzeszowie to element akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga.

14:36 Pandemia utrudnia ochronę dzikich zwierząt

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek dochodów z turystyki, które pokrywają koszty ochrony dzikich zwierząt w Afryce. Bardziej aktywni stali się też kłusownicy, co w sumie bardzo utrudnia opiekę nad zagrożonymi gatunkami - pisze w piątek Associated Press.

Jednym z gatunków, które szczególnie często padają ofiarą kłusowników są nosorożce, a teraz rosną obawy o wzmożoną aktywność kłusowników i zwierzęta te są bardzo zagrożone - mówi w wywiadzie dla AP John Tekeles z rezerwatu Ol Pejeta Conservancy w Kenii.

W Ol Pejeta żyje ponad 130 czarnych nosorożców - największa ich populacja we wschodniej i środkowej Afryce - a roczny koszt opieki nad jednym nosorożcem wynosi około 10 tys. dol. - mówi dyrektor zarządzający rezerwatu Richard Vigne.

14:27 Niemcy: Nowe wytyczne dla obcokrajowców

Niemieckie władze federalne złagodziły w piątek rekomendacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Niemiec cudzoziemców z państw UE. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu najbliższych dni.



O zmianie poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik niemieckiego MSW. Rekomendacje nie oznaczają automatycznego złagodzenia przepisów, bo decyzje pozostają w gestii poszczególnych krajów związkowych.



Od piątku obowiązek odbycia kwarantanny został zniesiony dla obywateli UE w najludniejszym landzie, Nadrenii Północnej-Westfalii.

14:14 Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

"Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony do 1200 złotych. Chcemy zaproponować dodatkowy zasiłek 3-miesięczny w wysokości 1300 złotych" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.



14:05 Otwarte pierwsze plaże na Maderze

W portugalskim archipelagu Madery w piątek rano otwarto pierwsze plaże dla wczasowiczów. W drugiej połowie maja podobne decyzje spodziewane są także na kontynentalnej części Portugalii, gdzie z uwagi na epidemię koronawirusa plaże są zamknięte od połowy marca.



Decyzja o otwarciu plaż zapadła z inicjatywy autonomicznego rządu Madery, który uzasadnia ją m.in. brakiem zgonów na Covid-19 na wyspach archipelagu, a także faktem, że od ośmiu dni nie występują nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie zanotowano tam dotychczas 90 infekcji.

13:54 Belgia

Liczba osób z koronawirusem w szpitalach ciągle spada. W ciągu ostatniej doby, w Belgii, przyjęto do szpitali 67 nowych pacjentów, a zwolniono do domów 190 - podało w piątek belgijskie centrum kryzysowe.



Obecnie w szpitalach przebywa 1862 pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 380 pacjentów z koronawirusem. To o 27 mniej niż wczoraj. I jest to najniższa liczba od 23 marca.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 356 nowych infekcji Covid-19 i zgłoszono 56 nowych zgonów (35 w szpitalach i 21 w ośrodkach opieki stacjonarnej). Dzień wcześniej stwierdzono 60 zgonów.

13:42 Ponad 20 tys. testów w ciągu doby

Na koronawirusa przebadano dotąd 576 tys. 276 próbek pobranych od 526 tys. 895 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 17 tys. 850 osób, z których 893 zmarło.

13:37 Japonia przygotowuje się do kolejnej fali epidemii

Po zniesieniu stanu wyjątkowego w 39 z 47 prefektur Japonii premier kraju Shinzo Abe ponownie wezwał do zachowania ostrożności oraz przestrzegł, że trzeba się szykować na drugą i trzecią falę epidemii koronawirusa - przekazała publiczna stacja NHK.



13:22 Francja: Nieoczekiwane skutki kwarantanny

Nieoczekiwanymi skutkami dwumiesięcznej kwarantanny we Francji jest znacząca poprawa jakości powietrza w stołecznym regonie Ile-de-France i spadek o ponad połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych.



Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w Ile-de-France zmniejszyło się od 20 do 35 proc. w zależności od tygodnia kwarantanny i o 50 proc. wzdłuż dróg - poinformowało stowarzyszenie monitorujące jakość powietrza Airparif w komunikacie prasowym w piątek.



Mniszy ruch drogowy podczas kwarantanny przyczynił się również do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach metropolii paryskiej. Służby drogowe odnotowały w kwietniu o 55,8 proc. mniej śmiertelnych wypadków.

13:09 Hiszpania

W czasie minionej doby z powodu Covid-19 zmarło w Hiszpanii 138 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi 27 459 - podał w piątek resort zdrowia tego kraju, przypominając, że podczas wcześniejszej doby liczba zgonów wynosiła 217.



Od czwartku liczba przypadków infekcji SARS-CoV-2 wzrosła o 643. W sumie do piątku zanotowano w Hiszpanii 230 183 zakażeń koronawirusem.



Resort sprecyzował, że istnieją pewne rozbieżności w łącznej liczbie przypadków zakażenia między statystykami krajowych służb medycznych a danymi rządu wspólnoty autonomicznej Madrytu.

12:58 W KRAKOWIE WYSTARTUJE KINO SAMOCHODOWE:

W Krakowie wystartuje kino samochodowe Józef Polewka /RMF FM

12:53 SZUMOWSKI o "OSZUKANYCH" KOMISJI EUROPEJSKIEJ i WOŚP

Takie instytucje i organizacje jak Komisja Europejska czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, które w dobrej wierze kierowały do medyków maseczki ochronne niespełniające norm, zostały oszukane - ocenił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Zastrzegł, że nie ma w tym winy tych instytucji.

12:49 KONFERENCJA MATEUSZA MORAWIECKIEGO: ZOBACZ!

Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony do 1200 zł. Chcemy zaproponować dodatkowy zasiłek 3-miesięczny w wysokości 1300 zł.



12:43 KIEDY UCZNIOWIE WRÓCĄ do SZKÓŁ? SĄ NOWE WYTYCZNE MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, zgodnie z którym ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca.

Projekt zakłada również m.in. stopniowe uruchamianie szkół podstawowych.

12:39 SZUMOWSKI o OGRANICZENIU OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK

"Gdy znikną ogniska koronawirusa w kopalniach na Śląsku, otworzy to drogę do łagodzenia kolejnych obostrzeń" - ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Chodzi przede wszystkim o obowiązek noszenia w przestrzeni publicznej maseczek ochronnych.

"Być może będzie można ograniczyć te maseczki tylko do przestrzeni zamkniętych: do transportu, do sklepów" - mówił Szumowski.

Jak podkreślił: decyzja o tym złagodzeniu może zapaść dopiero wtedy, gdy dobowo potwierdzanych będzie w Polsce około 100 nowych zakażeń koronawirusem.

12:25 SŁOWENIA OGŁOSIŁA KONIEC EPIDEMII

Premier Słowenii Janez Jansza ogłosił, że jego krajowi udało się "ujarzmić" koronawirusa i obwieścił koniec stanu epidemii.

W ostatnim tygodniu w tym dwumilionowym kraju wykryto jedynie 15 nowych zakażeń SARS-CoV-2, a w szpitalach pozostało już tylko 36 spośród 1 465 zakażonych.

Mimo ogłoszenia końca epidemii w kraju nadal obowiązywać będzie część obostrzeń.

11:58 UKRAINA

483 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, 20 chorych na COVID-19 zmarło, a 330 zakażonych wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju.

Tym samym ukraiński bilans zakażonych wzrósł do 17 330, a przypadków śmiertelnych do 476. Wyzdrowiało w sumie 4 473 pacjentów.

11:39 NOWE USTALENIA NAUKOWCÓW

U jednej trzeciej pacjentów z COVID-19 dochodzi do ostrej niewydolności nerek, a 14 procent wymaga nawet dializoterapii - wynika z obserwacji specjalistów z Nowego Jorku.

11:26 ROSJA

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 113 chorych na COVID-19: tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju sięgnęła 2 418 - takie informacje przekazał rosyjski sztab do walki z pandemią.

Ponadto od wczoraj wykryto w Rosji 10 598 nowych infekcji, co oznacza, że liczba zakażeń potwierdzonych tam od początku pandemii wzrosła do 262 843.

11:05 ŁUKASZ SZUMOWSKI o ZAKAŻENIACH na ŚLĄSKU

Spada liczba hospitalizowanych w związku z zakażeniami koronawirusem na Śląsku - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Właśnie z tego regionu pochodzą aż 204 z 235 przypadków nowych zakażeń, o których poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Szumowski zaznaczył jednak, że gdyby nie ogniska zakażeń w kopalniach, to Śląsk miałby tyle samo zachorowań co inne województwa.

Szef resortu zdrowia poinformował również, że na dobę wykonywanych jest obecnie w Polsce ponad 20 tysięcy testów.

"Chcemy oczywiście cały czas zwiększać tę liczbę. Patrząc na inne województwa, gdzie są pojedyncze osoby chore, to pozwoli nam na kontrolę tej epidemii i pokazanie, że jest już spadek krzywej zachorowań" - przekonywał.

10:49 ANJA RUBIK RAPUJE dla SŁUŻBY ZDROWIA i NOMINUJE DONALDA TUSKA

Anja Rubik włączyła się w akcję #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na wsparcie polskiej służby zdrowia w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Do nagrania własnych 16 wersów supermodelka nominowała m.in. Donalda Tuska, Agnieszkę Holland i Jana Komasę.

10:17 BLISKO 90 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ: w ŚLĄSKIEM

Aż 87 procent spośród 235 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformował właśnie resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe infekcje.

To efekt masowych testów na obecność koronawirusa prowadzonych wśród górników i ich rodzin.

10:05 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 10 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne.

09:44 HOT16CHALLENGE2: KOSINIAK-KAMYSZ NOMINUJE KACZYŃSKIEGO

Władysław Kosiniak-Kamysz jako kolejny polityk dołączył do akcji #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na wsparcie służby zdrowia w czasie epidemii koronawirusa. Nominowany przez youtubera szef PSL i kandydat na prezydenta nie zdecydował się jednak na rapowanie. Co więcej, zdecydował się rzucić odważne wyzwanie: do nagrania 16 wersów nominował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

09:11 MAMY 222 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 222 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia. W sumie od początku pandemii wyzdrowiało w naszym kraju już 6918 zakażonych koronawirusem.

Z opublikowanych przez ministerstwo danych dowiadujemy się również, że w polskich szpitalach przebywa obecnie - w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 lub jego podejrzeniem - 2579 pacjentów.

Kwarantanną objętych jest nieco ponad 95 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - blisko 18 400.

08:52 RUSZA DRUGI ETAP MASOWYCH TESTÓW wśród GÓRNIKÓW

13,5 tysiąca górników zostanie ponownie przebadanych na obecność koronawirusa: dzisiaj rusza drugi etap testów w pięciu śląskich kopalniach.

Ponowne badania przejdą górnicy, którzy pierwszy wynik testów mieli ujemny.

Tylko dzisiaj wymazy mają być pobrane od 1400 pracowników z kopalni Pniówek w Pawłowicach. Od dzisiaj do niedzieli przebadanych będzie również 7 tysięcy ludzi z kopalń: Murcki-Staszic w Katowicach, Sośnica w Gliwicach i Jankowice w Rybniku oraz blisko 1800 pracowników z kopalni Bobrek w Bytomiu.

Jak zauważa reporterka RMF FM Anna Kropaczek: punkty, w których pobierane są wymazy, znajdują się w większości przy kopalniach - mogą więc pojawić się tam utrudnienia w ruchu.

08:47 NIEMOWLĘTA URODZONE przez SUROGATKI NIE MOGĄ TRAFIĆ do RODZICÓW

Na Ukrainie prawie 50 niemowląt - urodzonych przez surogatki dla obcokrajowców - czeka na odbiór w hotelu w Kijowie. Oczekiwanie przedłużają zamknięte w związku z pandemią granice.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa alarmuje: "Surogacja na Ukrainie to problem wymagający pilnej reakcji".

08:39 TPN ZAPOWIADA: KONIEC POBŁAŻANIA

20 tysięcy turystów pojawiło się w ostatni weekend na tatrzańskich szlakach - i większość, jak twierdzą policjanci, zlekceważyła obowiązek zakrywania ust i nosa.

Tatrzański Park Narodowy zapowiada więc: koniec pobłażania.

"Na pewno postawimy tablice informacyjne dot. konieczności zakładania maseczek. Przekażemy naszym służbom informację, żeby interweniowały we wszystkich niepokojących przypadkach: czy to gromadzenia się ludzi, czy nieużywania środków ochrony indywidualnej - czy to na parkingach, czy w punktach sprzedaży biletów. Cały czas obserwujemy sytuację na szlakach" - podkreśla w rozmowie z RMF FM dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

08:31 NIEMCY

101 zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7824.

Od początku epidemii potwierdzono w Niemczech 173 152 zakażenia SARS-CoV-2.

07:58 (KOLEJNA) KONTROWERSYJNA WYPOWIEDŹ DONALDA TRUMPA

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że powszechne testowanie pod kątem zakażenia koronawirusem "być może jest przereklamowane".

Stany Zjednoczone są w tej kwestii światowym liderem: wykonano tam już ponad 10 milionów takich badań.

O przekroczeniu tej liczby Trump poinformował podczas wystąpienia w ośrodku dystrybucyjnym sprzętu i materiałów medycznych w Allentown w stanie Pensylwania.

"Mamy najlepszy system testowania na świecie" - stwierdził amerykański przywódca w przemówieniu, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna jak podczas jego wyborczych wieców.

Równocześnie jednak zastrzegł: "Być może testowanie, tak szczerze, jest przereklamowane".

To stanowisko, dodajmy, sprzeczne z zaleceniami ekspertów, którzy powszechne testy uważają za kluczową broń w walce z pandemią koronawirusa.

06:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI PEDIATRA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

W przeciwieństwie do niektórych medyków opuszczających Nowy Jork w obawie przed zakażeniem koronawirusem - który właśnie w tym mieście i stanie zbiera największe śmiertelne żniwo - on pracował z poświęceniem do końca.

Dr Bogdan Lekan stał się pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który zmarł w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

59-letni pediatra zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Zostawił żonę i dwie małe córki.

Jak podkreśla dr Dariusz Konopka, były prezes Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Lekarzy "Medicus" w Nowym Jorku: dr Lekan "codziennie leczył małych pacjentów bez podstawowego wyposażenia ochronnego i poświęcił swoje życie. Był bardzo szanowanym i cenionym lekarzem".

06:31 KRAJE BAŁTYCKIE OTWIERAJĄ GRANICE

O północy Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły dla siebie nawzajem swoje granice, tworząc pierwszą w Unii Europejskiej, od momentu wybuchu pandemii, strefę wolną od ograniczeń w podróżowaniu.

Celem tego posunięcia jest ponowne uruchomienie gospodarek tych krajów zamrożonych przez koronawirusa.

05:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI LEKARZ

W Nowym Jorku w rezultacie powikłań związanych z COVID-19 zmarł dr Bogdan Lekan. Był pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który stał się ofiarą pandemii koronawirusa.

59-letni pediatra, który do Stanów Zjednoczonych przybył pod koniec lat dziewięćdziesiątych, miał własny gabinet, zlokalizowany w zamieszkałym w dużej mierze przez Polonię rejonie Ridgewood w dzielnicy Queens.

Cytat Był bardzo dobrym lekarzem. Szanowali go i cenili zarówno młodzi pacjenci, jak też ich rodzice. Miał dobrą renomę, podejście do dzieci i był bardzo lubiany. Wszyscy są w szoku, ponieważ nikt się nie spodziewał, że nie przeżyje. Dr Henryk Cioczek, kolega dra Lekana ze studiów

05:26 USA

1754 zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi obecnie 85 813 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na ponad 10,3 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa około 1,4 mln dało wynik pozytywny: w tym około 27 tysięcy tylko w ciągu 24 godzin od 02:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

17 615 potwierdzonych zakażeń i 883 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju.

Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 411 nowych zakażeniach i śmierci 22 chorych, ale także o 286 nowych ozdrowieńcach.

Wśród ofiar była 18-latka, zmarła w Radomiu. To najmłodsza ofiara COVID-19 w Polsce.

